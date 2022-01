Tắc ruột do khuẩn lao

Hà NộiBệnh nhân nam 57 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau quặn bụng, đau theo cơn, bụng chướng, quai bụng nổi rõ, bác sĩ nghi ngờ tắc ruột.

Người nhà cho biết bệnh nhân mổ ruột thừa nội soi cách đây một tháng. Sau mổ, ông thường xuyên đau bụng từng cơn, nôn, bí tiểu, hai lần nhập viện điều trị tắc ruột do dính ruột sau mổ. Tại bệnh viện đa khoa Hà Đông, siêu âm, chụp CT phát hiện các quai ruột non giãn, dịch tự do ở ổ bụng, cần phẫu thuật gấp.

Bác sĩ Bùi Đức Duy (trưởng khoa Ngoại tiêu hóa), ngày 5/1 cho biết nguyên nhân tắc ruột là do lao tiêu hóa. Bệnh nhân này đã nhiều lần đau và tắc ruột, trong khi triệu chứng của lao đường tiêu hóa rất khó phân biệt với một số bệnh ngoại khoa khác như viêm ruột thừa,... Do đó, kíp phải quan sát kỹ, đánh giá toàn bộ ổ bụng để phát hiện tổn thương, xử trí kịp thời.

Hiện, bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, mạch huyết áp ổn định, bụng mềm, có thể ăn uống đi lại, vệ sinh bình thường. Kết quả giải phẫu bệnh đoạn ruột non tách ra là tổn thương lao. Các bác sĩ đã hội chẩn với chuyên khoa Lao để xây dựng phác đồ điều trị tiếp theo cho người bệnh.

Lao ruột là tình trạng nhiễm khuẩn đường tiêu hóa đặc hiệu do trực khuẩn lao gây nên. Bệnh tuy không thường gặp nhưng rất nguy hiểm vì khó chẩn đoán và điều trị, tỷ lệ biến chứng lớn.

Triệu chứng lâm sàng của lao ruột khá âm thầm nên ít khi người bệnh đến khám ở giai đoạn đầu. Biểu hiện bệnh thường gặp là biếng ăn, sụt cân, cơ thể mệt mỏi và rối loạn tiêu hóa. Người bệnh có thể sốt nhẹ về chiều. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời lao ruột, người bệnh sẽ dễ gặp các biến chứng như thủng ruột, tắc ruột, viêm phúc mạc, xuất huyết tiêu hóa nặng,... thậm chí và suy kiệt và tử vong.

Người mắc bệnh lao ruột cần chú ý chế độ ăn, hạn chế thức ăn đặc, nóng như hạt điều hay thực phẩm dễ gây táo bón... Nên ăn thực phẩm mềm, lỏng, dễ tiêu và ăn nhiều rau cho nhuận trường. Người bệnh cần giữ vệ sinh trong ăn uống và sinh hoạt thường ngày, không sử dụng sữa bò tươi chưa được xử lý qua. "Lao ruột không đơn giản là lây qua đường ăn uống, đường hô hấp – trừ khi bệnh nhân có mắc thêm lao phổi", bác sĩ nói. Lao ruột cũng không lây khi chung nhà vệ sinh.

Người bệnh và người nhà bệnh nhân cần lưu ý khi cảm thấy cơ thể có các biểu hiện bệnh, phải đi khám để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh để bệnh tiến triển nặng, gây nguy hiểm cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Minh Anh