Bộ ba tỷ phú ở tuổi 22 nhờ tạo ứng dụng AI

Brendan Foody, Adarsh Hiremath và Surya Midha, cùng sinh năm 2003, trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới nhờ phát triển ứng dụng tuyển dụng Mercor.

Đầu tháng 11, danh sách tỷ phú của Forbes bổ sung ba người mới là Brendan Foody, Adarsh Hiremath và Surya Midha, được mô tả là "tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới" từ trước đến nay. Trước đó, danh hiệu thuộc về Mark Zuckerberg, CEO Meta, từng trở thành tỷ phú ở độ tuổi 23 vào năm 2008.

Bộ ba thành công với Mercor sau vòng gọi vốn gần nhất, khi huy động được 350 triệu USD do quỹ Felicis Ventures dẫn đầu, qua đó được định giá 10 tỷ USD. Với cổ phần 22% mỗi người, tài sản cá nhân của cả ba tăng lên hơn hai tỷ USD trước sinh nhật lần thứ 23.

"Thật sự điên rồ", Foody nói với Forbes. "Một cảm giác siêu thực. Rõ ràng mọi thứ vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi, vượt xa mọi điều chúng tôi có thể dự đoán cách đây hai năm".

Bỏ học để lập công ty AI

Hành trình của bộ ba bắt đầu tại Bellarmine College Preparatory, trường trung học dành cho nam sinh ở California. Midha và Hiremath có gốc Ấn, thuộc thế hệ nhập cư thứ hai. Trên blog, Midha cho biết cha mẹ anh di cư đến Mỹ từ New Delhi (Ấn Độ), còn anh sinh ra ở Mountain View, lớn lên tại San Jose.

Midha và Hiremath trở thành cặp đôi đầu tiên trong lịch sử của trường trung học ba lần giành chiến thắng ở cuộc thi tranh biện về chính sách quốc gia. Sau đó, Foody gia nhập nhóm và tiếp nối thành tích.

Hiệu trưởng Rod Jemison cho biết bộ ba nằm trong số những học sinh tranh biện xuất sắc của Bellarmine, khi đứng đầu cả nước bốn năm liên tiếp. "Khả năng lãnh đạo và năng lực cạnh tranh góp phần mở ra kỷ nguyên thành công đáng kinh ngạc của đội", ông nói với KTVU hồi tháng 3.

Sau khi tốt nghiệp trung học năm 2021, cả ba rời Bay Area. Hiremath theo ngành khoa học máy tính tại Đại học Harvard, Midha theo ngành ngoại giao còn Foody học về kinh tế tại Đại học Georgetown. Cả ba giữ mối liên hệ mật thiết, thường xuyên trao đổi kiến thức. Trong ký túc xá, họ nảy ý tưởng về một nền tảng có thể kết nối việc làm tự do qua hình thức trực tuyến, mục tiêu là giúp các kỹ sư phần mềm lành nghề ở Ấn Độ tiếp cận những công ty khởi nghiệp Mỹ đang thiếu vốn, nhân lực và cần sự hỗ trợ từ xa.

Đầu năm 2023, Mercor ra đời. Nền tảng ứng dụng AI này hỗ trợ phỏng vấn, sàng lọc ứng viên, sau đó kết nối với công ty phù hợp nhất. Toàn bộ quy trình được thực hiện gần như theo thời gian thực, giúp ứng viên và nhà tuyển dụng nắm bắt thông tin nhanh.

Việc thành lập công ty cũng diễn ra từ xa. Foody giữ vai trò CEO, Hiremath trở thành giám đốc công nghệ, còn Midha là chủ tịch hội đồng quản trị. Một thời gian sau, nhóm quyết định rời trường khi là sinh viên năm hai, tập trung về Bay Area, San Francisco. Do đều là thành viên của Thiel Fellowship - chương trình của nhà đầu tư mạo hiểm Peter Thiel chuyên tài trợ các startup có sinh viên bỏ học khởi nghiệp, mỗi người nhận được 100.000 USD.

Phát triển thần tốc

Mục đích ban đầu của Mercor là sử dụng AI tự động sàng lọc hồ sơ, kết nối ứng viên đến vị trí phù hợp, chủ yếu tập trung vào công việc kỹ thuật, từ kỹ sư phần mềm đến toán học. Nhằm cải thiện mô hình, Mercor thuê nhà thầu có khả năng đánh giá chất lượng câu trả lời của chatbot. Theo Benzinga, trong quá trình thực hiện, công ty vô tình tập hợp được mạng lưới chuyên viên trình độ cao mà nhiều công ty AI mong muốn lôi kéo trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo.

Kể từ đó, Mercor mở rộng mạng lưới nhà thầu với các luật sư, bác sĩ, nhân viên ngân hàng và nhà báo. Công ty cũng tuyển dụng Sundeep Jain, cựu giám đốc sản phẩm Uber, làm chủ tịch. Họ tập trung vào mô hình "con người trong vòng lặp" - kết nối các phòng thí nghiệm AI lớn với chuyên gia giàu kinh nghiệm để giúp đào tạo, tinh chỉnh và kiểm tra hệ thống AI bằng cách cung cấp dữ liệu, chú thích và kiến thức chuyên ngành chất lượng cao.

Đầu 2024, trên blog công ty, Foody cho biết Mercor đã có thể đánh giá sơ yếu lý lịch, hồ sơ năng lực và thậm chí cả tài khoản GitHub, cho phép các công ty tìm kiếm ứng viên "trong vài giây" và quản lý thanh toán trực tiếp qua nền tảng. Nhờ đó, doanh thu công ty tăng từ 100 triệu USD tháng 3/2024 lên 500 triệu USD vào tháng 9 cùng năm, kết nối 100.000 người dùng ở 25 quốc gia.

Vòng gọi vốn series A trị giá 32 triệu USD tháng 9/2024 giúp Mercor được định giá 250 triệu USD. Đến tháng 2, họ tiếp tục vòng series B và huy động thêm 100 triệu USD, đưa mức định giá lên 2 tỷ USD. Theo Business Insider, giới đầu tư mạo hiểm gọi Mercor là "công ty khởi nghiệp tăng trưởng nhanh nhất ở Thung lũng Silicon".

"Cú hích" mới đến vào hè 2025, khi Meta mua cổ phần trị giá 14,3 tỷ USD của Scale AI - đối thủ chính của Mercor. Do lo ngại xung đột nếu tiếp tục thuê dịch vụ của Scale AI, nhiều tên tuổi lớn như OpenAI hay Google DeepMind đồng loạt tìm đến Mercor như một giải pháp thay thế. Khoản đầu tư series C đầu tháng 11 giúp Mercor vượt giá trị 10 tỷ USD chỉ sau ba năm thành lập.

Hiện Mercor có 200 nhân viên tại Mỹ và 160 nhân viên ở nước ngoài, đồng thời sở hữu mạng lưới đối tác 30.000 chuyên gia toàn cầu. Những người này được trả lương để gắn nhãn dữ liệu, mô phỏng tình huống và đưa ra các đánh giá tinh tế mà thuật toán không thể sao chép.

Foody tiết lộ Mercor đang trả trung bình 1,5 triệu USD mỗi ngày cho mạng lưới chuyên gia. Để so sánh, Uber trả một triệu USD cho tài xế và Airbnb trả 10 triệu USD cho các chủ nhà trong cùng thời gian.

Tuy nhiên, trong tiến trình phát triển, họ cũng gặp rắc rối. Vào tháng 9, công ty bị Scale AI kiện với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại liên quan đến một cựu CEO Scale AI. Nói với Forbes, Foody cho biết họ "không dành nhiều thời gian suy nghĩ" về việc đó.

Trên blog, Mercor khẳng định nền tảng không chỉ dừng lại ở tuyển dụng. Khi AI tiếp tục phát triển, công ty khởi nghiệp này hình dung ra một loại hình công việc mới, nơi con người dạy máy móc phán đoán, thể hiện sắc thái và hiểu bối cảnh - những kỹ năng AI không thể tự mình sao chép. "Dữ liệu con người là nền tảng của nền kinh tế mới. Hiểu biết của con người sẽ định hướng AI, không phải cạnh tranh với nó", Foody nói với KTVU.

Ba nhà đồng sáng lập cho biết vẫn chưa tin những gì đang diễn ra, vẫn miệt mài làm việc dù trở thành tỷ phú. Khi News.com.au hỏi họ đã mua thứ gì hào nhoáng bằng số tiền mới kiếm được, cả ba trả lời mình không có thời gian.

"Tôi rời văn phòng khoảng 22h30, sáu ngày một tuần", Foody cho hay. "Vì thế, không có nhiều thời gian để bị phân tâm ngoài công việc kinh doanh".

