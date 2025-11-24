Tác giả 'Bắc Bling' viết ca khúc về oẳn tù tì

Tuấn Cry - tác giả hit "Bắc Bling" - ra ca khúc mới kết hợp giọng ca nhí Kim Cương, lấy cảm hứng từ trò oẳn tù tì.

MV 'Oản tù tì' của Tuấn Cry, Nguyễn Ngọc Kim Cương MV "Oẳn tù tì" của Tuấn Cry và Kim Cương, ra mắt tối 23/11. Video: Nhân vật cung cấp

Nhạc sĩ hình thành ý tưởng khi nhận thấy trẻ em ngày nay dành nhiều thời gian cho thiết bị điện tử và ít tương tác trực tiếp với nhau. Anh mong muốn thông qua âm nhạc, những trò chơi dân gian quen thuộc được hồi sinh và trở nên gần gũi hơn với thế hệ Alpha (sinh ra từ khoảng năm 2010 đến năm 2024).

Anh chọn viết về trò oẳn tù tì trước tiên vì đây là hoạt động đơn giản, ai cũng có thể tham gia. "Ngày xưa, ông bà ta thường kèm theo hình phạt bôi nhọ nồi. Bây giờ, các con có thể biến tấu thành nhảy lò cò, chống đẩy hay các hình thức vận động khác để thêm phần vui nhộn", nhạc sĩ nói.

Nhạc sĩ Tuấn Cry trong buổi giới thiệu MV chiều 23/11 tại Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong quá trình tìm giọng ca phù hợp, anh tình cờ xem được những video của Kim Cương và ấn tượng bởi chất giọng trong trẻo cùng nguồn năng lượng mạnh mẽ. Ý tưởng hợp tác nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của gia đình Kim Cương. Cô bé thần tượng những nghệ sĩ gắn liền văn hóa truyền thống như Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy hay Hà Myo, mong muốn theo đuổi con đường dân gian đương đại trong tương lai.

Trong video, giọng ca nhí hóa thân thành thủ lĩnh hội làng, dẫn dắt ba đội kéo, búa, bao tham gia trò chơi. Trên nền giai điệu dân gian hòa trộn âm nhạc điện tử, Kim Cương trình diễn những động tác vũ đạo vui tươi. Trang phục của cô bé được thiết kế theo phong cách giao thoa, kết hợp họa tiết truyền thống với chất liệu hiện đại như voan và taffeta, tạo nên vẻ ngoài vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Sau 10 tiếng ra mắt, MV hút hơn 250.000 lượt xem trên YouTube, được nhiều khán giả khen giai điệu lôi cuốn, vũ đạo đẹp, chỉn chu.

Tuấn Cry bên giọng ca nhí Kim Cương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tuấn Cry tên thật là Nguyễn Sỹ Tuấn, 33 tuổi, quê Bắc Ninh, tốt nghiệp hệ cao đẳng, Đại học Công nghiệp Hà Nội. Những năm gần đây, anh gây chú ý với một số sản phẩm chất liệu dân gian như Hà Bắc quê tôi, Xập xình xập xình (hát chung Double2T), Kén cá chọn canh (kết hợp Hòa Minzy). Sau "cơn sốt" Bắc Bling hồi đầu năm, anh được nhiều người biết đến, đắt show hơn. Tháng 8, anh ra mắt ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, được nhiều nghệ sĩ biểu diễn trên các sân khấu kỷ niệm ngày Quốc khánh.

Ngoài đề tài tình yêu quê hương, đất nước, Tuấn Cry ấp ủ series ca khúc về trò chơi dân gian, với mong muốn đưa nét văn hóa xưa vào đời sống nghệ thuật đương đại. Sau Oẳn tù tì, anh viết Bịt mắt bắt dê.

Nguyễn Ngọc Kim Cương 13 tuổi, sống tại Hà Nội, là đại sứ cuộc thi ca sĩ nhí toàn quốc năm 2025, 2026, từng đoạt huy chương đồng Giọng hát hay và nhạc cụ dân tộc thành phố Hà Nội, giải phong cách tại liên hoan Piano Artist 2020. Ngoài ra, Kim Cương tham gia các giải khiêu vũ thể thao quốc tế mở rộng cho lứa tuổi thiếu nhi từ năm 2019, giành tổng cộng 15 huy chương. Cô bé từng có một số video cover đạt triệu lượt xem.

Hà Thu