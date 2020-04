Diễn viên 'The Dark Knight Rises' mất do Covid-19

Tài tử Jay Benedict - nổi tiếng với các phim "Emmerdale", "The Dark Knight Rises" - mất ở tuổi 68 vì nhiễm nCoV.

Theo CNN, ông mất ngày 4/4. Đại diện công ty quản lý của tài tử nói trên Twitter: "Chúng tôi đau buồn thông báo Jay Benedict thân yêu qua đời sau thời gian chống chọi Covid-19. Chúng tôi xin chia sẻ sự mất mát với gia đình ông".

Jay Benedict (trái) trong phim "Emmerdale". Ảnh: ITV.

Trong bom tấn The Dark Knight Rises, Benedict hóa thân một người giàu trong thành phố Gotham. Ông còn tham gia phim kinh dị Aliens, phim hành động Double Team, phim tâm lý Emmerdale. Ở Anh, tài tử nổi bật với vai đại úy John Kieffer trong series Foyle's War. Vai diễn cuối cùng của ông là trong phim Scarefest (chưa phát hành).

Ngoài diễn xuất, Benedict cùng cộng sự điều hành Sync or Swim - công ty lồng tiếng phim, tham gia một số dự án như Downton Abbey, Dickensian, Call the Midwife và Beowulf: Return to the Shieldlands.

Jay sinh ngày 11/4/1951 ở Burbank (California, Mỹ) nhưng chuyển đến châu Âu sống vào thập niên 1960. Phần lớn thời gian, tài tử hoạt động ở Anh. Ông diễn xuất hơn năm thập kỷ, có 124 vai diễn. Ông kết hôn với Phoebe Scholfield - diễn viên phim Allo Allo. Họ có hai con trai Leopold và Freddie, cũng đều là diễn viên.

Covid-19 cướp đi mạng sống của nhiều nghệ sĩ gần đây, như diễn viên Star Wars Andrew Jack, ca sĩ nhạc đồng quê Joe Diffie, rocker Alan Merrill, nhà soạn kịch Terrence McNally (Mỹ), "vua hài" Shimura Ken (Nhật).

Ân Nguyễn