Tại sao tắm đêm dễ nhiễm bệnh?

Trực ca đêm về muộn, tôi thường tắm lúc 23-24h, gần đây cơ thể ớn lạnh, ho và mệt mỏi, có phải tắm đêm dễ nhiễm bệnh? (Công Hoàng, 25 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Nhiều người có thói quen tắm muộn do đặc thù công việc hoặc mong muốn thoải mái, sạch sẽ trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, việc tắm lúc cơ thể đang mệt mỏi, đặc biệt vào thời điểm nửa đêm hay rạng sáng tiềm ẩn nguy cơ tổn hại sức khỏe hô hấp.

Lý do, sau một ngày làm việc, cơ thể thường rơi vào trạng thái mệt mỏi, sức đề kháng suy giảm. Khi tắm vào buổi đêm, đặc biệt khi nhiệt độ nước thấp, cơ thể dễ bị rối loạn điều hòa thân nhiệt, niêm mạc đường thở trở nên nhạy cảm hơn. Lúc này, cơ thể dễ ớn lạnh, run rẩy và hệ miễn dịch suy yếu tạm thời.

Bên cạnh đó, khi cơ thể đang nóng bức, lỗ chân lông giãn nở, việc tắm nước lạnh khiến hơi lạnh thấm nhanh qua da, gây nhiễm lạnh và làm giảm khả năng phòng vệ tự nhiên. Đây chính là điều kiện thuận lợi để virus, vi khuẩn gây bệnh hô hấp có sẵn ở hầu họng hoặc bên ngoài tấn công cơ thể.

Thói quen tắm đêm làm hệ miễn dịch suy yếu, tăng nguy cơ nhiễm bệnh. Ảnh: Vecteezy

Ngoài ra, tắm đêm còn tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim, thiếu máu cục bộ não, dễ gây co cứng cơ, chuột rút, rối loạn nhịp tim và suy hô hấp cấp nếu cơ thể đang quá suy kiệt, đặc biệt ở nhóm dễ tổn thương như người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người đang điều trị ung thư hay mắc bệnh suy giảm miễn dịch.

Do đó, bạn nên hạn chế tắm đêm, có thể thay thế bằng việc lau người bằng nước ấm, đặc biệt tập trung ở vùng mặt, cổ, tay chân để tạo cảm giác sạch sẽ và thoải mái. Cần giữ ấm cơ thể sau khi vệ sinh, nghỉ ngơi đầy đủ và duy trì chế độ dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng.

Nhiều bệnh lây lan qua đường hô hấp hiện đã có vaccine phòng ngừa, bạn có thể chủ động tiêm ngừa gồm cúm, sởi, viêm màng não do não mô cầu, viêm phổi do phế cầu... Để phòng bệnh hiệu quả, bạn nên kiểm tra lịch sử chủng ngừa để tiêm càng sớm càng tốt.

Trong đó, vaccine cúm có loại của Pháp, Hà Lan, Hàn Quốc và Việt Nam tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi và người lớn. Trẻ dưới 9 tuổi nếu chưa chủng ngừa cần tiêm hai mũi cơ bản, cách nhau tối thiểu một tháng, sau đó tiêm nhắc một mũi hàng năm. Trẻ từ 9 tuổi trở lên và người lớn tiêm một mũi và tiêm nhắc một mũi hằng năm.

Vaccine sởi có loại đơn và các loại phối hợp phòng thêm quai bị, rubella, thủy đậu, có thể tiêm cho trẻ từ 9 tháng tuổi hoặc từ 12 tháng tuổi đến người lớn. Vaccine phế cầu gồm 5 loại gồm phế cầu 10, phế cầu 13, phế cầu 15, phế cầu 20 và phế cầu 23. Tùy vào độ tuổi và lịch sử tiêm chủng, bác sĩ sẽ tư vấn lịch tiêm phù hợp.

Còn vaccine não mô cầu có 5 loại, tiêm từ 6 tuần tuổi đến không giới hạn ở người lớn. Mỗi người cần tiêm phối hợp các loại vaccine để phòng đầy đủ 5 nhóm huyết thanh gây bệnh phổ biến A, B, C, Y, W-135.

Bác sĩ Nguyễn Văn Quảng

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC