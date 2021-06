Tăng 20 lần thu nhập để mua nhà Sài Gòn

Thay vì cố chi tiêu dè sẻn, tiết kiệm từng đồng, tôi tìm cách tăng 20 lần thu nhập trong sáu năm để mua được nhà Sài Gòn.

Gần đây, chủ đề mua nhà trước 30 tuổi đang rất được quan tâm, bàn luận trên VnExpress. Để góp thêm tiếng nói về chủ đề này, tôi xin chia sẻ về cách mình đã mua được nhà Sài Gòn ở tuổi 29 (khoảng đầu năm 2020). Mục đích chính là muốn gửi một kinh nghiệm tham khảo cho các bạn đọc đang có mong muốn tìm được một ngôi nhà ở thời điểm hiện tại.

Tôi sinh ra ở một vùng núi Tây Nguyên với xuất phát điểm thấp hơn khá nhiều so với mặt bằng chung của xã hội. Gia đình tôi rất đông anh em. Bố là thương binh nên việc trông chờ vào sự trợ giúp của bố mẹ với chúng tôi là điều rất xa xỉ. Điều kiện giao dục ở vùng Tây Nguyên cơ bản cũng không thể so sánh được với các địa phương khác. May mắn, tôi trúng tuyển vào một trường đại học khá danh tiếng ở Sài Gòn, chuyên ngành kinh tế. Tuy nhiên, việc học thời sinh viên cơ bản cũng không được thuận lợi khiến tôi ra trường trễ hơn các bạn cùng khóa 1,5 năm.

Tính đến lúc mua được nhà, tổng thời gian tôi chính thức đi làm kiếm tiền vào khoảng sáu năm. Đây là một khoảng thời gian tôi nỗ lực không ngừng nghỉ để tăng trường tốt về thu nhập. Thu nhập của tôi tăng ít nhất 20 lần so với thời khởi điểm mới đi làm, bất chấp khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19. Cá nhân tôi cho rằng để đạt được thành quả như ngày hôm nay, cần có những yếu tố sau:

1. Tính toán cụ thể:

Trước hết, bạn cần xác định khoảng giá nhà tối đa mình có thể mua được là bao nhiêu? Số tiền này chính là số tiền dùng để mua nhà và cơ bản gồm hai khoản: tiền tích lũy đang có và tiền vay mượn.

Để xác định được số tiền tối đa có thể vay mượn, bạn cần biết số tiền mình có khả năng thanh toán (lãi và gốc) là bao nhiêu? Số tiền này chỉ nên bằng tối đa 70% khoản tiết kiệm được. Ví dụ hàng tháng bạn tiết kiệm được 20 triệu đồng sau khi trừ hết các chi phí, thì số tiền tối đa mỗi tháng bạn có thể trả cho việc mua nhà là 14 triệu đồng. Như vậy, hàng tháng, số lãi cộng gốc từ các khoản vay mượn không nên vượt quá 14 triệu. Lưu ý, số tiền tiết kiệm không nên cộng các khoản thu nhập đột biến hoặc không chắc chắn.

Bạn cũng nên tìm hiểu các kỹ ngân hàng, người có thể cho vay để có gói vay tốt nhất. Tôi không mượn ngoài mà chỉ vay ngân hàng. Với những trường hợp chứng minh được thu nhập tốt, ngân hàng thường sẽ có các gói vay với lãi suất tốt hơn so với trường hợp không chứng minh được thu nhập hoặc thu nhập không cao.

Các gói vay mua bất động sản của ngân hàng thường luôn có thời gian lãi suất ưu đãi và thời gian lãi suất thả nổi, nên bạn cần cân nhắc và lựa chọn gói vay cho phù hợp. Bản thân tôi chọn gói vay với thời gian lãi suất ưu đãi trong hai năm và thời gian vay tối đa là 20 năm. Mục đích của việc chọn thời gian vay dài như vậy để giảm áp lực trả nợ ở hiện tại. Mục tiêu của tôi là trong ba năm sẽ trả xong toàn bộ lãi và gốc, trong đó hai năm đầu sẽ trả phần lớn số nợ.

Bạn cũng cần cụ thể hóa số tiền vay: ví dụ mức lãi suất ưu đãi trong hai nằm đầu là 10%; sau hai năm này, mức lãi suất sẽ vào khoảng 13%, tương đương lãi thả nổi. Như vậy, số tiền tối đa tôi có thể vay là 1,12 tỷ đồng. Giả sử trong trường hợp bạn đang có một tỷ, như vậy giá tiền căn nhà tối đa bạn có thể mua sẽ là 2,12 tỷ đồng.

Như vậy, số tiền bạn cần vay mượn ít hay nhiều sẽ phụ thuộc vào số tiền bạn tích lũy được và số tiền hàng tháng bạn kiếm ra. Nếu số tiền tích lũy bạn không nhiều, nhưng với thu nhập tốt, bạn hoàn toàn có thể mua được căn nhà với giá trị lớn. Dựa vào số tiền tối đa có thể chi ra, bạn sẽ có những lựa chọn nhà đất hay chung cư, diện tích bao nhiêu, nhà theo dự án hay đã hoàn thiện... với sổ sách, giấy tờ đầy đủ với nhà đất hoặc chủ đầu tư uy tín cao để tránh rủi ro. Bạn cũng nên tham khảo những người đã mua nhà để tìm hiểu thêm kinh nghiệm kiểm tra, mua, thủ tục giấy tờ...

Số tiền dư sau khi trừ tiền lãi và gốc hàng tháng sẽ là khoản còn lại hàng tháng của bạn. Sau vài tháng, nếu không có việc cần đến, hãy dùng số tiền này để trả trước khoản vay. Như vậy, bạn có thể hoàn thành trả nợ sớm hơn thời gian vay tối đa. Trong trường hợp của tôi, với khoảng một tỷ đồng tích lũy được sau hơn 5 năm đi làm và số tiền mình vay chỉ bằng 20% số tiền tiết kiệm được hàng tháng, nên sau hơn một năm, tôi đã trả được 50% tổng số tiền đã vay.

2. Tối đa hóa thu nhập thay vì tìm cách tiết kiệm

Như cách tính ở trên, rõ ràng, mấu chốt ở đây không phải là bạn chi tiêu dè sẻn thế nào mà là thu nhập bao nhiêu sẽ giúp bạn mua được nhà? Vậy nên việc tăng thu nhập là điều không thể không làm. Tôi có những lưu ý sau:

Cố gắng kiếm nhiều tiền hơn, đưa ra các kế hoạch cụ thể về thu nhập qua mỗi năm và cố gắng phấn đấu, nếu đã đạt được mức thu nhập mong muốn sớm hơn kế hoạch thì đừng ngần ngại đưa ra kế hoạch cao hơn để phấn đấu hơn nữa. Nếu sau mỗi năm, thu nhập không đạt kỳ vọng thì bạn cũng đừng đặt mục tiêu thấp hơn mà hãy nỗ lực hơn cho năm sau.

Tiết kiệm là tốt nhưng tiết kiệm quá thì không. Việc quá tiết kiệm sẽ làm cho bản thân cảm thấy gò bó, thiếu tự do, căng thẳng và điều này sẽ làm ảnh hưởng tới khả năng kiếm tiền của bạn. Hãy cho bản thân thời gian thư giãn, du lịch. Khi đầu óc thoải mái sẽ giúp bạn có nhiều ý tưởng để kiếm ra tiền và làm việc hiệu quả hơn rất nhiều.

Hãy có nhiều nguồn thu nhập thay vì chỉ có một nguồn. Luôn có trong người một khoản phòng thân để bạn có thể duy trì, vận hành cuộc sống ít nhất hai tháng và đây là số tiền tối thiểu trong tài khoản của bạn. Không bao giờ dùng tất cả số tiền mình có cho một vấn đề. Luôn cân nhắc giữa lợi ích đem lại và chi phí bỏ ra cho những khoản tiền lớn. Đặc biệt, không hoặc hạn chế tối đa sử dụng thẻ tín dụng.

3. Quyết tâm, nỗ lực, suy nghĩ tích cực

Cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng, vậy nên để đạt được mục tiêu, bạn cần phải có một sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ đồng thời cố gắng tích cực trong suy nghĩ để đưa ra quyết định phù hợp nhất. Luôn luôn quan niệm rằng, chỗ dựa tốt nhất vẫn là bản thân mình để có động mạnh mẽ nhất. Ỷ lại hoặc phụ thuộc vào người khác là cách nhanh nhất để giết chết nỗ lực có nhà của bạn.

