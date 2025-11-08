Ba người trong gia đình bị xe container cán tử vong tại TP HCM

Vợ chồng chở cháu ngoại trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn thuộc Bình Dương cũ khi đến vòng xoay đã va chạm với xe container.

Khoảng 8h30 ngày 8/11, người đàn ông chở vợ và cháu ngoại chạy trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn hướng từ TP HCM đi Đồng Nai. Khi đến vòng xoay tại phường Tân Đông Hiệp, xe va quẹt với ôtô container vừa ở khu công nghiệp chạy ra, đang rẽ qua quốc lộ 1K.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thái Hà

Cú tông khiến ba người trên xe máy ngã xuống đường, bị bánh xe container cán qua. Hai bà cháu tử vong tại chỗ, người ông được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ sau tai nạn. Phòng CSGT TP HCM phối hợp Công an phường Tân Đông Hiệp phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân.

Đường Mỹ Phước – Tân Vạn là tuyến kết nối khu công nghiệp Mỹ Phước thuộc Bình Dương cũ với Đồng Nai và TP HCM, thường xuyên đông xe container. TP HCM vừa yêu cầu chủ đầu tư Becamex điều chỉnh biển báo, phân lại làn trước ngày 15/11 để giảm ùn tắc và tai nạn.

Phước Tuấn