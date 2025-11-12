Tách làn ôtô tải nặng và xe máy trên hai tuyến cửa ngõ TP HCM

Thành phố phân luồng lại giao thông bằng cách tách biệt làn ôtô trọng tải lớn và xe máy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn và quốc lộ 51, nhằm giảm nguy cơ tai nạn.

Theo Sở Xây dựng TP HCM, từ ngày 14/11, tuyến Mỹ Phước – Tân Vạn (đoạn từ nút giao Bình Thắng đến đường Phú Lợi và từ đường Điện Biên Phủ đến Võ Văn Kiệt, thuộc Bình Dương cũ) sẽ điều chỉnh lại tổ chức giao thông trên ba làn mỗi chiều.

Cụ thể, làn 1 (sát dải phân cách giữa) dành cho toàn bộ ôtô; làn 2 (giữa) cho ôtô nhỏ, xe khách dưới 25 chỗ, xe buýt và xe tải dưới 3,5 tấn; làn 3 (sát vỉa hè) dành riêng cho xe hai và ba bánh. Cách bố trí này giúp tách biệt dòng xe máy với xe container, tải nặng - tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trên tuyến.

Hiện trường tai nạn giữa xe máy và xe đầu kéo trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn khiến 3 người trong cùng gia đình tử vong hôm 8/11. Ảnh: Thái Hà

Tương tự, trên quốc lộ 51 (đoạn qua tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), phương án phân luồng mới áp dụng từ ngày 17/11. Hai làn sát dải phân cách giữa dành cho toàn bộ ôtô; làn thứ ba cho ôtô nhỏ, xe khách dưới 30 chỗ và làn rẽ; làn ngoài cùng bên phải dành cho xe hai, ba bánh.

Ngoài phân làn, Sở Xây dựng yêu cầu lắp dải phân cách ngăn xe máy và ôtô ở khu vực giao lộ để đảm bảo an toàn.

Hai tuyến Mỹ Phước – Tân Vạn và quốc lộ 51 là trục huyết mạch khu vực Đông Nam Bộ, có lưu lượng xe container, tải nặng lớn, kết nối các khu công nghiệp và cảng biển trọng điểm.

Xe tải nặng, container nối đuôi trên quốc lộ 51, tháng 8/2025. Ảnh: Phước Tuấn

Trong đó, tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn dài hơn 60 km, nối quốc lộ 1 với Khu công nghiệp Bàu Bàng, hiện khai thác 6-10 làn xe và thường xuyên xảy ra tai nạn. Sáng 8/11, trên tuyến này đã xảy ra vụ va chạm giữa xe máy và container ở phường Tân Đông Hiệp khiến ba người tử vong. Một đoạn tuyến trùng với dự án Vành đai 3 TP HCM, đang được nghiên cứu nâng cấp để đồng bộ toàn tuyến.

Trong khi đó, quốc lộ 51 dài khoảng 64 km, có 8 làn xe, kết nối TP HCM, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, đang trong tình trạng quá tải nghiêm trọng, thường xuyên ùn tắc và tai nạn.

Giang Anh