Đi làm 30 km bằng xe máy vì không dám lái ôtô vào nội thành Hà Nội

Tôi mất tới 1 giờ 30 phút đi làm bằng xe máy cho quãng đường chỉ khoảng 30 km, nhưng nó vẫn đỡ hơn với lái ôtô.

Nhà tôi ở xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên, đi làm ở một công ty phần mềm tại Từ Liêm, Hà Nội. Nhà cách công ty hơn 30 km nên quãng đường đi làm mỗi ngày của tôi là một thử thách thực sự. Và hành trình có thể nói là ác mộng nếu tôi đi làm bằng ôtô.

Tôi thường ra khỏi nhà từ 6h30, đi dọc quốc lộ 5 (đầy khói bụi và tiếng ồn) để đến cầu Vĩnh Tuy. Lên cầu, trong khi đi xe máy di chuyển khá dễ dàng, thì nhìn sang làn ôtô, hàng dài xe xếp hàng suốt từ giữa cầu đến tận đường Minh Khai (phía bên kia cầu) vì ùn tắc. Đó là lý do sau vài lần đi ôtô và đứng "chôn chân" trên cầu, tôi đã quyết định mua xe máy tay ga và chuyển hẳn sang loại phương tiện này để đi làm mỗi ngày.

Thực tế, tôi từng rất kỳ vọng vào đường trên cao sẽ giải quyết được bài toán tắc đường cho Hà Nội. Thế nhưng, Vành đai 2 trên cao từ cầu Vĩnh Tuy tới Ngã Tư Sở vẫn luôn trong tình trạng ùn ứ, nhích từng mét giờ cao điểm. Trong khi đó, nếu đi xe máy, đoạn cầu Mai Động có thể hơi đông đúc nhưng tôi vẫn có thể vượt qua dễ dàng. Kể cả khi tắc quá thì tôi vẫn có thể đi vào ngõ ngách để thoát - điều mà ôtô không thể làm được.

>> 'Chôn chân' cả tiếng đồng hồ không qua nổi 3 km Vành đai 2

Đến ngã tư Vọng, dù thời gian dừng chờ đèn đỏ rất dài, nhưng tôi vẫn vượt qua rất nhiều ôtô đang xếp hàng dài ở đường trên cao. Để tới được Ngã tư Sở, tôi mất thêm 25 phút nữa để luồn lách bằng xe máy vì đường ùn dài. Đoạn đường Láng cũng không khá hơn là bao. Đến được Trần Duy Hưng, tôi đã mất thêm 20 phút nữa cho quãng đường chỉ 3 km. Chỉ đến khi ra được Đại lộ Thăng Long tôi mới có thể yên tâm đến được công ty.

Tổng hành trình đi làm của tôi mất tới 1 giờ 30 phút cho quãng đường chỉ khoảng 30 km. Nhưng đó vẫn còn là nhanh vì tôi đi bằng xe máy. Chứ nếu chọn lái ôtô để bớt phát hít khói bụi, thời gian di chuyển của tôi có lẽ sẽ nhiều hơn gấp đôi. Có khi tôi còn kẹt cứng luôn ở Vành đai 2 trên cao, chẳng thể đến được chỗ làm.

Nói vậy để thấy giao thông ở Hà Nội vẫn còn rất nhiều điểm nóng về ùn tắc giao thông. Để hướng tới việc hạn chế xe máy lưu thông trong nội đô, có lẽ cần nhiều giải pháp mạnh mẽ, hiệu quả hơn. Ít nhất phải khiến người dân yên tâm đi lại bằng các phương tiện khác với thời gian ngắn hơn, bớt mệt mỏi hơn thì khi đó mới hy vọng họ tự nguyện bỏ xe máy.

An Thái