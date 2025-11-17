Tạo AI hỗ trợ lập trình, bốn người trẻ thành tỷ phú

Bốn đồng sáng lập Anysphere, công ty đứng sau công cụ AI Cursor, trở thành tỷ phú ở tuổi dưới 30 khi huy động được 2,3 tỷ USD trong vòng gọi vốn mới hôm 14/11.

Anysphere hiện được định giá ở mức 29,3 tỷ USD. Forbes ước tính, các nhà sáng lập gồm Michael Truell, Aman Sanger, Sualeh Asif và Arvid Lunnemark đều đã trở thành tỷ phú, khi mỗi người nắm giữ 4,48% cổ phần công ty, tương đương khoảng 1,31 tỷ USD.

Công cụ AI Cursor ra mắt năm 2023, là nền tảng môi trường lập trình do Anysphere phát triển, hướng tới việc biến quy trình viết code thành trải nghiệm "cộng tác" giữa lập trình viên và AI. Công cụ này hoạt động như một môi trường phát triển tích hợp (IDE) kết hợp trợ lý lập trình nâng cao dạng Vibe Coding, có khả năng hiểu cấu trúc dự án, đề xuất mã theo ngữ cảnh, tạo tính năng mới từ mô tả tự nhiên và thậm chí sửa lỗi hoặc tối ưu toàn bộ module theo yêu cầu.

Theo nhiều nhận định, Cursor nổi bật nhờ khả năng cho phép AI "đi xuyên" nhiều tập tin, phân tích toàn cục và thực hiện các tác vụ phức tạp. Anysphere cho biết công ty định vị Cursor như "bước tiếp theo của quy trình phát triển phần mềm, nơi phần việc lặp lại được tự động hóa và lập trình viên tập trung vào thiết kế sản phẩm, kiến trúc và kiểm tra chất lượng".

Chỉ sau hơn hai năm ra mắt, Cursor đạt thành công lớn. Hôm 13/11, đội ngũ Anysphere cho biết Cursor được hàng triệu nhà phát triển phần mềm sử dụng, gồm cả những người trong khoảng 50.000 nhóm tại các doanh nghiệp hàng đầu, như Nvidia, Adobe, Uber, Shopify hay PayPal. Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) mới nhất đạt hơn một tỷ USD.

Những sinh viên MIT nhiều điểm chung

Không có nhiều thông tin về ngày sinh của các đồng sáng lập. Tuy nhiên, theo TechCrunch, cả bốn người đều học đại học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và cùng tốt nghiệp năm 2022 với chuyên ngành Khoa học Máy tính. Qua đó, trang này suy đoán cả bốn đều trong độ tuổi khoảng 25-26 tuổi.

Theo Frederick, Truell là thành viên nổi bật nhất và hiện đảm nhiệm vị trí CEO. Niềm đam mê công nghệ của anh bắt đầu từ khi còn nhỏ. Sinh ra và lớn lên ở San Francisco, California trong một gia đình am hiểu công nghệ tại Mỹ, Truell được tiếp xúc với máy tính và lập trình từ nhỏ. Đến học trung học cơ sở, anh đã tham gia lập trình các dự án phức tạp, thể hiện năng khiếu bẩm sinh về phát triển phần mềm.

Năm 14 tuổi, Truell đã tạo ra một trong những trò chơi lập trình phổ biến nhất thế giới có tên Halite, cho phép điều khiển một bot bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau. Với hàng nghìn người dùng, game được đánh giá không chỉ thể hiện kỹ năng lập trình, mà còn thể hiện sự hiểu biết trực quan để kích thích đam mê viết code.

Trong thời gian học trung học, Truell cũng tham gia và đạt thành tích xuất sắc tại các cuộc thi lập trình nổi tiếng tại Mỹ và thế giới. Trong đó, anh giành huy chương tại Kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế (IOI) nhờ khả năng giải quyết vấn đề đặc biệt của mình.

Khi học tại MIT, Truell có cơ hội thực tập tại công ty khám phá thuốc Octant với công việc hóa học tính toán, và Google với nhiệm vụ đào tạo mô hình cho các đề xuất tin tức. Anh cũng gây ấn tượng với Ali Partovi - một trong những nhà đầu tư ban đầu của Facebook - bằng cách hoàn thành bài kiểm tra viết code bằng tay trong thời gian kỷ lục. Anh cũng tham gia Neo, một trại huấn luyện khởi nghiệp chuyên phát hiện tài năng đặc biệt khi vẫn còn đang học đại học. Đây là nơi cố vấn và kết nối anh với giới tinh hoa Thung lũng Silicon sau này.

Trong khi đó, đồng sáng lập thứ hai là Sualeh Asif, sinh và lớn lên tại Karachi (Pakistan) trước khi chuyển đến Mỹ. Trên blog cá nhân, anh cho biết bản thân từng đại diện Pakistan dự Olympic Toán học Quốc tế (IMO) năm 2016 và 2018, đều đạt giải cao.

Khi học tại MIT, Asif có thời gian thực tập ở IBM, làm về dịch máy (neural machine translation) ở mảng IBM Watson Studio - nền tảng phát triển và triển khai các ứng dụng AI trong lĩnh vực máy học (machine learning) và học sâu (deep learning).

Đồng sáng lập thứ ba Arvid Lunnemark sinh tại Thụy Điển. Anh cũng có thành tích đáng nể thời trung học, đoạt huy chương bạc tại IOI năm 2017 và huy chương vàng IMO năm 2018, cũng như tham gia thực tập tại QuantCo, Stripe và Jane Street khi học đại học.

Đồng sáng lập thứ tư là Aman Sanger, từng có kinh nghiệm nghiên cứu AI y tế, tham gia nhiều dự án kỹ thuật tại MIT. Anh cũng có thời gian thực tập tại các công ty công nghệ lớn ở Mỹ, từng điều hành một doanh nghiệp về công nghệ trước khi cùng nhóm bạn lập Anysphere.

Theo đuổi tầm nhìn khác biệt

Theo Tech Funding News, các thành viên quen biết nhau tại MIT, thường xuyên thảo luận với nhau từ năm 2020 sau khi một số bài báo về "scaling laws" (quy trình hoặc mô hình lặp) của OpenAI chỉ ra rằng: mô hình càng lớn, dữ liệu càng nhiều thì hiệu năng càng tăng theo quy luật có thể dự đoán.

Nhóm nhanh chóng nhận ra một vấn đề cơ bản: trong khi các mô hình AI tạo sinh như GPT đang phát triển với tốc độ chóng mặt, những công cụ lập trình viên sử dụng hàng ngày như VS Code, JetBrains vẫn chưa được xây dựng bài bản, thậm chí phát triển lại từ đầu để tận dụng sức mạnh của AI. Thay vào đó, chúng chỉ đơn thuần là "bổ sung" add-on AI, không phải là "ưu tiên" (native).

Từ đó, nhóm đã quyết định từ chối lời mời làm việc tại các công ty công nghệ lớn để theo đuổi tầm nhìn riêng: xây dựng một trình viết code được thiết kế xoay quanh AI, giúp kỹ sư "viết, hiểu và gỡ lỗi" code nhanh hơn. Cùng năm 2022, Anysphere ra đời.

"Chúng tôi bị ám ảnh bởi tiềm năng thay đổi phát triển phần mềm của AI", Truell nói với Frederick. "Các công cụ như GitHub Copilot khi đó chưa đủ sức vượt qua giới hạn. Chúng tôi nhận ra AI không chỉ nên hỗ trợ lập trình, mà còn phải là nền tảng cho cách làm việc của nhà phát triển".

Ban đầu, Anysphere chủ yếu phát triển phần mềm AI cho kỹ sư cơ khí khi nhận thấy các công cụ hiện có cực kỳ phức tạp. Nhóm nghĩ rằng họ có thể chế tạo một mô hình "tự động hoàn thành" ở lĩnh vực cơ khí, nhưng sau đó nhận ra mọi thứ khắc nghiệt hơn, cũng như lĩnh vực này không phù hợp với họ.

Lập trình là một thị trường đông đúc hơn nhiều và nhóm chọn con đường này. Thay vì xây dựng mọi thứ từ đầu vốn là nhiệm vụ gần như bất khả thi, nhóm đã đưa ra một quyết định kỹ thuật quan trọng: "fork" (phân nhánh) từ Visual Studio Code (VS Code) của Microsoft.

VS Code là một trong những trình soạn thảo mã nguồn mở phổ biến nhất trên thế giới. Bằng cách "fork" công cụ này, đội ngũ có thể giữ lại tất cả tính năng, plug-in và sự quen thuộc mà hàng triệu lập trình viên yêu thích. Từ đó, nhóm tập trung toàn bộ nguồn lực để tích hợp sâu AI vào mọi khía cạnh từ việc chỉnh sửa code, "trò chuyện" với cơ sở code (codebase) đến việc tự động gỡ lỗi.

Tuy nhiên, nhóm định hướng xây dựng lại một công cụ AI từ đầu thành một môi trường phát triển AI gốc, tận dụng sức mạnh của các mô hình trí tuệ nhân tạo hàng đầu từ OpenAI, hay sau này là Anthropic, Google và xAI. Mục tiêu là tạo ra nền tảng hỗ trợ lập trình nhanh hơn, giúp thay đổi cơ bản cách nhà phát triển tương tác với code.

Đầu năm 2023, khi ChatGPT vừa bùng nổ, Cursor ra đời trong sự hoài nghi. Nhiều người tin rằng AI không thể sánh với nhà phát triển con người trong việc hiểu bối cảnh và tạo code chất lượng cao. Ngoài ra, công cụ cũng đối mặt với một số sự cạnh tranh từ các "ông lớn", như GitHub Copilot của Microsoft, Replit, Windsurf.

Trong vài tuần đầu, sản phẩm vượt qua sự hoài nghi khi nhanh chóng lan truyền trong giới lập trình viên nhờ hiệu suất vượt trội so với các công cụ hỗ trợ AI khác. Một số nhà phát triển từ OpenAI, Midjourney và Perplexity đã dùng thử và đánh giá cao, tạo nên hiệu ứng truyền miệng đáng kể.

Nhưng trong suốt mùa hè năm 2023, tốc độ tăng trưởng của Cursor liên tục giảm do không có tính năng mới và vận hành thực tế không trơn tru. "Có lúc, chúng tôi tự hỏi liệu sứ mệnh của mình có quá tham vọng hay không", Truell kể lại.

Đến cuối năm 2023, Anysphere quyết định tung ra hai tính năng mới: khả năng chỉnh sửa được hướng dẫn và lập chỉ mục cơ sở code (có thể hỏi đáp bất cứ đoạn code nào trong cơ sở code của người dùng). Sau đó, thị phần Cursor dần cải thiện. Thời gian này, công ty huy động 8 triệu USD ở vòng hạt giống.

Đầu năm 2024, Cursor đã có 30.000 người dùng hoạt động hàng ngày. Theo Business Day, đến lúc này, Anysphere vẫn chưa tuyển dụng bất kỳ nhân viên nào, cho thấy khả năng làm việc không ngừng nghỉ và mức độ sáng tạo cao của đội ngũ sáng lập.

Theo TodayInAI, Cursor đạt AAR từ 1 triệu lên 100 triệu USD chỉ trong 12 tháng mà không tốn đồng nào cho chi phí tiếp thị. Để so sánh, các công ty khởi nghiệp hàng đầu như Wiz mất 18 tháng, Deel mất 20 tháng hay Ramp mất tới 24 tháng để đạt cột mốc này. Kết quả cũng giúp Cursor trở thành công ty khởi nghiệp cung cấp phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) phát triển nhanh nhất trong lịch sử.

Trong năm 2024, Anysphere liên tiếp thực hiện hai vòng gọi vốn Series A 60 triệu USD, giúp công ty định giá khoảng 400 triệu USD; Series B 100 triệu USD và được định giá 2,5 - 2,6 tỷ USD. Đầu năm nay, vòng Series C với 900 triệu USD qua đó được định giá 9,9 tỷ USD. Tính đến tháng 6, công ty đạt ARR 500 triệu USD. Tuần này, nhóm sáng lập gia nhập CLB tỷ phú khi gọi vốn 2,3 tỷ USD, được định giá 29,3 tỷ USD.

Dù đạt thành công lớn, đến nay đội ngũ Anysphere vẫn làm việc không ngừng nghỉ. Truell với vai trò CEO giữ "đầu tàu" chiến lược và sản phẩm, luôn nhấn mạnh tầm nhìn "AI sẽ viết phần lớn phần mềm của thế giới" mỗi khi xuất hiện trước truyền thông. Asif là Giám đốc Sản phẩm (CPO), giữ vai trò kiến trúc sư trưởng và tiếng nói nội bộ của đội ngũ khi chia sẻ nhiều trên blog công ty. Lunnemark là kỹ sư hệ thống, đóng vai trò quan trọng trong những ngày đầu phát triển nhưng hiện rời vai trò điều hành thường trực tại Anysphere. Người còn lại là Sanger, xuất hiện dày đặc trên X, thường chia sẻ các con số về mức độ sử dụng sản phẩm, chẳng hạn Cursor đang viết gần một tỷ dòng code mỗi ngày, chiếm phần đáng kể trong tổng lượng code mới trên toàn thế giới.

