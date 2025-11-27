Tác giả 'Bắc Bling': 'Cát-xê của tôi tăng nhiều lần'

Nhạc sĩ Tuấn Cry cho biết sau thành công của "Bắc Bling", anh nhận vô số lời mời đi diễn lẫn sáng tác, có cuộc sống đủ ăn đủ tiêu.

Anh nói về những thay đổi công việc sau hơn nửa năm nổi tiếng với bản hit âm hưởng dân gian, hạnh phúc bên vợ và con gái một tuổi.

- Sau ca khúc đình đám hồi đầu năm, anh tiếp tục tìm cảm hứng sáng tác thế nào?

- Hai tháng đầu tiên, tôi áp lực khi đặt ra kỳ vọng phải viết bài hay hơn hit cũ. Nhưng rồi tôi tự nhủ: con đường phía trước còn dài, không thể để những gánh nặng tâm lý bóp nghẹt cảm xúc sáng tác. Khi buông lỏng bản thân và để mọi thứ diễn ra tự nhiên hơn, tôi lại tìm thấy những giai điệu mới - chẳng hạn như Kiếp sau vẫn là người Việt Nam.

Hiện tôi phát triển một series lấy cảm hứng từ trò chơi dân gian cho trẻ em, mở đầu với Oẳn tù tì, Bịt mắt bắt dê... Ý tưởng xuất phát từ việc tôi quan sát thấy giới trẻ ngày nay xem tivi, dùng điện thoại quá nhiều, ít có cơ hội kết nối với nhau. Tôi muốn khơi gợi những ký ức đẹp về các hoạt động tập thể ngày xưa.

Bên cạnh đó, tôi cũng muốn khai thác câu chuyện tình yêu nam nữ thời ông bà ta - những mối tình mộc mạc, giàu tính biểu tượng và đầy ẩn dụ trong cách bày tỏ, trao duyên. Tôi tin series này sẽ chạm đến những khán giả từ thế hệ 9X trở lên.

Nghệ sĩ Xuân Hinh, Hòa Minzy, Tuấn Cry diễn 'Bắc Bling' ở V-Concert Tuấn Cry biểu diễn "Bắc Bling" cùng nghệ sĩ Xuân Hinh, Hòa Minzy tại V-Concert hồi tháng 8. Video: VTV

- Bất ngờ nổi tiếng với "Bắc Bling", cuộc sống của anh thay đổi ra sao?

- Vài năm nay, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà để viết nhạc và làm sản xuất. Nhưng nhờ ca khúc hợp tác Hòa Minzy và nghệ sĩ Xuân Hinh, tôi bắt đầu nhận được nhiều lời mời biểu diễn ở đủ các sân khấu lớn nhỏ. Cuộc sống vì thế bận rộn, tạo cho tôi cơ hội bước ra ngoài, gặp gỡ và kết nối với nhiều người hơn.

Tôi đã trải nghiệm nhiều điều lần đầu trong đời. Ví dụ, khi diễn cùng Hòa Minzy ở Nhà hát Lớn Hà Nội, lần đầu tôi được đeo in-ear. Rồi tôi được hát cho các phạm nhân ở trại giam Ngọc Lý (Bắc Ninh). Khó quên nhất là màn đu dây biểu diễn trước 25.000 khán giả tại V-Concert. Cát-xê của tôi tăng lên nhiều lần, kinh tế ổn định hơn, đủ ăn, đủ tiêu. Tôi luôn nghĩ đó là lộc khán giả dành cho mình, nên sẽ dùng phần lớn để tái đầu tư vào âm nhạc.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thấy mình thật sự may mắn. Hồi nhỏ, môn văn của tôi lúc nào cũng chỉ được 5 điểm, chẳng bao giờ dám nghĩ sau này sẽ có ngày viết nhạc. Mười năm lăn lộn đủ nghề, làm bồi bàn, lái xe tải để nuôi đam mê, cuối cùng tôi cũng chạm được vào những thành quả đầu tiên.

Nhạc sĩ Tuấn Cry. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Áp lực lớn nhất của anh hiện tại là gì?

- Ngày trước tôi đi hát hội chợ, quy mô sân khấu nhỏ, gần gũi, tôi thoải mái trò chuyện. Còn khi bước vào những sân khấu lớn, âm thanh, ánh sáng bài bản khiến tôi choáng ngợp. Đến giờ, cảm giác bị cả chục đèn chiếu thẳng vào người vẫn khiến tôi hơi lúng túng. Tôi vốn thích đối thoại với chính mình hơn, cũng may là giờ đã mạnh dạn và tự tin lên một chút.

Tôi là người "hướng ngoại nửa mùa". Có thể do thời gian ở nhà sản xuất quá lâu, tôi vẫn chưa quen với việc biểu diễn, giao lưu. Dù sao thì tôi cũng là người đi lên từ cây lúa, xuất thân chân lấm tay bùn, bỡ ngỡ là điều dễ hiểu. Tính tôi trầm, ít nói. Trong xóm, nhiều ông bà còn trêu: "Thằng này đáng ra phải là con gái mới đúng". Sự khép kín ấy hình thành từ bé. Bố mất sớm, tôi sống với ông bà ngoại, lúc nào cũng thấy mình thiếu thốn nên tự ti và thu mình lại. Đến bây giờ, nhiều người vẫn hỏi: "Sao nhìn mặt buồn thế?".

'Bắc Bling' phiên bản phòng chống tội phạm gây chú ý Tuấn Cry hát "Bắc Bling" phiên bản phòng chống tội phạm. Video: Bộ Công an

Trước mắt, tôi thường chọn diễn ở các trường học, bởi không gian nhẹ nhàng, bớt áp lực hơn. Khi đứng trước học sinh, tôi có cảm giác như đang hát cho em của mình. Thầy cô cũng thân thiện, dễ gần. Nhờ vậy, tôi có cơ hội tiếp xúc gần hơn với thế hệ trẻ, mang những ca khúc chất liệu dân gian đến với các em.

Bản audio "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" Nghệ sĩ Thu Huyền, Quốc Thiên, Quân A.P, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc hát "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" của Tuấn Cry. Video: T Production

- Công việc bận rộn, anh làm thế nào để sắp xếp thời gian cho gia đình?

- Tôi cố gắng phân định rõ ràng: lúc nào làm việc thì tập trung, còn khi đã về với mẹ và vợ con thì gác hết mọi thứ sang một bên. Tôi vẫn phụ vợ tắm rửa, cho con ăn, chơi với con.

Hiện mẹ sống cùng vợ chồng tôi ở Hà Nội, nhưng tôi đang tính đưa cả nhà về quê Bắc Ninh. Tôi muốn được gần gũi hơn với không gian văn hóa quan họ, các lễ hội dân gian - những điều có thể mang lại nguồn cảm hứng lớn cho âm nhạc của mình. Tôi cảm thấy mình vẫn chưa thật sự chạm tới hết chiều sâu những giá trị văn hóa ngay trên chính quê hương, một "mỏ vàng" còn nhiều tiềm năng để khám phá.

Tuấn Cry bên vợ và con gái. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Bà xã ủng hộ sự nghiệp của anh thế nào?

- Vợ tôi là người cùng làng, nhà cách nhau khoảng 100 mét. Từ nhỏ đã quen biết, lớn lên thì bén duyên lúc nào không hay. Chúng tôi kết hôn năm 2021, cô ấy kém tôi năm tuổi. Có lẽ vì là đồng hương nên cả hai có sự đồng điệu và thấu hiểu tự nhiên. Bà xã luôn ủng hộ công việc của tôi một cách vô điều kiện.

Có những lúc tôi chán nản, bế tắc nên bỏ Hà Nội về Bắc Ninh làm việc, cô ấy cũng lặng lẽ theo về. Khi tôi quyết định quay lại thành phố để bắt đầu lại từ đầu, vợ tôi không ngần ngại bỏ công việc ở quê, tìm nghề mới để đồng hành chồng. Tốt nghiệp ngành kế toán nhưng cô ấy rất năng động, từng làm nhiều nghề như thiết kế, sale, dạy học.

Tôi biết ơn vợ vì luôn đặt niềm tin vào chồng. Có những quyết định của tôi, cô ấy chưa chắc đã thấy hợp lý, nhưng vẫn chọn tin tưởng. Tôi nghĩ người đàn ông nào cũng cần một hậu phương như vậy để yên tâm "xông pha trận mạc".

Những giai đoạn tôi chưa nổi tiếng, tài chính còn chật vật, cô ấy vẫn ở bên động viên từng chút. Còn bây giờ, dù con còn nhỏ và lịch diễn của tôi dày đặc khiến vợ chồng không nói chuyện nhiều như trước, chúng tôi vẫn giữ được điều quan trọng nhất: Sự tin tưởng và cảm thông dành cho nhau.

- Anh có dự định gì trong thời gian tới?

- Mới đây, khi nghe tin nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đỗ đại học ở tuổi 42, tôi bỗng suy nghĩ nhiều về chuyện học hành một cách bài bản. Bao năm qua, tôi mày mò nghiên cứu, tự bươn chải trong âm nhạc. Trước kia, tôi từng mơ làm ca sĩ nhưng vì thiếu hiểu biết và không được định hướng đúng, tôi thi Đại học Sân khấu - Điện ảnh rồi trượt.

Giờ nhìn lại, tôi thấy mình cần được trau dồi một cách hệ thống hơn. Vì thế, tôi đang cân nhắc theo học một chương trình âm nhạc chính quy để mở rộng kiến thức và củng cố nền tảng chuyên môn. Đây sẽ trở thành mục tiêu mới, song song với các dự án sáng tác và sản xuất âm nhạc mà tôi đang theo đuổi.

Nhiều người khuyên tôi nên tận dụng cơ hội trước mắt. Tôi cũng hiểu rằng khi cơn sốt lắng xuống, cái tên của mình giảm nhiệt là lẽ bình thường. Tôi quan sát và thấy rằng nếu muốn được khán giả nhớ tới, nghệ sĩ phải xuất hiện thường xuyên, biết cách giữ sức nóng hoặc liên tục ra sản phẩm. Tôi nhận được không ít lời mời gameshow nhưng cảm thấy mình chưa sẵn sàng, nên tạm gác lại.

Tuấn Cry tên thật là Nguyễn Sỹ Tuấn, 33 tuổi, quê Bắc Ninh, tốt nghiệp hệ cao đẳng, Đại học Công nghiệp Hà Nội. Những năm gần đây, anh gây chú ý với một số sản phẩm chất liệu dân gian như Hà Bắc quê tôi, Xập xình xập xình (hát chung Double2T), Kén cá chọn canh (kết hợp Hòa Minzy) và nổi bật nhất là Bắc Bling. Tháng 8, anh ra mắt ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, được nhiều nghệ sĩ biểu diễn trên các sân khấu kỷ niệm ngày Quốc khánh.

Hà Thu