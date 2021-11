Stefano Gabbana: Tài năng và tai tiếng

Khi cùng nhà thiết kế Dolce gây dựng đế chế thời trang, Stefano Gabbana nhiều lần gây họa vì phát ngôn thiếu tinh tế.

Stefano Gabbana mừng sinh nhật 59 tuổi ngày 14/11. Cùng Domenico Dolce, ông là một trong hai nhà thiết kế đặt nền móng cho chế thời trang Dolce & Gabbana nổi tiếng từ xuất phát điểm chỉ có 1.500 USD trong tay. Gu thời trang và mắt nhìn tinh tế của Gabbana ảnh hưởng nhiều tới đối tác và thành công chung của thương hiệu. Tờ New Yorker nhận xét trong bài viết "Hands and eyes" (Bàn tay và đôi mắt): "Gabbana là con mắt cho bàn tay của Dolce".

Nhà thiết kế Stefano Gabbana. Ảnh: GQ

Stefano Gabbana sinh năm 1962 trong một gia đình nghèo ở Milan, Italy. Cha ông làm việc trong xưởng in, mẹ là nhân viên hiệu giặt là. Thuở thiếu thời, Gabbana gần như không tiếp xúc với thời trang xa xỉ. Ông quan tâm nhạc pop, khiêu vũ, cưỡi motor chạy khắp nơi và học thiết kế đồ họa trong một trường trung học. Khi ra trường, Gabbana cần một công việc, bạn bè gợi ý ông việc kinh doanh thời trang.

Chàng thanh niên trẻ gặp Dolce trong một câu lạc bộ. Giống Gabbana, Dolce cũng không xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, thời trang. Tuy nhiên, Dolce yêu thích vải vóc, trang phục từ sớm, là người dạy Gabbana phác thảo cùng những kiến thức cơ bản về cắt may. Hai người sớm thành người yêu, đối tác thành lập nhà mốt Dolce & Gabbana.

Theo New Yorker, nếu không có khả năng cắt may, sự chuẩn mực của Dolce, thương hiệu sẽ không có cơ hội tồn tại. Nhưng nếu thiếu sự tự do, khả năng bứt phá của Gabbana khỏi những hạn chế về thị hiếu, may đo, thương hiệu khó trở thành hiện tượng như ngày nay. Dolce gần như thực hiện toàn bộ công việc cắt may. Gabbana giúp chọn vải, trang sức và quyết định phong cách tổng thể bộ sưu tập. Khi mẫu thử đồ, ông hay đi vòng quanh, chăm chút chỉnh sửa, tinh chỉnh, cài cắm phụ kiện nhằm tôn trang phục. Dolce thường thuận theo, hiếm khi tranh luận.

Từ những năm 1990, nhà mốt Italy bắt đầu nổi tiếng. Phong cách phóng khoáng pha, gợi cảm pha chút màu sắc tôn giáo là cảm hứng xuyên suốt các bộ sưu tập. Các thiết kế của họ được yêu thích vì vẻ đẹp khác lạ giữa trào lưu tối giản nhan nhản khắp nơi. Gabanna tập trung khai chất liệu yêu thích như ren móc, len và lụa, giúp khoe vẻ đẹp đẫy đà, phồn thực của phụ nữ.

Các thiết kế tinh xảo của Gabbana và Dolce trong show Alta Moda 2021 cuối tháng 8. Ảnh: D&G

Liên tục trong hai năm 1996 và 1996, bộ đôi được tạp chí FHM vinh danh là "Nhà thiết kế của năm". Năm 2003, tạp chí GQ xướng tên cả hai ở hạng mục "Người đàn ông của năm". Các độc giả bình chọn họ là "Nhà thiết kế xuất sắc hàng đầu thế giới" tại Elle Style Awards 2004. Theo Forbes, năm 2015, Gabbana vào danh sách 30 người giàu nhất Italy và 2.000 người giàu nhất thế giới, theo Forbes. Tài sản ròng của ông xấp xỉ 1,5 tỷ USD.

Trang phục của Dolce và Gabbana chinh phục nhiều tên tuổi lớn, trong đó có Madonna. Năm 1991, nữ ca sĩ mặc áo nịt ngực đính đá kết hợp khoác đen tới dự Liên hoan phim Cannes. Năm 1993, cô đặt 1.500 trang phục của bộ đôi cho chuyến lưu diễn Girlie Show. Madonna nói với Vogue: "Trang phục của họ (Dolce & Gabbana) gợi cảm và vui vẻ giống như tôi".

Thành công của Gabbana đi kèm tai tiếng. Gabbana từng nhiều lần "vạ miệng" khi có phát ngôn cổ xúy bạo lực tình dục, phân biệt chủng tộc, giới tính hoặc công kích các sao. Năm 2018, nhà thiết kế đăng ảnh Selena Gomez lên Instagram, bình luận: "Cô ta thật xấu xí!". Lần khác, ông chê váy cưới Dior đính ren của ngôi sao mạng xã hội Chiara Ferragni trông "rẻ tiền".

Ông cũng từng chê các thiết kế của Victoria Beckham chỉ như đồ của thương hiệu thời trang tầm trung, không xứng đáng hàng cao cấp. Gabbana nhận nhiều chỉ trích từ báo chí và giới mộ điệu vì các phát ngôn.

Trái ngược vẻ trầm tính của Dolce, Gabbana quảng giao, nóng nảy, dễ đáp trả những lời bình luận của người nổi tiếng hoặc giới phê bình nếu có ý tiêu cực nhắc tới ông. Năm 2017, thương hiệu Italy vướng tranh cãi cổ xúy ăn kiêng, giảm cân khi ra mắt mẫu giày có dòng chữ: "I’m thin and gorgeous" (Tôi gầy và cuốn hút). Nhà thiết kế phản pháo trên Instagram: "Chẳng lẽ bạn thích được béo và nhiều cholesterol hơn? Tôi nghĩ các bạn có vấn đề rồi".

Cùng năm, Gabbana tiếp tục gây tranh cãi với một bình luận trên mạng xã hội, cho rằng ông không mặn mà với các phong trào đòi quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBT. Nhà thiết kế nói: "Đừng gọi tôi là gay!". Phát ngôn này gây phản ứng tiêu cực bởi Gabbana và Dolce từng có mối tình lãng mạn kéo dài nhiều năm.

Đoạn quảng cáo của Dolce & Gabbana bị cho coi thường Trung Quốc Đoạn video gây tranh cãi của Dolce & Gabbana khiến show "The Great" phải hủy bỏ. Video: Instagram Dolce & Gabbana

Năm 2018, Gabbana góp phần khiến nhà mốt Dolce & Gabbana gần như bị tẩy chay tại thị trường Trung Quốc. Trước show diễn ở Thượng Hải, hãng tung video ghi hình ảnh người mẫu Trung Quốc ăn đồ Italy bằng đũa. Nhiều người nước này cho rằng hình ảnh ngụ ý coi thường. Gabbana tức giận, đáp trả trên mạng xã hội: "Không có các người chúng tôi vẫn sống tốt", kèm biểu tượng phân. Dù hai nhà thiết kế công khai xin lỗi, Dolce & Gabbana vẫn mất phần lớn thị trường Trung Quốc. Tất cả sản phẩm của hãng biến mất khỏi các công ty thương mại điện tử. Mốt số người đốt cháy, ném thiết kế của họ của thùng rác.

Bảo Thư