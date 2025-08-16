Gần 9 km Vành đai 3 TP HCM trước thông xe

Tuyến Vành đai 3 TP HCM, đoạn từ nút giao với cao tốc TP HCM - Dầu Giây qua cầu Nhơn Trạch (phải) đến giao lộ đường 25B, thuộc dự án thành phần 1A sẽ thông xe sau ba năm thi công. Đoạn này dài khoảng 9 km nối TP HCM với Đồng Nai.
Nhìn từ trên cao các nhánh dẫn lên cao tốc ở địa phận TP HCM đã thành hình. Trong đó, cầu Nhơn Trạch đã hoàn thiện, thông xe kỹ thuật dịp 30/4 vừa qua.
Ở địa phận tỉnh Đồng Nai, Vành đai 3 thông xe từ nút giao với đường 25B. Đoạn này dài khoảng 6 km đã hoàn thiện căn bản trục đường chính dẫn lên cầu Nhơn Trạch. Các nhánh dẫn, cầu vượt, đường song hành vẫn tiếp tục thi công.
Phần đường chính đã hoàn thành nhiều hạng mục trải nhựa, kẻ vạch, lắp biển báo... Phía Đồng Nai tổ chức 2 làn ôtô và 2 làn xe hỗn hợp từ đường 25B đến cầu Nhơn Trạch, xe máy chỉ được chạy đến đường Lý Tự Trọng.
Hệ thống đèn chiếu sáng, dải phân cách, lan can được lắp đặt đầy đủ. Theo thiết kế, đoạn đầu tiên của Vành đai 3 TP HCM có quy mô cao tốc 4 làn, vận tốc 80-100 km/h, cầu vượt và đường song hành.
Cầu Nhơn Trạch đã cơ bản hoàn thiện sau ba năm thi công. Cầu thiết kế 39 trụ và 2 mố cầu, trong đó phần chính gồm 5 trụ, 4 nhịp, tĩnh không thông thuyền cao 30,5 m. Công trình bắc qua sông Đồng Nai vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng, là cầu có quy mô lớn nhất dự án Vành đai 3.
Cầu có chiều dài khoảng 2,5 km, rộng 20,5 m với 6 làn xe, chạy với tốc độ từ 80 km một giờ. Công trình đã hoàn thành phần lớn các hạng mục, đang chuẩn bị kẻ vạch đường.
Khi đưa vào sử dụng, cầu sẽ rút ngắn quãng đường từ TP HCM sang Đồng Nai, đi sân bay quốc tế Long Thành và các tỉnh lân cận.
Trong khi phần đường dẫn lên cầu Nhơn Trạch phía Đồng Nai đã hoàn thiện thì đoạn bên TP HCM đang được rải đá dăm, thảm nhựa.
Đoạn này gồm đường và các nhánh dẫn lên cao tốc TP HCM - Long Thành thuộc gói XL1, khởi công trễ hơn một năm so với cầu Nhơn Trạch, dẫn đến tiến độ chưa đồng bộ. Để kịp kết nối, TP HCM sẽ mở đường tạm tạo điều kiện cho xe qua lại trước khi hoàn thiện các hạng mục.
Nút giao kết nối Vành đai 3 với cao tốc TP HCM - Long Thành dần thành hình. Một số nhánh dẫn lên cao tốc đang được thảm nhựa để kịp thông xe.
Với thiết kế gồm cầu vượt ngang Vành đai 3 và bốn nhánh rẽ, nút giao đảm bảo kết nối giữa các tuyến đường đồng thời liên thông với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đây là một trong sáu nút giao quy mô lớn trên Vành đai 3, gồm: nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành, Tân Vạn, Bình Chuẩn, tỉnh lộ 10, cao tốc TP HCM - Trung Lương.
Tại nút giao này, TP HCM sẽ hoàn thiện trước khoảng 400 m tuyến chính và một số nhánh rẽ lên cao tốc. Đồng thời, các đơn vị thống nhất mở đường tạm khoảng 200 m để xe từ cầu Nhơn Trạch rẽ phải vào khu vực trạm thu phí, vòng lên cao tốc Long Thành - Dầu Giây và ngược lại.
Công nhân và nhiều máy móc, thiết bị tất bật thi công các hạng mục còn lại để kịp thông xe 9 km đầu tiên dự án Vành đai 3 TP HCM.
Gần đó, đoạn Vành đai 3 đi qua TP HCM cũng dần hoàn thiện, dự kiến khai thác cuối năm nay. Đoạn này dài 14,7 km, thuộc TP Thủ Đức cũ, kết nối từ cao tốc Long Thành - Dầu Giây đến nút giao Tân Vạn.
Ngoài khu vực đoạn trên cao, phần còn lại của tuyến vành đai ở thành phố trên địa bàn huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh cũ dài gần 33 km sẽ được thông xe kỹ thuật cuối tháng 4/2026, trước khi đưa vào khai thác toàn tuyến sau đó hai tháng.
Vành đai 3 dài hơn 90 km đi qua TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, tổng vốn đầu tư gần 75.400 tỷ đồng. Trong đó, đoạn Mỹ Phước – Tân Vạn dài 15,3 km tại Bình Dương (cũ) đã hoàn thành. Dự án sẽ hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026, tạo trục giao thông - kinh tế liên vùng trọng điểm phía Nam.
Hướng tuyến Vành đai 3. Đồ họa: Khánh Hoàng
Quỳnh Trần - Phước Tuấn