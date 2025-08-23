Tôi đấu tranh để không đi vào làn khẩn cấp suốt 10 km Vành đai 3 tắc cứng

Mỗi lần thấy một tài xế đánh lái vào làn khẩn cấp để vượt lên, tôi lại cảm thấy mình bị tụt lại, càng thêm sốt ruột, muốn lao theo.

Tôi vừa trải qua gần 10 km tắc nghẹt trên đường Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội. Gần hai tiếng đồng hồ, xe chỉ nhích từng chút một. Cảm giác ngột ngạt, bức bối trong không gian chật chội, nóng nực khiến tôi không ít lần nảy ra ý định lái vào làn khẩn cấp để thoát nhanh.

Trong khi hàng dài ôtô kiên nhẫn nối đuôi nhau, tôi chứng kiến hàng chục tài xế khác vô tư đánh lái sang làn khẩn cấp rồi phóng lên. Thậm chí, có xe còn tạt đầu trở lại làn chính khi gặp chướng ngại, bất chấp gây nguy hiểm cho người xung quanh. Nhìn cảnh đó, tôi thấy mình rơi vào một cuộc đấu tranh tâm lý: một bên là sự bức xúc vì cảm giác bất công: "Tại sao mình tuân thủ thì chậm chạp, còn người khác vi phạm lại hưởng lợi?"; một bên là lý trí nhắc nhở: "Nếu tất cả đều đi vào làn khẩn cấp, xe cứu thương hay cứu hỏa cần đi qua thì thế nào?".

Cuối cùng, tôi chọn kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng phải thừa nhận, quyết định ấy không hề dễ dàng. Mỗi lần thấy một xe đánh lái vào làn khẩn cấp để vượt lên, tôi lại cảm thấy mình bị tụt lại, càng thêm sốt ruột, cũng muốn lao theo. Tôi đành tự trấn an tinh thần mình bằng suy nghĩ: "Nếu một ngày nào đó người thân hay chính mình nằm trên xe cứu thương, sống chết tính bằng phút, thì chính cú đánh lái cho nhanh hôm nay có thể trở thành nguyên nhân cướp đi cơ hội sống đó".

Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn cả là thói quen vi phạm luật giao thông ở Việt Nam thường bị coi như chuyện bình thường. Người ta sẵn sàng viện đủ lý do: "Ai cũng đi cả", "có công an đâu mà lo", "chỉ đi một đoạn thôi không sao hết". Nhưng chính những suy nghĩ "cho qua" đó khiến kỷ luật bị xem nhẹ, và rồi sự an toàn chung bị đánh đổi bởi những ích kỷ cá nhân.

Theo tôi, để thay đổi, cần có hai hướng song song. Một mặt, xử phạt phải đủ sức răn đe. Làn khẩn cấp cần gắn thêm nhiều camera, phạt nguội phải được thực thi triệt để, tức thì. Và những trường hợp cố tình vi phạm phải bị tước bằng lái dài hạn, thậm chí xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Khi biết chắc chắn rằng vi phạm nào cũng sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm, người ta sẽ phải cân nhắc trước mỗi lần đánh lái.

Mặt khác, quan trọng không kém là ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Tuân thủ luật không chỉ để tránh bị phạt, mà còn là để bảo vệ chính bản thân và người thân của mình. Muốn người dân nâng cao ý thức, chúng ta cần tăng cường giáo dục, không chỉ trong quá trình học và thi bằng lái, còn cần nhắc lại liên tục cho tài xế trong suốt quá trình lái xe.

10 km Vành đai 3 hôm ấy cho tôi một bài học rõ ràng: thử thách không chỉ là tắc đường, mà là giữ được nguyên tắc sống trong những lúc bức bối nhất. Văn minh giao thông không tự nhiên mà có, nó bắt đầu từ những lựa chọn rất nhỏ, như việc bạn có dám chấp nhận chậm hơn một chút để nhường chỗ cho thượng tôn pháp luật hay không?

