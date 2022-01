'Squid Game' được kỳ vọng thắng Quả Cầu Vàng

MỹLoạt phim Hàn Quốc "Squid Game" được nhiều nhà phê bình dự đoán thắng giải "Series truyền hình - Chính kịch" tại Quả Cầu Vàng 79.

Trước thềm lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần 79 (sáng 10/1, giờ Hà Nội), một số trang phim quốc tế đưa ra dự đoán kết quả cho các hạng mục đáng chú ý. Phần lớn giới phê bình đều đự đoán Squid Game chiến thắng. Trang Full Circle nhận xét: "Hiếm bộ phim nào gây chấn động thế giới như Squid Game năm qua. Dự án có những cảnh bạo lực không dành cho người yếu tim và nhiều phân đoạn mang tính bình luận xã hội sâu sắc. Những yếu tố này tạo nên sự tương phản tinh tế và hấp dẫn".

Trailer Squid Game Trailer "Squid Game". Video: Netflix

Tác phẩm Hàn Quốc phải cạnh tranh với nhiều dự án đình đám khác như Lupin, The Morning Show, Pose và Succession. Trong đó, hai series Pose và Succession cũng được đánh giá cao. Squid Game cũng có hai đề cử ở các hạng mục diễn xuất cho Lee Jung Jae và O Yeong Su. Tuy nhiên, giới phê bình nhận định diễn viên Hàn Quốc không nổi bật so với những ứng viên khác.

Cũng trong mảng truyền hình, mùa hai Ted Lasso được dự đoán thắng hạng mục lớn còn lại là "Series truyền hình - Hài hoặc nhạc kịch". Diễn viên Sudeikis cũng là ứng viên hàng đầu cho giải nam chính năm nay. Phim đoạt bốn giải Primetime Emmy hồi mùa thu năm ngoái. Nội dung kịch bản xoay quanh Ted Lasso (danh hài Jason Sudeikis đóng) - huấn luyện bóng bầu dục tại Mỹ, được mời sang Anh dẫn dắt câu lạc bộ bóng đá tại Premier League. Series khai thác những tình huống dở khóc dở cười giữa những điểm chung và khác biệt trong văn hóa Anh - Mỹ. Phần một thu hút đông đảo khán giả theo dõi và nhận nhiều giải thưởng truyền hình uy tín như Emmy, Quả Cầu Vàng...

Ở mảng điện ảnh, Belfast và The Power of the Dog được đánh giá cao trong hạng mục "Phim chính kịch xuất sắc". Hai tác phẩm cùng nhận bảy đề cử, dẫn đầu danh sách giải thưởng Quả Cầu Vàng năm nay. Với Belfast, đạo diễn kêm biên kịch Kenneth Branagh kể câu chuyện trưởng thành của một cậu bé ở Bắc Ireland trong thập niên 1960. Tác phẩm từng thắng giải quan trọng tại LHP quốc tế Toronto năm ngoái. The Power of the Dog thuộc thể loại viễn tây - kể về chàng cao bồi đồng tính do Benedict Cumberbatch đóng chính. Giới phê bình đánh giá cao các khâu đạo diễn, biên kịch, diễn xuất, quay dựng và âm nhạc của phim.

Kristen Stewart là ứng viên sáng giá cho danh hiệu nữ chính mảng điện ảnh chính kịch nhờ vai công nương Diana trong Spencer. Cô cạnh tranh nhiều tên tuổi như Olivia Colman, Lady Gaga, Nicole Kidman... Còn Will Smith được kỳ vọng chiến thắng hạng mục nam chính với màn thể hiện trong King Richard - đóng cha của hai ngôi sao quần vợt Venus và Serena Williams. Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog) và Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth) cũng là những ứng viên tiềm năng của hạng mục này.

* Danh sách đề cử Quả Cầu Vàng 2022

Trailer Spencer Trailer "Spencer". Video: Neon

Hạng mục "Phim nhạc hoặc hài kịch xuất sắc" được đánh giá cạnh tranh hơn. Hai dự án nhạc kịch West Side Story (đạo diễn Steven Spielberg) và Tick, Tick... BOOM! (đạo diễn Lin-Manuel Miranda) là những ứng viên hàng đầu. Hai phim hài Don’t Look Up và Licorice Pizza cũng không kém cạnh khi liên tục vào danh sách những tác phẩm điện ảnh nổi bật nhất năm của hàng loạt tổ chức như Hội đồng Phê bình Quốc gia (NBR), Viện Phim Mỹ (AFI) hay Hiệp hội Phê bình phim Phát sóng (CCA)...

Andrew Garfield là ứng viên tiềm năng cho giải "Nam chính phim điện ảnh hài - nhạc kịch". Anh nhận "cơn mưa lời khen" từ khán giả và giới phê bình với Tick, Tick... BOOM!, trong vai chàng trai đam mê sân khấu Broadway và chịu áp lực lớn về lựa chọn đi làm việc mưu sinh hay theo đuổi ước mơ. Trong khi đó, diễn viên 20 tuổi Rachel Zegler được kỳ vọng thắng giải nữ chính. Người đẹp vào vai cô gái nhập cư gốc Puerto Rico trong West Side Story - bộ phim lây chuyển thể từ vở nhạc kịch nổi tiếng của Broadway - được ví như Romeo & Juliet bản Mỹ.

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần 79 diễn ra trong bối cảnh đơn vị tổ chức Hiệp hội Báo chí Nước ngoài ở Hollywood (HFPA) đứng trước làn sóng bị tẩy chay vì bê bối không có người da đen trong hội đồng chấm giải. Đài NBC - đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình - cho biết không phát sóng chương trình năm nay. Theo Variety, nhiều sao Hollywood cũng từ chối tham dự. Buổi lễ năm nay cũng diễn ra trong bối cảnh dịch phức tạp. Ban tổ chức cho biết sẽ hạn chế lượng khách, không có thảm đỏ như thường niên.

Đạt Phan