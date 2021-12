'Squid Game' nhận ba đề cử Quả Cầu Vàng 2022

MỹSeries Hàn Quốc "Squid Game" góp mặt ở ba hạng mục của Quả Cầu Vàng 2022.

Theo Variety, ngày 13/12, Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA) công bố danh sách đề cử trong buổi lễ do rapper Snoop Dogg dẫn chương trình. Bộ phim Hàn Quốc có mặt trong hạng mục quan trọng "Series truyền hình - Chính kịch" cùng các dự án như Lupin, The Morning Show, Pose và Succession. Hai nam diễn viên Lee Jung Jae và O Yeong Su nhận các đề cử cá nhân.

Trailer Squid Game Trailer "Squid Game". Video: Netflix

Squid Game ra mắt hồi giữa tháng 9, trở thành series thành công nhất lịch sử của Netflix với 111 triệu người xem sau 25 ngày phát sóng. Phim thuộc thể loại chiến đấu sinh tồn, xoay quanh Gi Hun (Lee Jung Jae đóng), một đàn ông trung niên bị vợ bỏ, thất nghiệp, nghiện cờ bạc và nợ hàng trăm triệu won. Một ngày, chủ nợ bắt được anh và ép ký giấy hiến thận để xóa nợ. Gi Hun đồng ý tham gia một trò chơi sinh tử với cơ hội kiếm 456 tỷ won để đổi đời. Kịch bản phim lồng ghép nhiều thông điệp về xã hội, tôn giáo và chính trị.

Giới phê bình đánh giá tác phẩm là ứng viên tiềm năng của mùa giải thưởng năm nay. Squid Game và Lupin cũng trở thành những dự án truyền hình không nói tiếng Anh đầu tiên góp mặt tại các hạng mục lớn của Quả Cầu Vàng. Tờ Variety dự đoán nếu đoạt giải, Squid Game có thể giúp làn sóng truyền hình Hàn Quốc tiếp cận dễ dàng hơn với các mùa giải thưởng Mỹ giống cách Parasite từng làm được ở lĩnh vực điện ảnh năm ngoái.

Thành công của Squid Game cũng góp phần giúp Netflix dẫn đầu đề cử Quả Cầu Vàng 2022 với tổng 17 giải. Trong đó, The Power of the Dog góp mặt trong bảy hạng mục. Một số phim khác của hãng được đề cử gồm Don’t Look Up, Tick, Tick ... Boom!...

* Danh sách đề cử Quả Cầu Vàng 2022