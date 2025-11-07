'Vibe coding' trở thành Từ của năm 2025

Từ điển Collins chọn vibe coding, thuật ngữ chỉ một hình thức phát triển phần mềm gắn với trí tuệ nhân tạo, làm từ tiêu biểu của năm.

Theo định nghĩa của từ điển Collins, vibe coding là việc sử dụng AI hỗ trợ viết mã máy tính, ra lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên. Một bài viết trên trang web của từ điển giải thích: "Về cơ bản, đó là nói với máy móc những gì bạn muốn thay vì tự tỉ mỉ viết mã". Thuật ngữ này do Andrej Karpathy, cựu giám đốc AI tại Tesla và kỹ sư sáng lập tại OpenAI, đặt ra.

Minh họa lập trình viên sử dụng Vibe Coding. Ảnh: Google Gemini

Từ điển Collins ra đời vào năm 1824. Các nhà biên soạn từ điển theo dõi Collins Corpus, cơ sở dữ liệu gồm 24 tỷ từ lấy từ nhiều nguồn khác nhau, kể cả mạng xã hội. Họ sử dụng thông tin này để biên soạn danh sách những từ mới và đáng chú ý hàng năm. Năm nay, họ chọn vibe coding sau khi nhận thấy mức độ sử dụng từ này tăng mạnh kể từ lần đầu tiên xuất hiện hồi tháng 2.

Alex Beecroft, Giám đốc điều hành Collins, cho biết trong thông báo ngày 6/11: "Việc chọn vibe coding là Từ của năm phản ánh hoàn hảo cách ngôn ngữ phát triển cùng công nghệ. Điều này báo hiệu bước chuyển đổi lớn trong lĩnh vực phát triển phần mềm, khi AI giúp việc lập trình dễ tiếp cận hơn. Sự kết hợp mượt mà giữa khả năng sáng tạo của con người và trí tuệ máy móc cho thấy ngôn ngữ tự nhiên đang thay đổi căn bản cách chúng ta tương tác với máy tính".

Vibe coding không phải thuật ngữ liên quan đến công nghệ duy nhất chiếm vị trí nổi bật trong danh sách năm nay. Một thuật ngữ khác là clanker - từ mang nghĩa miệt thị dùng để chỉ máy tính, robot hoặc hệ thống AI, trở nên phổ biến nhờ bộ phim Star Wars: The Clone Wars. Từ này lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và thường dùng để thể hiện sự khó chịu và ngờ vực với các nền tảng và chatbot AI.

Broligarchy - thuật ngữ chỉ nhóm nhỏ người siêu giàu, nhất là trong lĩnh vực công nghệ, đồng thời có ảnh hưởng chính trị - cũng trở nên phổ biến hơn. Collins nêu Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk và Sundar Pichai - những người tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump - làm ví dụ.

Năm ngoái, từ điển Collins chọn từ của năm là "brat" - người có thái độ tự tin, độc lập và sống hưởng thụ, dù từ này cũng có thể mang nghĩa kém tích cực hơn trong tiếng Anh - Anh. Năm 2023, danh hiệu thuộc về "AI" với nhận xét đây là "cuộc cách mạng công nghệ vĩ đại tiếp theo".

Thu Thảo (Theo Guardian, CNN)