Lưỡi to hay lưỡi khổng lồ là tình trạng lưỡi lớn hơn bình thường, do kích thước miệng lớn, ít gặp, thường ảnh hưởng đến trẻ em nhiều hơn người lớn.

Người bị lưỡi to thường do mắc các tình trạng khác như hội chứng Beckwith-Wiedemann hoặc hội chứng Down. Người bệnh cũng có thể bị phát triển tình trạng này do một số dạng ung thư hoặc nhiễm trùng nặng do phẫu thuật liên quan đến miệng.

Triệu chứng - Lưỡi to và có thể thè ra khỏi miệng. - Khó khăn khi ăn. - Khó thở. - Nói chuyện khó khăn. - Tiếng thở rít. - Ngáy ngủ hoặc thở khò khè. - Chảy nước miếng.

Nguyên nhân Bệnh lưỡi to là triệu chứng của các tình trạng tiềm ẩn như: - Hội chứng Beckwith-Wiedemann là hội chứng rối loạn tăng trưởng gây ra kích thước cơ thể, các cơ quan lớn và có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư ở trẻ em. Nhiều trẻ em mắc hội chứng Beckwith-Wiedemann bị lưỡi to. - Hội chứng Hurler là một nhóm bệnh ảnh hưởng đến khả năng phân hủy các phân tử đường của cơ thể. - Hội chứng Down, tức có thêm một nhiễm sắc thể, làm thay đổi cách não bộ và cơ thể phát triển, có thể gây ra triệu chứng lưỡi to. Một số rối loạn chuyển hóa khác cũng gây nên tình trạng lưỡi to gồm: - Bệnh amyloidosis là một rối loạn protein khiến các mô và cơ quan không hoạt động bình thường. - Suy giáp là tình trạng phổ biến khi tuyến giáp không tạo ra và giải phóng đủ hormone tuyến giáp vào máu. Suy giáp làm chậm quá trình trao đổi chất, gây ra chứng lưỡi to ở trẻ em. - Bệnh to đầu chi là tình trạng ít gặp khiến cơ thể giải phóng quá nhiều hormone tăng trưởng. Những người mắc bệnh to đầu chi thường có lưỡi, hàm, bàn tay và bàn chân quá khổ. Lưỡi to có thể là triệu chứng của một số khối u lành tính và ung thư như u lympho, u máu.

Chẩn đoán Bác sĩ khám sức khỏe, kiểm tra lưỡi, đầu và cổ của người bệnh, có thể sử dụng kết hợp xét nghiệm để chẩn đoán chứng lưỡi to và bất kỳ tình trạng bệnh lý tiềm ẩn nào. Các xét nghiệm có thể bao gồm: - Chụp cắt lớp vi tính (CT). - Chụp cộng hưởng từ (MRI.

Điều trị Trong một số trường hợp, tình trạng lưỡi to ở trẻ em có thể tự hết khi xương mặt phát triển và miệng có đủ chỗ cho lưỡi. Nếu không tự hết, bác sĩ có thể chỉ định các phương pháp như sau: - Thuốc giảm sưng. - Điều trị chỉnh nha. - Phẫu thuật thu nhỏ kích thước lưỡi. Anh Chi (Theo Cleveland Clinic)