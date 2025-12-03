25 năm qua - từ khi có những nghiên cứu đầu tiên về ô nhiễm không khí, chỉ số PM2.5 trung bình năm của Hà Nội vẫn quanh quẩn trong khoảng 30 đến 40 µg/m³. Trong khi, quy chuẩn Việt Nam về mức độ bụi mịn PM2.5 trung bình năm là 25 µg/m³, còn khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) là 5 µg/m³. Trong bối cảnh nguồn thải ngày càng tăng, các chính sách kiểm soát ô nhiễm của Thủ đô chưa đủ để giảm ô nhiễm không khí.

Tuy nhiên, chỉ số PM2.5 của 5 trong số 7 thành phố này đang có xu hướng giảm, từ 7,95% (Jakarta) đến 47% (Manama) giai đoạn 2018-2024. Thủ đô Islamabad của Pakistan, và Hà Nội là hai thành phố duy nhất có chỉ số PM2.5 tăng, lần lượt là 36% và 11%.

Từ năm 2018 đến năm 2024, Hà Nội liên tục có mặt trong top 20 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, cùng với 6 “điểm nóng” ô nhiễm khác tại Nam Á và Đông Nam Á, theo bảng xếp hạng của IQAir. Năm 2024, Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ 7 thế giới.

Trong khi các đô thị ô nhiễm trên thế giới ngày càng cải thiện chỉ số PM2.5, Hà Nội liên tiếp xuất hiện trong top các thành phố có chất lượng không khí tệ nhất, dù nhiều chính sách kiểm soát được đặt ra hơn 10 năm qua.

Theo các chuyên gia, ba yếu tố tác động chính đến ô nhiễm không khí tại Hà Nội gồm: Nguồn thải từ bên ngoài (vận chuyển tầm xa); nguồn thải tại chỗ (từ các hoạt động như công nghiệp, giao thông, đốt rác…); và ảnh hưởng của điều kiện khí tượng. “Thủ phạm” từ bên ngoài Trong nghiên cứu đầu tiên về ô nhiễm không khí tại Hà Nội năm 2002, GS Phạm Duy Hiển và các đồng nghiệp phát hiện nguồn thải “đặc biệt” là vận chuyển tầm xa, tức bụi và chất ô nhiễm từ các tỉnh thành, quốc gia khác xâm nhập vào Hà Nội qua bầu khí quyển. Cụ thể, vào mùa đông (tháng 9 đến 12), nguồn vận chuyển tầm xa chiếm 50% lượng PM2.5 trong khối khí qua lục địa Trung Quốc đến Việt Nam. Phụ thuộc vào thời gian tồn đọng trong khí quyển, chất ô nhiễm như PM2.5 có thể bị “vận chuyển” tới hàng nghìn km. Đây cũng là tình trạng phổ biến ở nhiều quốc gia. Tại châu Á, bụi do cháy rừng và đất than bùn ở Indonesia thường xuyên làm mù mịt bầu trời Singapore, Malaysia và một số nước Đông Nam Á. TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam, nguyên Phó cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên Môi trường cũ), phân tích ô nhiễm không khí tại Hà Nội bị tác động rất nhiều bởi các tỉnh xung quanh. Phía Nam là Ninh Bình với nhiều nhà máy xi măng công suất lớn. Phía Đông có Hưng Yên, Quảng Ninh phổ biến nhiệt điện. Hải Dương cũ (nay là Hải Phòng) nhiều nhà máy xi măng, thép. Chưa kể, đốt rơm rạ vào mùa thu hoạch cũng phổ biến ở miền Bắc. Nghiên cứu của World Bank năm 2022 cho thấy, 1/3 lượng bụi mịn PM2.5 ở Hà Nội bắt nguồn từ các hoạt động trong nội đô. Còn lại, ô nhiễm đến từ các tỉnh lân cận khu vực Đồng bằng sông Hồng, các nguồn phát thải xuyên biên giới và yếu tố tự nhiên. Các nhà máy nhiệt điện than bao quanh Hà Nội

Yếu tố khí tượng như gió mùa Đông Bắc không chỉ mang theo chất ô nhiễm từ những vùng phát thải lớn như lục địa Trung Quốc, mà còn quyết định mức độ bụi mịn tại Thủ đô. Không khí Hà Nội biểu hiện quy luật ô nhiễm rõ rệt theo mùa khí tượng. Các đợt ô nhiễm nghiêm trọng thường tập trung chủ yếu từ tháng 10 đến tháng 2, dù các nguồn thải hoạt động quanh năm. Theo PGS.TS Nguyễn Thị Nhật Thanh, chuyên gia về công nghệ thông tin và viễn thám trong lĩnh vực ô nhiễm không khí, khí tượng, và sử dụng đất (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội), Hà Nội có địa hình lòng chảo, thấp hơn khu vực xung quanh nên chất ô nhiễm khó lưu thông, dễ tích tụ, đặc biệt vào mùa lạnh. Với các tỉnh vùng trung du, địa hình cao, điều kiện thời tiết tương tự thì ít xảy xảy ra ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Vào mùa đông, Hà Nội chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc khiến không khí lạnh, khô, khí quyển ổn định trong nhiều ngày liền, cản trở phát tán không khí, làm gia tăng ô nhiễm. Ngược lại, mùa hè, ánh sáng mặt trời đốt nóng mặt đất tạo nên vùng áp thấp rộng lớn trên lục địa. Không khí ẩm từ biển thổi vào theo gió mùa hè gặp vùng áp thấp này liền bị đẩy lên cao, gây mưa, rửa trôi chất ô nhiễm, giúp không khí sạch hơn. Đơn cử, năm 2024, Hà Nội ghi nhận bốn đợt ô nhiễm nghiêm trọng trên diện rộng, với ba đợt xảy ra trong khoảng tháng 1-4 và một đợt khác vào tháng 10 - đều thuộc giai đoạn có không khí lạnh. Ảnh hưởng của thời tiết đến ô nhiễm không khí

Rối ren phân loại nguồn thải nội sinh Hơn ba thập kỷ nghiên cứu, GS Nguyễn Thị Kim Oanh, chuyên gia về ô nhiễm không khí, mô hình hóa và giám sát môi trường, Viện Công nghệ Châu Á (Thái Lan), nhận thấy số lượng và loại hình nguồn thải nội sinh của Hà Nội tăng rõ rệt, thay đổi theo từng giai đoạn phát triển. Những năm 1990, xe máy và ôtô còn ít, đường phố thông thoáng, nguồn phát thải chủ yếu từ đun nấu dân dụng và một số khu công nghiệp nhỏ, còn việc đốt rơm rạ hiếm gặp. Quá trình đô thị hóa vào giai đoạn 2000-2008 khiến các nguồn ô nhiễm tại chỗ như giao thông, xây dựng, bụi đường và đốt rơm rạ gia tăng, trở thành nguyên nhân chính làm suy giảm chất lượng không khí. Cùng với đó, sự mở rộng đô thị nhanh chóng của Hà Nội trong vài thập kỷ qua đã biến nhiều diện tích đất nông nghiệp thành đất đô thị, kéo theo đó là ô nhiễm từ các nguồn phát thải giao thông, công nghiệp và sinh hoạt. Nồng độ ô nhiễm cao tại các khu vực mới được xây dựng cách trung tâm thành phố 6-21 km, đặc biệt là điểm nóng phát thải giao thông và công nghiệp ngoại thành. Những năm qua, tỷ lệ đóng góp của các nguồn đốt tại chỗ như sinh khối, rơm rạ hay than tổ ong có xu hướng thu hẹp dần, trong khi nguồn giao thông - công nghiệp tăng. Đến năm 2024, dân số Hà Nội khoảng 8,8 triệu người, với 1,1 triệu ôtô và hơn 6,9 triệu xe máy đang hoạt động, 70% trong số này đã sử dụng trên 10 năm. Thành phố có hơn 10 khu công nghiệp, khoảng 1.300 làng nghề cùng các cơ sở sản xuất công nghiệp ở các tỉnh, thành phố lân cận. Mặc dù Luật Bảo vệ Môi trường năm 1993 đã tạo tiền đề phát triển hệ thống quan trắc chất lượng không khí. Tuy nhiên đến nay, các nghiên cứu về đánh giá tỷ trọng nguồn thải gây ô nhiễm không khí Hà Nội vẫn thiếu thống nhất. PGS.TS Nguyễn Thị Nhật Thanh, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng khác biệt này do phương pháp và thời điểm nghiên cứu. Cụ thể, hai mô hình nhận diện nguồn ô nhiễm bụi phổ biến hiện nay gồm: đo từ nguồn phát tán bụi thông qua kiểm kê khí thải; hoặc đo tổng nguồn ô nhiễm tại điểm tiếp nhận. Trong đó, mô hình phát tán bụi cần đầu vào là dữ liệu về phát thải bụi từ các nguồn khác nhau và thời tiết, thích hợp để đánh giá quá trình lan truyền bụi trong khí quyển. Mô hình còn lại xác định nguồn dựa trên đặc trưng hóa lý của bụi tại điểm thu gom mẫu. Cách thống kê nguồn bụi PM2.5 tại Hà Nội thiếu thống nhất, gây khó khăn cho nghiên cứu tỷ trọng nguồn ô nhiễm “Việt Nam cần thống nhất cách phân loại nguồn, hệ số phát thải và mô hình để có kết luận chung”, PGS.TS Hoàng Anh Lê (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định. Ông dẫn chứng các nước như Trung Quốc, Thái Lan đã xây dựng mô hình kiểm kê khí thải quốc gia thống nhất, làm cơ sở cho chính sách kiểm soát toàn diện. Trong khi đó, các nghiên cứu trong nước chưa đồng bộ được về phương pháp và dữ liệu, khiến việc xây dựng chiến lược không khí sạch tổng thể cho Hà Nội gặp khó khăn. Đồng quan điểm, PGS.TS Lý Bích Thuỷ, Trường Hoá và Khoa học Sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội, dẫn chứng bộ số liệu kiểm kê tổng thể của Trung Quốc được hoàn thiện nhờ sự phối hợp giữa hai đại học lớn là Thanh Hoa và Bắc Kinh, cùng các Viện nghiên cứu cấp tỉnh, nghiên cứu thành phần. Từ kinh nghiệm đó, chuyên gia kiến nghị Việt Nam nên đẩy mạnh nghiên cứu thông qua phối hợp với các trường, viện với nhiệm vụ dài hạn. GS Nguyễn Thị Kim Oanh cho rằng không chỉ Hà Nội mà các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Quảng Ninh… cũng cần tiến hành kiểm kê phát thải, bởi 2/3 bụi mịn có nguồn gốc từ bên ngoài thành phố. “Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí cần được quy hoạch ở quy mô vùng, với cách tiếp cận mang tính lưu vực, tương tự quản lý lưu vực sông”, chuyên gia gợi ý. Khó khăn trong xác định tỷ trọng nguồn ô nhiễm khiến các chính sách kiểm soát chất lượng không khí thời gian qua dàn trải, phân tán và không đạt nhiều kết quả, theo các chuyên gia. “Bắt bệnh” cho Thủ đô Theo PGS.TS Lý Bích Thuỷ, các số liệu nghiên cứu cho thấy nồng độ PM2.5 hiện nay ở Hà Nội không có sự gia tăng lớn. Nếu so với kết quả nghiên cứu giai đoạn 2001-2008 của Cohen và cộng sự, nồng độ PM2.5 hiện còn thấp hơn. Bà đánh giá việc duy trì chất lượng không khí, trong khi các sức ép lên môi trường ngày càng gia tăng, là thành quả của nhiều chính sách kiểm soát ô nhiễm. Mặt khác, thực tế một số thành phố, đặc biệt những nơi vốn nổi tiếng ô nhiễm như Trung Quốc, đã có sự cải thiện đáng kể chất lượng không khí trong những năm qua. "Kết quả từ các quốc gia như Trung Quốc là sự thúc giục cho những hành động hiệu quả hơn tại Việt Nam", chuyên gia nói. Giai đoạn 2019-2020, trong bối cảnh ô nhiễm đỉnh điểm, Hà Nội ban hành Chỉ thị 19, quyết liệt giảm ô nhiễm với lộ trình xoá than tổ ong, cấm đốt rơm rạ. Năm 2025, Chỉ thị 20 của Thủ tướng đặt ra những yêu cầu mới buộc Hà Nội phải cấp bách kiểm soát các nguồn ô nhiễm nội tại, tập trung vào giao thông với các chính sách kiểm kê khí thải, chuyển đổi xe xăng sang xe điện, và vùng phát thải thấp (LEZ). Gần đây nhất, ngày 19/11/2025, Thủ tướng đã phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm từng bước cải thiện ô nhiễm không khí tại các khu vực kinh tế trọng điểm, nhất là Hà Nội, TP HCM và các tỉnh lân cận. Mục tiêu đến năm 2030, các đô thị lớn phải giảm đáng kể nồng độ bụi mịn và tăng số ngày có chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình. Kế hoạch cũng bao gồm các hành động xây dựng dữ liệu khoa học làm cơ sở cho biện pháp can thiệp trong tương lai. “Đây là cột mốc quan trọng trong quản lý chất lượng không khí quốc gia”, PGS.TS Lý Bích Thuỷ bình luận. Các chính sách kiểm soát ô nhiễm không khí của Hà Nội 10 năm qua

TS Hoàng Dương Tùng phân tích khi chính sách giảm thiểu được một nguồn ô nhiễm, thì nguồn khác lại tăng nhanh chóng khiến chất lượng không khí không được cải thiện suốt nhiều năm. Ví dụ, trước đây miền Bắc có ô nhiễm từ lò gạch thủ công, sau đó nhà nước cấm thì nguồn sản xuất khác tăng. Khoảng năm 2000, các làng tái chế bắt đầu phát triển. Để tách kim loại ra khỏi nhựa, cao su hoặc vật liệu cách điện (như dây cáp điện), người dân thường đốt ngoài trời hoặc trong các lò thủ công không có hệ thống xử lý khí thải. Quá trình này sinh ra lượng lớn bụi mịn (PM2.5, PM10) và các khí thải độc hại như CO2, SO2, NOx. “Mỗi thành phố đều có những đặc điểm gây ô nhiễm riêng. Phải nghiên cứu rất sâu xem nguồn ô nhiễm ở đâu thông qua kiểm kê phát thải thì mới kiểm soát hiệu quả”, ông nói.

Hà Nội trong đợt ô nhiễm không khí tháng 12/2025. Ảnh: Thanh Hải

