Tác giả 'Chuyện con mèo dạy hải âu bay' tử vong vì nCoV

Tây Ban NhaNhà văn Luis Sepúlveda, nổi tiếng với cuốn "Chuyện con mèo dạy hải âu bay", mất hôm 16/4 vì nhiễm nCoV, thọ 70 tuổi.

Theo France24, nhà văn qua đời sau sáu tuần điều trị viêm phổi. Ông nhiễm nCoV sau chuyến đi hội chợ sách ở Bồ Đào Nha hồi đầu tháng 2.

Nhà văn Luis Sepúlveda. Ảnh: PES.

Gia đình tiết lộ tình hình sức khỏe nhà văn suy giảm từ ngày 10/3, rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Adrian Barbon - người đứng đầu chính quyền vùng Asturias, nơi Luis sống 20 năm qua - gửi lời chia buồn tới vợ và gia đình ông.

Luis Sepúlveda sinh năm 1949 tại thành phố Ovalle, Chile. Thời trẻ, ông tích cực hoạt động chính trị tại quê nhà, từng là thành viên của các tổ chức Communist Youth (Đoàn thanh niên cộng sản) và Socialists (Đảng Xã hội chủ nghĩa). Năm 1974, nhà văn từng đi tù hai năm rưỡi trong nhiệm kỳ của tổng thống Pinochet. Sau khi được thả, ông tị nạn đến châu Âu và học các ngoại ngữ Pháp, Italy và Anh.

"Chuyện con mèo dạy hải âu bay" được độc giả Việt Nam yêu thích. Ảnh: Nhã Nam.

Tác giả nổi tiếng với văn phong giản dị, thuần khiết pha lẫn chút hóm hỉnh. Các tác phẩm tiểu thuyết phản chiếu hiện thực xã hội của vùng Mỹ Latin. Ở thể loại truyện thiếu nhi, ông thường viết về lòng dũng cảm, dám vượt lên định kiến và chiến thắng chính mình. Ông bắt đầu viết văn từ đầu thập niên 1980, gây chú ý với tiểu thuyết đầu tay The Old Man Who Read Love Stories. Suốt sự nghiệp, Luis cho ra đời khoảng 20 tác phẩm ở nhiều thể loại như tiểu thuyết, sử ký và truyện thiếu nhi. Một số tác phẩm như Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay, Chuyện Con Mèo Con Chuột Và Bạn Thân Của Nó, Chuyện Con Ốc Sên và Chuyện Chú Chó Tên Là Trung Thành được dịch sang tiếng Việt, nhận sự yêu mến của đông đảo độc giả trong nước.

Đạt Phan (theo France24)