Tôi nghiện tập gym, song nhiều thông tin cho rằng việc này làm giảm ham muốn tình dục, giảm chất lượng tinh trùng, vậy tập gym làm giảm hay tăng ham muốn? (Tùng, 32 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Tập gym, đạp xe, vận động thể thao... là hoạt động tăng cường thể lực, tốt cho sức khỏe, tinh thần, giải tỏa áp lực, stress. Đặc biệt, gym rèn luyện và phát triển cơ bắp, giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính, giữ vóc dáng cân đối.

Tập luyện đều đặn cùng với chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp nâng cao sức khỏe, tăng mức hormone testosterone, cải thiện sinh lý. Những quan niệm tập luyện làm suy giảm chất lượng tinh trùng, yếu sinh lý là không có cơ sở khoa học.

Tập luyện chỉ gây hại nếu lạm dụng thực phẩm chức năng hoặc tập với cường độ cao khiến cơ thể mệt mỏi, giảm chất lượng cuộc sống. Một số nam giới mong muốn cơ bắp cuồn cuộn mà tập luyện quá sức hoặc dùng thuốc tăng cơ bắp (testosterone ngoại sinh, steroid) có thể gây hại cho sức khỏe. Ngoài ra, tập gym với cường độ quá mức hoặc không đúng kỹ thuật có thể gây tổn thương và viêm nhiễm tinh hoàn, dẫn đến teo tinh hoàn, giảm khả năng sản xuất tinh trùng và hormone testosterone, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và tình dục. Khi luyện tập với cường độ cao cũng dễ khiến cơ thể và trí óc mệt mỏi, ảnh hưởng tiêu cực tới ham muốn cũng như chất lượng mỗi lần quan hệ.

Khi tập gym, bạn hãy lắng nghe cơ thể mình, thực hiện ở mức độ hợp lý, phù hợp với tình trạng sức khỏe. Một số bài tập tốt cho nam giới là tập tạ, chạy bộ, squat...

Khi tập luyện, nam giới cần đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể, uống đủ nước trước và sau buổi tập, nhất là bổ sung nhiều chất xơ, vitamin, chất khoáng giúp cơ bắp phát triển toàn diện. Bảo đảm chế độ ăn đủ đạm để cơ thể có thể sinh ra nguồn vật chất và năng lượng cần thiết. Không tự ý sử dụng các sản phẩm kích thích cơ bắp chứa steroid, testosterone ngoại sinh. Việc sử dụng các chất doping kéo dài làm rối loạn nội tiết của nam giới, có thể làm suy giảm cả kích thước và chức năng của tinh hoàn, giảm ham muốn, rối loạn cương dương và dẫn đến vô sinh.

Bác sĩ Phạm Quang Khải

Khoa Ngoại Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E