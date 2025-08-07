Tỷ phú công nghệ Mỹ gốc Ấn: 'AI giỏi hơn những gia sư đắt nhất'

Vinod Khosla, tỷ phú Mỹ gốc Ấn kiêm nhà đồng sáng lập Sun Microsystems, cho rằng AI có thể thay thế giáo viên và trường đại học, cung cấp giáo dục miễn phí.

"Nếu mọi trẻ em ở Ấn Độ đều có gia sư AI miễn phí - điều hoàn toàn khả thi ngày nay, thì sẽ tốt hơn cả dịch vụ giáo dục tốt nhất mà người giàu mua được. Gần như chắc chắn AI sẽ làm tốt hơn gia sư hay giáo viên đắt nhất mà bạn có thể thuê cho con mình", Vinod Khosla nói với tỷ phú Ấn Độ Nikhil Kamath trong chương trình podcast đầu tuần này.

Nikhil Kamath trò chuyện với tỷ phú Mỹ gốc Ấn Vinod Khosla (phải). Ảnh: YouTube/Nikhil Kamath

Khosla cho rằng gia sư AI sẽ sớm vượt trội những giáo viên con người có trình độ cao nhất, mang đến chương trình học theo yêu cầu, được cá nhân hóa, vượt xa những gì trường học truyền thống cung cấp.

Ông nhấn mạnh AI sẽ cho phép mọi người chuyển nghề nghiệp hoặc chuyên ngành mà không cần học lại đại học. Khosla giải thích: "Bạn có thể làm bất cứ điều gì vào bất cứ lúc nào và chuyển ngành. Bạn không cần quay lại trường đại học trong 3 hay 5 năm để chuyển từ kỹ thuật điện sang kỹ thuật cơ khí, hoặc từ y khoa sang ngành khác".

Theo ông, điều quan trọng với thế hệ ngày nay không phải chuyên môn hóa một lĩnh vực nào đó mà là khả năng học hỏi nhanh và thích nghi với những tình huống thay đổi. Ông cho rằng giáo dục giờ đây không còn là giỏi một lĩnh vực nào đó, mà là học "cách học". Ông đưa ra lời khuyên: "Đừng trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực, hãy trở thành người đa kỹ năng với kiến thức rộng".

Quan điểm của Khosla phản ánh những gì Nikhil Kamath, nhà đồng sáng lập nền tảng môi giới cổ phiếu Zerodha, từng chia sẻ. Trong bài đăng trên X vào tháng 6, Kamath nhận định thị trường việc làm toàn cầu đang trải qua sự thay đổi lớn khi các mô hình giáo dục truyền thống ngày càng khó bắt kịp với sự gián đoạn công nghệ và nhu cầu về lực lượng lao động. Ông nêu: "Thời của những chương trình đại học kéo dài 4 năm đã qua. Học tập suốt đời là chuẩn mực mới dành cho tất cả".

Khosla cũng hình dung một tương lai mà AI sẽ định hình lại cơ bản các hệ thống pháp lý và y tế, cho phép truy cập tức thì và miễn phí nội dung chuyên môn mà trước đây chỉ giới hạn cho những người đủ khả năng chi trả. "Hãy tưởng tượng mọi luật sư đều miễn phí. Mọi thẩm phán đều miễn phí", ông nói, đồng thời gợi ý AI có thể giúp giảm áp lực cho hệ thống pháp lý đang quá tải của Ấn Độ và hỗ trợ những người hiện không đủ tiền thuê luật sư.

Trong lĩnh vực tài chính, Khosla nhận định AI tạo ra sân chơi bình đẳng, mang đến dịch vụ quản lý tài sản hàng đầu cho tất cả, bất kể thu nhập. "Ngay cả người kiếm 5.000 rupee (57 USD) mỗi tháng cũng sẽ có được cố vấn tài chính tốt nhất. Người kiếm nhiều hơn sẽ không có được cố vấn tốt hơn", ông nói.

Thu Thảo (Theo Indian Express, Hindustan Times)