Nhà quay phim gạo cội mất do Covid-19

MỹAllen Daviau - nhà quay phim là cộng sự thân thiết của Steven Spielberg - mất ở tuổi 77 do nhiễm nCoV.

Theo Hollywood Reporter, ông qua đời ngày 15/4 ở ở khu MPTF (Motion Picture & Television Country House and Hospital) - nơi dành cho các nghệ sĩ giải nghệ tại Los Angeles. Nhà quay phim phát hiện dương tính với virus một tuần trước, được điều trị ở một bệnh viện. Khi nguy kịch, Daviau yêu cầu được đưa về MPTF - nơi ông sống tám năm cuối đời. Ông từng phẫu thuật năm 2012, từ đó phải dùng xe lăn.

Allen Daviau (phải) và Steven Spielberg. Ảnh: Wikimedia Commons.

Allen Daviau sinh ngày 14/6/1942 ở New Orleans (Mỹ), là nhà quay phim triển vọng vào thập niên 1960. Đạo diễn Steven Spielberg hứng thú với tầm nhìn của ông, bắt đầu cộng tác trong một số phim ngắn. Sau đó, Daviau quay các phim E.T. the Extra-Terrestrial (1982), Indiana Jones and the Temple of Doom (1984), The Color Purple (1985), Empire of the Sun (1987) cùng Spielberg, bên cạnh một số tập phim truyền hình.

Trong đó, E.T. the Extra-Terrestrial (kể về cậu bé kết bạn người ngoài hành tinh) mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu lần cộng tác lớn đầu tiên của bộ đôi, cũng là phim mang lại nhiều thành công cho Spielberg. Theo The Asc, khi biết đạo diễn đang tìm quay phim ở dự án này, Daviau gửi cho ông cuộn phim The Boy Who Drank Too Much - có nhiều cảm xúc và nói về trẻ em - do mình quay. Spielberg ấn tượng và ngay lập tức mời Daviau vào dự án.

Tình bạn của Daviau và Spielberg kéo dài nhiều thập kỷ. Khi biết nhà quay phim bệnh nặng, đạo diễn gửi bạn một lá thư. Daviau đã yêu cầu các nhân viên y tế đọc nó cho ông nghe trong nhiều ngày cuối đời. Spielberg nói về bạnh quá cố: "Năm 1968, tôi và Allen cùng nhau khởi nghiệp với phim ngắn Amblin. Ông ấy là nghệ sĩ tuyệt vời, với sự nồng ấm và lòng nhân ái cũng mạnh mẽ như ống kính của mình. Ông ấy là tài năng độc đáo và một con người đẹp đẽ".

Allen Daviau năm lần nhận đề cử Oscar quay phim, với E.T. the Extra-Terrestrial, The Color Purple, Empire of the Sun, Avalon và Bugsy. Ông nhận giải thành tựu trọn đời của Hội Đạo diễn Nghệ thuật và Hiệp hội Quay phim Mỹ. Phim điện ảnh cuối cùng của ông là Van Helsing (2004), có Hugh Jackman đóng chính.

Ân Nguyễn (theo Hollywood Reporter)