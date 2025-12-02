Người Hà Nội 'hút' thụ động

bao nhiêu điếu thuốc mỗi ngày Người Hà Nội 'hút'

thụ động bao nhiêu

điếu thuốc mỗi ngày Ô nhiễm không khí do bụi mịn PM2.5 khiến mỗi người dân Hà Nội chịu tổn hại sức khỏe tương đương việc hút thụ động hai điếu thuốc lá mỗi ngày.

Hà Nội đang trong đợt ô nhiễm không khí thứ ba kể từ đầu mùa, bắt đầu hôm 28/11 và dự báo kéo dài đến 5/12, theo mô hình dự báo chất lượng không khí ứng dụng trí tuệ nhân tạo (HanoiAir) của nhóm nghiên cứu Địa không gian thông minh (GEOI), Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo đó, chỉ số AQI trung bình toàn thành phố hôm qua là 143 - ngưỡng kém, tương ứng nồng độ PM2.5 mức 77 µg/m³ - gấp 5 lần khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - 15 µg/m³.

Ba trạm đo tại Hà Nội trong hệ thống quan trắc của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng ghi nhận chỉ số AQI liên tục tăng lên mức xấu đến rất xấu. Chỉ số này phản ánh trực tiếp nồng độ PM2.5 - chất gây ô nhiễm chính.

Theo một nghiên cứu từ năm 2015 của Berkeley Earth, tổ chức nghiên cứu khoa học khí hậu độc lập có trụ sở tại Mỹ, hít thở không khí có nồng độ PM2.5 ở mức 22 µg/m³ trong 24 giờ, phổi và tim mạch chịu tổn thương tương tự hút một điếu thuốc. Mức PM2.5 theo khuyến nghị của WHO là 15 µg/m³ (tương đương hút 0,7 điếu thuốc). Đây là quy đổi dựa trên mức độ tổn hại sức khoẻ, không phải về thành phần hoá học giữa thuốc lá và bụi mịn.

Dựa trên dữ liệu nồng độ PM2.5 trung bình năm 2024 theo phường, xã (sau sáp nhập) do nhóm nghiên cứu GEOI cung cấp, VnExpress quy đổi mức độ ô nhiễm không khí với ảnh hưởng sức khoẻ tương đương lượng thuốc lá tiêu thụ. Theo đó, người dân Hà Nội "hút" thụ động trung bình hai điếu thuốc mỗi ngày, tương đương nồng độ PM2.5 là 41 µg/m³.

Độc giả có thể tìm theo vị trí, theo phường xã, hoặc chọn khu vực bất kỳ trên bản đồ để xem chi tiết.