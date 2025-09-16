Sốt xuất huyết nguy hiểm từ ngày thứ 4

Ở ngày thứ tư, người bệnh giảm sốt hoặc hết sốt, song đây là giai đoạn virus vẫn tấn công cơ thể, gây giảm tiểu cầu, thoát huyết tương, cô đặc máu.

BS.CKI Tống Thị Ngọc Cầm, Phó Giám đốc Y khoa miền Bắc, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, khuyến cáo như trên khi nhiều ca mắc sốt xuất huyết rơi vào nguy kịch kể từ ngày thứ 4 trở đi. Như ngày 15/9, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị hai ca sốt xuất huyết biến chứng suy tạng ở ngày thứ 4-7, hai bệnh nhân tự uống thuốc, truyền dịch tại nhà, khi rơi vào nguy kịch mới nhập viện.

"Các ca bệnh này là lời cảnh báo người dân không chủ quan với bệnh sốt xuất huyết", bác sĩ Cầm nói.

Bệnh nhân 55 tuổi, ở Hà Nội mắc sốt xuất huyết biến chứng suy đa tạng, rối loạn đông máu nặng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, ngày 15/9. Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Theo bác sĩ Cầm, có ba giai đoạn diễn biến bệnh sốt xuất huyết. Người bệnh sốt cao, đau đầu, đau nhức mỏi người... trong 2-3 ngày đầu. Bước sang ngày thứ 4-7, người bệnh đỡ sốt, hạ sốt song đây là giai đoạn nguy hiểm nhất của bệnh. Lúc này nồng độ virus đã giảm nhưng vẫn tấn công cơ thể, làm tăng tính thấm thành mạch, thoát huyết tương, gây cô đặc máu, tụt huyết áp dẫn đến sốc sốt xuất huyết. Người bệnh xuất hiện các triệu chứng cảnh báo như đau tức bụng đặc biệt vùng hạ sườn phải, nôn nhiều, mệt lả, chảy máu mũi, miệng hoặc dưới da khó cầm, kèm khó thở, tức ngực...

Giai đoạn nguy hiểm của sốt xuất huyết thường xảy ra trong 24 giờ kể từ khi giảm sốt. Người bệnh cần được can thiệp y tế càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, giai đoạn này, người bệnh dễ chủ quan, cho rằng bệnh đã khỏi, dẫn đến không theo dõi cơ thể, nhập viện điều trị muộn, tăng nguy cơ biến chứng và tử vong. Một số người bệnh ngại thăm khám, tự điều trị bằng thuốc, truyền dịch tại nhà, tăng nguy cơ biến chứng.

Do đó, bác sĩ Cầm khuyến cáo người bệnh sốt xuất huyết không chủ quan. Người điều trị ngoại trú cần tái khám đánh giá tình trạng bệnh mỗi ngày, đặc biệt từ ngày thứ 4 cho đến hết ngày thứ 7 của bệnh. Mỗi người tuân thủ đơn thuốc của bác sĩ. Người có cơ địa thừa cân, béo phì, phụ nữ mang thai, người lớn tuổi, người suy giảm miễn dịch, có bệnh nền mạn tính hoặc đang sử dụng thuốc kéo dài, người neo đơn, ở xa cơ sở y tế... có thể nhập viện để thuận lợi theo dõi.

Bé gái 9 tuổi, ở xã Tân Nhựt, TP HCM tiêm vaccine sốt xuất huyết mũi thứ hai để phòng bệnh tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Diệu Thuần

Người bệnh cần ăn uống đủ chất dinh dưỡng, chọn thức ăn loãng dễ tiêu như cháo, súp, sinh tố trái cây và nên uống đủ nước, vệ sinh cơ thể sạch sẽ, dành nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Mọi người không nên quá kiêng khem, cạo gió, xông hơi, đồng thời tránh ăn các thực phẩm có màu đỏ, sẫm màu.

Sốt xuất huyết do virus Dengue gây ra, lây từ người sang người qua vết đốt của muỗi vằn cái, chủ yếu là muỗi Aedes aegypti. Điều kiện khí hậu giao mùa, nắng ban ngày mưa vào ban đêm tại các tỉnh phía Nam tạo điều kiện cho muỗi vằn phát triển sinh sôi, tăng nguy cơ lây lan mầm bệnh.

Để phòng sốt xuất huyết, mọi người cần ngăn muỗi đốt bằng cách mặc quần áo dài, ngủ màn ngay cả ban ngày. Gia đình diệt muỗi, bọ gậy như: phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, loại bỏ các vật dụng chứa nước quanh nhà và đậy kín các vật dụng chứa nước để muỗi không đẻ trứng.

Hiện sốt xuất huyết có thể phòng ngừa nhờ vaccine, chỉ định cho trẻ từ 4 tuổi đến người lớn. Vaccine giúp phòng ngừa các type virus Dengue gây bệnh, giảm hơn 80% nguy cơ mắc bệnh, giảm nguy cơ nhập viện do bệnh tới hơn 90%. Lịch tiêm gồm hai mũi, cách nhau 3 tháng. Phụ nữ nên hoàn thành lịch tiêm trước khi mang thai ba tháng, tối thiểu một tháng.

Tuấn An