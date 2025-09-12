Vì sao rụng tóc từng nắm sau sốt xuất huyết?

Sau một tháng khỏi sốt xuất huyết, tóc tôi bị rụng cả nắm có phải do di chứng bệnh? (Hồng Nhung, 42 tuổi, Lâm Đồng)

Trả lời:

Rụng tóc hậu sốt xuất huyết thường xuất hiện sau khoảng 1-2 tháng kể từ khi người bệnh hồi phục. Tình trạng rụng tóc nhiều có thể kéo dài từ 6-9 tháng, nhưng ở một số người có thể kéo dài hơn. Các nghiên cứu chỉ ra, rụng tóc hậu sốt xuất huyết có thể xảy ra ở cả trẻ em và người lớn.

Đây là hậu quả của việc cơ thể sốt cao kéo dài. Máu và dưỡng chất không được cung cấp đầy đủ, dẫn tới lượng chất dinh dưỡng ở nang tóc lưu trữ trước đó cạn kiệt. Từ đó, tóc khô, xơ, gãy và rụng nhiều. Bên cạnh đó, quá trình điều trị bệnh cũng khiến người bệnh suy nhược, thiếu hụt dinh dưỡng cho mái tóc.

Rụng tóc hậu sốt xuất huyết thường diễn ra trong thời gian ngắn. Tóc sẽ mọc lại sau khi cơ thể hồi phục hoàn toàn. Để cải thiện, bạn nên thay đổi chế độ dinh dưỡng đa dạng, tăng cường thực phẩm chứa sắt và protein, ăn nhiều trái cây, rau củ tươi sạch. Cùng với đó, bạn cũng nên tập thể dục điều độ, phù hợp sức khỏe, thường xuyên tiếp xúc với thiên nhiên, ánh nắng buổi sáng, giữ tinh thần lạc quan, tránh căng thẳng, lo âu... Nếu tình trạng rụng tóc kèm theo các dấu hiệu bất thường khác trên cơ thể, bạn hãy đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị.

Tóc rụng nhiều sau khi điều trị khỏi sốt xuất huyết. Ảnh minh họa: Vecteezy

Bệnh sốt xuất huyết đang vào cao điểm tại Việt Nam. Có 4 type huyết thanh virus gây bệnh gồm Den-1, Den-2, Den-3 và Den-4. Một người có nguy cơ nhiễm bệnh 4 lần, những lần sau có nguy cơ bệnh nặng hơn do cơ chế tăng cường phụ thuộc kháng thể. Vì vậy, bạn nên chủ động phòng nguy cơ tái nhiễm.

Hiện Việt Nam có vaccine Qdenga, giúp giảm hơn 80% nguy cơ mắc sốt xuất huyết và giảm hơn 90% nguy cơ nhập viện. Lịch tiêm gồm hai mũi cơ bản, cách nhau 3 tháng, dành cho trẻ em từ 4 tuổi trở lên và người lớn. Phụ nữ nên hoàn thành lịch tiêm trước khi mang thai tốt nhất là ba tháng, tối thiểu một tháng.

Ngoài ra, để tăng khả năng phòng sốt xuất huyết, Bộ Y tế khuyến cáo mỗi người dân nên dành ít nhất 10 phút mỗi tuần để kiểm tra, diệt bọ gậy nhằm cắt đứt chu kỳ lây lan bệnh. Bạn nên đậy kín các dụng cụ chứa nước, thau rửa, lật úp các dụng cụ không chứa nước, thường xuyên thay nước bình hoa, cây cảnh, loại bỏ vật liệu phế thải như chai lọ, dùng thuốc xịt muỗi... Mỗi người nên tập thói quen ngủ trong màn kể cả ban ngày, mặc quần áo dài. Đồng thời, tiêm vaccine là biện pháp phòng bệnh chủ động, hiệu quả.

Bác sĩ Hà Mạnh Cường

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC