Súc họng bằng nước trà xanh có giảm mắc cúm?

Chồng tôi thường xuyên dầm mưa, nắng, làm việc tiếp xúc khói bụi nhiều, nếu súc họng bằng nước trà xanh mỗi ngày có ngừa mắc cúm? (Ánh Viên, 36 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Trà xanh được làm từ lá chè xanh, có vị đắng, chát. Theo đông y, trà xanh có công dụng lợi tiểu, thanh nhiệt, giải khát, tiêu đờm, làm mát cơ thể. Trong y học hiện đại, trà xanh chứa axit folic, vitamin B, kali, sắt, canxi, hợp chất flavonoid giúp chống oxy hóa, chống viêm, tác dụng giảm cân, giảm nguy cơ ung thư và loãng xương, kiểm soát huyết áp cao, hỗ trợ phòng bệnh tim mạch, tiểu đường type 2.

Bằng chứng khoa học về súc họng bằng nước trà xanh, hay uống nước trà xanh ngừa mắc cúm vẫn chưa rõ ràng. Virus cúm dễ lây lan qua đường hô hấp, trong khi trà xanh chỉ chứa hợp chất catechin, có khả năng kháng khuẩn và chống viêm, nhưng không thể ngăn ngừa virus cúm tấn công.

Cách phòng cúm hiệu quả là tiêm vaccine cúm hàng năm. Chồng bạn đang làm việc trong môi trường nhiều khói, bụi, phải dầm mưa, nắng càng dễ mắc cúm hơn, nên tiêm ngừa càng sớm càng tốt.

Trong trà xanh chứa hợp chất catechin, có khả năng kháng khuẩn và chống viêm, không có tác dụng ngừa virus cúm. Ảnh: Vecteezy

Hiện Việt Nam lưu hành bốn loại vaccine cúm, trong đó loại của Pháp, Hà Lan và Hàn Quốc tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi và người lớn. Loại của Việt Nam tiêm cho người từ 18 đến 60 tuổi. Người từ 9 tuổi trở lên, cần một liều cơ bản, nhắc lại một mũi hàng năm để củng cố miễn dịch và cập nhật các chủng cúm lưu hành theo khuyến cáo của WHO.

Ngoài dễ mắc cúm, chồng bạn còn dễ có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm khác như phế cầu, não mô cầu, sởi, thủy đậu, sốt xuất huyết... Các bệnh này cũng có vaccine phòng ngừa đầy đủ.

Bên cạnh đó, chồng bạn nên phòng bệnh bằng mang khẩu trang, thường xuyên súc họng, rửa tay, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, ngủ đủ giấc để tăng cường sức đề kháng. Khi sốt, đau họng, nhức mỏi người, ho... mọi người cần đi khám sớm, không nên tự mua thuốc uống, điều trị theo mẹo dân gian khiến bệnh nặng hơn.

Bác sĩ Nguyễn Văn Quảng

Quản lý Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC