Vì sao nên ăn cá thường xuyên?

Cá giàu dinh dưỡng, cung cấp protein chất lượng cao, vitamin D, iốt và đặc biệt là axit béo omega-3, tốt cho tim mạch, não bộ và sức khỏe tổng thể.

Giàu chất dinh dưỡng quan trọng

Cá chứa nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm protein chất lượng cao, iốt cùng nhiều loại vitamin và khoáng chất khác nhau. Các loài cá béo (cá hồi, cá mòi, cá ngừ và cá thu) còn có hàm lượng axit béo omega-3, rất quan trọng cho chức năng tối ưu của cơ thể và não bộ, đồng thời có liên quan đến giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh. Chúng cũng cung cấp vitamin D - chất dinh dưỡng tan trong chất béo mà cơ thể dễ bị thiếu hụt.

Để đáp ứng nhu cầu omega-3, người trưởng thành có thể ăn 2-3 khẩu phần cá hồi mỗi tuần (mỗi phần khoảng 100-120 g), chế biến dạng hấp, áp chảo ít dầu, nướng hoặc sốt chanh bơ.

Giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ

Cá là một trong những thực phẩm tốt nhất cho tim mạch. Các loại cá béo thậm chí còn có lợi hơn do hàm lượng axit béo omega-3 cao. Ăn cá có liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh tim mạch vành (CHD) và tỷ lệ tử vong do bệnh tim thấp hơn.

Hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển

Axit béo omega-3 rất cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển. Axit docosahexaenoic (DHA) thuộc nhóm chất béo omega-3 đặc biệt quan trọng cho sự phát triển của não, mắt. Một loại chất béo omega-3 khác, axit eicosapentaenoic (EPA) rất quan trọng trong thời kỳ mang thai, vì nó hỗ trợ sức khỏe tim mạch và phản ứng miễn dịch trong quá trình phát triển của thai nhi.

Phụ nữ mang thai và cho con bú thường được khuyến nghị tăng cường các loại cá giàu axit béo omega-3. Tuy nhiên, nên tránh loại có hàm lượng thủy ngân cao vì có liên quan đến các vấn đề về phát triển não bộ. Phụ nữ mang thai chỉ nên ăn các loại cá có hàm lượng thủy ngân thấp như cá hồi, cá mòi và không quá 340 g mỗi tuần.

Tăng cường sức khỏe não bộ

Chức năng não bộ thường suy giảm theo tuổi tác. Mặc dù suy giảm trí nhớ nhẹ đôi khi là kết quả của lão hóa bình thường, song cũng có liên quan đến các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer. Các nghiên cứu cho thấy những người ăn cá hai lần một tuần có nhiều chất xám hơn, có liên quan đến tốc độ suy giảm trí nhớ chậm hơn so với những người ăn ít hơn.

Giảm các triệu chứng trầm cảm

Axit béo omega-3 có thể đẩy lùi các dấu hiệu trầm cảm và làm tăng đáng kể hiệu quả của thuốc chống trầm cảm. Nó cũng có thể hỗ trợ các tình trạng sức khỏe tâm thần khác như rối loạn lưỡng cực.

Giảm chứng hen suyễn ở trẻ em

Thường xuyên ăn các loại cá (mỗi tuần một lần) có thể làm giảm hen suyễn và thở khò khè ở trẻ em dưới 4,5 tuổi. Omega-3 trong các loại cá béo như cá hồi, cá mòi, cá trích có tác dụng kháng viêm đường thở, giảm phản ứng dị ứng (IgE), cải thiện chức năng phổi.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Tiếp xúc ánh sáng xanh quá nhiều có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ, đồng thời thiếu vitamin D cũng được cho là yếu tố liên quan. Axit béo omega-3 trong cá không chỉ tác động trực tiếp đến các quá trình nhận thức mà còn có vai trò cải thiện giấc ngủ.

Bảo Bảo (Theo Healthline)