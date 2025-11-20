Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đỗ đại học ở tuổi 42

Nguyễn Văn Chung, tác giả "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" và "Nhật ký của mẹ", đỗ đại học chính quy ngành Sư phạm âm nhạc, Nhạc viện TP HCM.

Ngày 20/11, anh nhận thông báo trúng tuyển với tổng điểm 21,17 cho ba môn thi, đủ điều kiện nhập học vào tháng 12. Anh cho biết vui và bất ngờ bởi quá trình ôn luyện chỉ trong một tháng, trong khi lượng kiến thức cần nắm lại lớn.

Thời gian qua, nhạc sĩ bận nhiều dự án tại các trường học. Ban ngày đi làm, tối về anh qua nhà thầy giáo ôn bài, sau đó lại tự học đến khuya. "Với một người chưa từng được đào tạo bài bản về lý thuyết âm nhạc, chỉ học qua thực tế như tôi, đó là giai đoạn khá căng thẳng", Nguyễn Văn Chung nói.

Anh thi ba môn gồm: Kiến thức âm nhạc (các đặc tính âm nhạc cơ bản, lịch sử âm nhạc cổ điển phương Tây, xướng âm, thẩm âm), nhạc cụ, thanh nhạc. Ở phần nhạc cụ, anh chơi piano bài Nhật ký của mẹ do mình sáng tác và A Time For Us (tác giả Nino Rota). Với bài thanh nhạc, anh hát Trống cơm và Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Anh đạt 5,17 môn Kiến thức âm nhạc, 8 điểm ở môn thanh nhạc và nhạc cụ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhạc sĩ cho biết ấp ủ mong muốn học nhạc bài bản từ lâu, nhưng nhiều năm vướng bận công việc, chăm sóc mẹ và các con nhỏ. Khi con đã lớn và tự lập hơn, anh quyết tâm quay lại giảng đường để nâng cao kiến thức. Theo nhạc sĩ, lịch học tại chức có thể phù hợp hơn nhưng anh may mắn đủ điểm và chọn hệ chính quy.

"Tôi xác định gác một số công việc, sắp xếp thời gian hợp lý để hoàn thành việc học trong bốn năm. Tôi háo hức trở lại trường bởi bạn bè hầu hết là Gen Z", nhạc sĩ nói.

Tác giả sinh năm 1983 ở TP HCM, từng tốt nghiệp Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TP HCM. Thời sinh viên, anh bắt đầu sáng tác, nổi tiếng với các bài Người thầy, Vầng trăng khóc, Đêm trăng tình yêu, Ngôi nhà hoa hồng. Nhiều bài hát của anh đóng đinh trong sự nghiệp các ca sĩ như Cao Thái Sơn (Con đường mưa), Khánh Phương (Chiếc khăn gió ấm), Akira Phan (Mùa đông không lạnh), Nam Cường (Bay giữa Ngân Hà), Bảo Thy - Quang Vinh (Ngôi nhà hoa hồng), Hiền Thục (Nhật ký của mẹ).

Năm nay, ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của anh trở thành hiện tượng, với hơn 5 tỷ lượt xem trên các nền tảng, được thể hiện bởi nhiều giọng ca như Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng.

Anh còn thành công trong mảng nhạc thiếu nhi, với số lượng khoảng 300 bài. Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận anh là Nhạc sĩ trẻ có nhiều ca khúc thiếu nhi nhất.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hát 'Ngôi nhà hoa hồng' Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hát "Ngôi nhà hoa hồng". Video: YouTube Nguyễn Văn Chung Melody

Hà Thu