Tàu chiến Pháp, Australia cùng diễn tập trên Biển Đông

Nhóm chiến hạm Pháp và Australia diễn tập hiệp đồng nhằm thể hiện cam kết với hoạt động tự do hàng hải trên Biển Đông, theo hải quân Pháp.

Tàu đổ bộ trực thăng Tonnerre và tàu hộ vệ tàng hình Surcorf của Pháp hội quân, diễn tập chung với biên đội tàu hải quân Australia gồm hộ vệ hạm HMAS Anzac và tàu hậu cần HMAS Sirus trên Biển Đông ngày 16-19/4, hải quân Pháp cho biết hôm 23/4.

"Mục đích của đợt diễn tập là củng cố khả năng hiệp đồng tác chiến giữa hải quân hai nước, cũng như nhấn mạnh cam kết của Pháp và Australia trong bảo đảm tự do đi lại của tàu bè trong khu vực", thông cáo của hải quân Pháp có đoạn viết.

Tàu chiến Pháp và Australia diễn tập tiếp dầu trên Biển Đông hôm 17/4. Ảnh: Hải quân Australia.

Trong cuộc diễn tập, tàu HMAS Sirius đã tiếp dầu cho hai chiến hạm Pháp. Biên đội 4 tàu sau đó thực hành các nội dung cơ động và trao đổi trực thăng, khi trực thăng Seahawk cất cánh từ hộ vệ hạm HMAS Anzac đáp xuống tàu đổ bộ Tonnerre.

Cuộc diễn tập được tổ chức trong lúc căng thẳng ở giữa Mỹ và Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương chưa hạ nhiệt. Một video được công bố hồi tuần trước cho thấy hai khu trục hạm Mỹ cùng một tàu khu trục Nhật Bản bám sát nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh trên Biển Đông.

Pháp hồi tháng 9/2020 cùng Anh và Đức gửi công hàm chung lên Liên Hợp Quốc, trong đó phản bác yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc với phần lớn diện tích Biển Đông. Công hàm khẳng định việc Trung Quốc vẽ ra cái gọi là "đường cơ sở thẳng" quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và "quyền lịch sử" không phù hợp với các quy định của UNCLOS mà nước này là thành viên.

Ngoài Pháp, một số quốc gia gần đây điều tàu hải quân tới Biển Đông nhằm thách thức yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại đây, bao gồm các chuyến tuần tra tự do hàng hải của Mỹ.

Biển Đông và một số khu vực lân cận. Đồ họa: CSIS.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết duy trì hòa bình, ổn định, trật tự, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, thượng tôn pháp luật, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven Biển Đông, phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 là mục tiêu, lợi ích, trách nhiệm và nguyện vọng chung của tất cả các quốc gia và cộng đồng quốc tế.

"Hoạt động của tất cả quốc gia trên Biển Đông cần đóng góp vào mục tiêu chung này. Là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và là thành viên của UNCLOS, Việt Nam tuân thủ các quy định của công ước, kể cả các quy định liên quan đến hoạt động hàng hải và hàng không trên vùng biển được xác lập phù hợp với công ước", bà Hằng nói thêm.

Vũ Anh (Theo Naval News)