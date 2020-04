Tài tử phải cưa chân vì Covid-19

Nick Cordero - diễn viên phim và kịch người Canada - sẽ bị bỏ chân phải do biến chứng từ nCoV.

Ngày 19/4, Amanda Koots - vợ sao nam - cho biết sắp tới chồng cô phải phẫu thuật do huyết khối (cục máu đông) trong chân. Trước đó, anh được dùng thuốc chống đông máu nhưng phương pháp này ảnh hưởng huyết áp và gây chảy máu trong ruột.

Cordero sau buổi diễn "Bullets Over Broadway". Ảnh: Invision.

Nick Cordero được ghi nhận dương tính nCoV vào tháng 4, điều trị ở Los Angeles (Mỹ). Anh nguy kịch, phải thở máy, điều trị bằng ECMO (máy thở oxy ngoại bào) và hôn mê. Gần đây, nhiều bệnh nhân Covid-19 như Cordero xuất hiện huyết khối, do rối loạn cơ chế đông cầm máu và hệ miễn dịch.

Nick Cordero sinh năm 1978, là diễn viên Canada hoạt động tại Mỹ ở cả sân khấu và phim ảnh. Anh từng nhận đề cử giải Tony (được ví như "Oscar nhạc kịch") với vở Bullets Over Broadway (2014). Tài tử góp mặt trong 10 phim, trong đó có Going in Style (2017) và Inside Game (2019). Từ khi Cordero mắc bệnh, vợ diễn viên cập nhật tình hình sức khỏe anh trên mạng xã hội. Cô cũng gửi đến anh các đoạn phim của mình và con trai 10 tuổi, để Cordero có thể xem khi tỉnh dậy.

Gần đây, Covid-19 cướp đi mạng sống của nhiều nghệ sĩ, như diễn viên Andrew Jack (Star Wars), Jay Benedict (The Dark Knight Rises), Lee Fierro (Jaws), ca sĩ nhạc đồng quê Joe Diffie, John Prine, rocker Alan Merrill, nhà soạn kịch người Mỹ - Terrence McNally, "vua hài" Nhật Bản Shimura Ken, nhà quay phim Allen Daviau, nhà văn Luis Sepúlveda.

Ân Nguyễn (theo AP, USA Today)