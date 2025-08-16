Gần 9 km Vành đai 3 TP HCM trước thông xe

Tuyến Vành đai 3 TP HCM, đoạn từ nút giao với cao tốc TP HCM - Dầu Giây qua cầu Nhơn Trạch (phải) đến giao lộ đường 25B, thuộc dự án thành phần 1A sẽ thông xe sau ba năm thi công. Đoạn này dài khoảng 9 km nối TP HCM với Đồng Nai.

Nhìn từ trên cao các nhánh dẫn lên cao tốc ở địa phận TP HCM đã thành hình. Trong đó, cầu Nhơn Trạch đã hoàn thiện, thông xe kỹ thuật dịp 30/4 vừa qua.