Suzuki XL7 thêm bản hybrid, giá từ 18.900 USD

IndonesiaSau Ertiga và Grand Vitara, hãng Nhật đưa hệ thống hybrid cấp thấp lên chiếc MPV bán chạy, đắt nhất 20.300 USD.

Giờ đây, Suzuki XL7 có thêm lợi thế cạnh tranh với những đối thủ cũng vừa nâng cấp như Mitsubishi Xpander, Honda BR-V và Daihatsu Terios. Hệ thống hybrid cấp thấp (mild hybrid) có tên SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) đã được Suzuki trang bị trên Ertiga và Grand Vitara. Trong đó, mẫu Ertiga Hybrid đã bán tại Việt Nam.

Động cơ 1,5 lít hút khí tự nhiên VVT với hệ thống SHVS, gồm một máy phát điện khởi động tích hợp (ISG) và một gói pin lithium-ion nằm dưới ghế lái phụ. Hệ thống có công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm tại vòng tua 4.400 vòng/phút, cùng hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

XL7 2023 ra mắt ở Indonesia, với phiên bản mới hybrid. Ảnh: Detik Oto

Những tính năng của XL7 bản nâng cấp gồm tự động start-stop, điều khiển hành trình, đèn pha tự động với tính năng đèn chờ dẫn đường, gương chiếu hậu tự động gập, gương chiếu hậu trong xe là kỹ thuật số, hiển thị hình ảnh của hai camera, một trước và một sau.

Mẫu XL7 điện hóa có những chi tiết khác với phiên bản thường, như bộ vành 16 inch màu đen, lưới tản nhiệt cũng đen, logo hybrid, và ăng-ten ngắn. Nội thất của XL7 Hybrid cũng có tông màu mưới và gỗ ốp tối màu.

Trang bị an toàn tiêu chuẩn với hai túi khí trước, ABS với EBD, cảm biến đỗ xe phía sau, khóa cửa trẻ em phía sau. Bản Beta có thêm ESP và đèn pha LED chờ dẫn đường, trong khi bản Alpha thêm gương chiếu hậu kỹ thuật số.

Trên bản cao cấp nhất có gương chiếu hậu trong xe kỹ thuật số, hiển thị hình ảnh từ camera phía trước hoặc sau. Ảnh: Suzuki

Tại Indonesia, XL7 bán ra 3 phiên bản, gồm XL7 Zeta, XL7 Hybrid Beta và XL7 Hybrid Alpha. Mức giá 18.900 USD cho bản tiêu chuẩn và cao nhất 20.300 USD cho bản Alpha AT.

Tại Việt Nam, Suzuki XL7 hiện bán ra với 2 phiên bản, GLX AT giá 600 triệu và GLX AT Sport Limited 640 triệu. Lúc này, chiếc MPV của Suzuki nằm ở khoảng giữa của bảng xếp hạng doanh số, kém rất xa so với Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz.

Mỹ Anh (theo Paultan)