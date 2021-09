Bé sơ sinh bị teo ruột

Sơn LaBé gái sinh non 32 tuần thai, nặng 1,3 kg ở Thuận Châu, bị tắc ruột bẩm sinh, bác sĩ chỉ định phẫu thuật khi mới hai ngày tuổi.

Mẹ bé khi mang thai siêu âm kiểm tra định kỳ, nghi bị tắc tá tràng. Sau sinh, bé có biểu hiện bất thường, nôn nhiều, bụng chướng, khó thở, được gia đình chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cấp cứu trong tình trạng thở yếu.

Các bác sĩ hội chẩn, kết hợp xét nghiệm, kết luận bé bị tắc ruột bẩm sinh nghi do teo ruột, sinh non tháng, nhiễm trùng huyết.

Bác sĩ Đinh Khắc Trường, khoa Ngoại Tổng hợp, trưởng kíp mổ, ngày 8/9 cho biết đây là ca phẫu thuật phức tạp, bệnh nhi mới hai ngày tuổi và chỉ nặng 1,3 kg, chức năng hô hấp chưa hoàn chỉnh. Teo ruột là một trong những dị tật bẩm sinh phổ biến gây tắc ruột ở trẻ sơ sinh, hiếm gặp với tỷ lệ 1/1.500 trẻ được sinh ra. Trẻ bị tắc ruột bẩm sinh nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời, ruột hoại tử, dẫn đến tử vong.

Theo bác sĩ, điều trị teo ruột bằng phương pháp phẫu thuật chủ yếu là cắt đoạn ruột và lập lại lưu thông ruột. Các biến chứng liên quan đến teo ruột chủ yếu là rò miệng nối, hẹp miệng nối, hội chứng ruột ngắn.

Để phẫu thuật, kíp tiến hành gây mê, đặt ống nội khí quản ống thông dạ dày giảm chướng bụng và liên tục theo dõi sát mạch, huyết áp, nhịp thở, nhiệt độ, SpO2... kết hợp bù nước điện giải, truyền dịch nuôi dưỡng.

Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Trưởng khoa Nhi cho biết: "Bệnh nhi gặp khá nhiều vấn đề về sức khỏe sau phẫu thuật như hô hấp, tuần hoàn, nhiễm trùng huyết, thiếu máu, hạ đường huyết, hạ thân nhiệt ở trẻ nhỏ".

Bé nằm lồng ấp, điều trị nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn kết hợp sử dụng các loại kháng sinh, truyền máu ba lần. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ liên tục theo dõi chỉ số, bé cũng rất khó lấy ven và hay bị vỡ.

Đến 31/8, sau 50 ngày điều trị, sức khỏe của bé tiến triển khả quan, ăn tốt, tăng cân, không còn triệu chứng tắc ruột.

"Đây là trường hợp trẻ sơ sinh non tháng và nhẹ cân nhất được gây mê phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La", bác sĩ nói.

Bệnh nhi được các y bác sĩ chăm sóc tại Khoa nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Teo ruột non bẩm sinh hay bít tắc hoàn toàn lòng ruột non bẩm sinh là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây tắc ruột ở trẻ sơ sinh. Nếu chưa được chẩn đoán từ trong bụng mẹ và can thiệp sớm, các triệu chứng sẽ được phát hiện trong vòng một hai ngày sau sinh như trẻ không chịu bú, nôn, bụng phình to.

Trẻ cần được theo dõi, đưa đến cơ sở y tế đủ điều kiện để chẩn đoán, phẫu thuật cấp cứu, có thể tử vong hay để lại biến chứng nặng liên quan dinh dưỡng, phát triển thể chất, chất lượng cuộc sống sau này.

Thùy An