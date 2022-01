Quả Cầu Vàng 2022 vắng người công bố giải thưởng

MỹQuả Cầu Vàng 2022 sẽ không có nghệ sĩ lên xướng tên người thắng cuộc vì các sao được mời đều từ chối.

Ngày 4/1, theo Variety, Hiệp hội Báo chí Nước ngoài ở Hollywood (HFPA) - đơn vị tổ chức Quả Cầu Vàng - đã gửi thư mời tới nhiều công ty quản lý nghệ sĩ cho vai trò công bố người chiến thắng. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết không ngôi sao nào đồng ý tham dự, hiện không rõ lý do.

Tina Fey (trái) và Amy Poehler dẫn chương trình Quả Cầu Vàng 2021 hồi tháng 2. Ảnh: Telegraph

HFPA chưa công bố cụ thể người chiến thắng sẽ được xướng tên thế nào, địa điểm tổ chức lễ trao giải. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp. Ban tổ chức cho biết sẽ hạn chế lượng khách mời, yêu cầu người đến dự đã tiêm ba mũi và phải xét nghiệm PCR.

Ban tổ chức viết trong thư mời nghệ sĩ: "Quả Cầu Vàng sắp tới là một sự kiện nhỏ ngày 9/1, không chỉ trao giải cho các màn trình diễn xuất sắc trong lĩnh vực truyền hình và điện ảnh năm 2021 mà còn công nhận tầm quan trọng của việc hỗ trợ sáng tạo đa dạng trong toàn ngành. Sự kiện năm nay tôn vinh nhiều chương trình đa dạng, hướng đến cộng đồng đã giúp các nhà làm phim và nhà báo theo đuổi đam mê kể chuyện của họ. HFPA đã hỗ trợ tài chính cho các tổ chức quan trọng trong nhiều thập kỷ và tiếp tục đầu tư vào những nhà lãnh đạo tương lai trong ngành của chúng ta".

Quả Cầu Vàng do HFPA sáng lập năm 1944, là giải thưởng thu hút đông khán giả thứ ba tại Mỹ, sau Oscar và Grammy. Ban giám khảo là các thành viên của HFPA, đến từ các tờ báo của khoảng 55 quốc gia. Tuy nhiên, danh tiếng giải thưởng suy giảm những năm gần đây. Nhiều ý kiến tranh cãi ban tổ chức kém chuyên môn trong việc sắp xếp các hạng mục. Hồi tháng 2/2021, phim Minari dù được công ty Mỹ sản xuất nhưng bị xếp vào mục "Phim quốc tế xuất sắc". Năm 2018, phim kinh dị Get Out bị xếp tranh giải "Phim hài - âm nhạc". Năm 2008, Quả Cầu Vàng bị Hiệp hội Biên kịch Mỹ biểu tình, phản đối khiến lễ trao giải không diễn ra. Ban tổ chức thông báo người thắng cuộc qua một buổi họp báo.

Năm ngoái, giải bị tẩy chay vì không có thành viên da màu trong ban giám khảo. Tom Cruise trả lại kỷ niệm chương từng nhận được để bày tỏ sự phản đối. Các hãng phim lớn Netflix và Amazon nói ngừng mọi hoạt động hợp tác với HFPA cho đến khi nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của tổ chức này. Tháng 5/2021, đài NBC thông báo không phát sóng lễ trao giải năm nay: "Chúng tôi tin Hiệp hội Báo chí Nước ngoài Hollywood - HFPA - sẽ cải tổ. Tuy nhiên, công cuộc này cần thời gian và công sức".

HFPA cho biết hội đã nỗ lực thay đổi và tuyển thêm 21 thành viên mới. Tháng 12/2021, tổ chức công bố danh sách đề cử giải thưởng năm nay. Netflix dẫn đầu đề cử Quả Cầu Vàng 2022 với tổng 17 giải. Trong đó, The Power of the Dog góp mặt trong bảy hạng mục. Một số phim khác của hãng được đề cử gồm Don’t Look Up, Tick, Tick ... Boom!... Hai phim Việt Bố già và Kiều gửi dự tranh "Phim tiếng nước ngoài hay nhất" nhưng không được đề cử.

Trailer 'The Power of the Dog' Trailer "The Power of the Dog". Video: Netflix

Đạt Phan