Sốt xuất huyết kiêng ăn chuối có nhanh khỏi?

Tôi đang mắc sốt xuất huyết, nhạt miệng nhưng thích ăn chuối. Tuy nhiên, người nhà nhắc nên kiêng ăn để nhanh khỏi, có đúng không? (Thúy Hiền, 20 tuổi, Quảng Ngãi)

Trả lời:

Chuối là trái cây giàu dinh dưỡng, cung cấp kali và tinh bột kháng có lợi cho hệ tiêu hóa. Kiêng ăn chuối hoặc thực phẩm khác để nhanh khỏi bệnh là quan niệm không có căn cứ khoa học.

Sốt xuất huyết do virus Dengue tấn công vào máu và các cơ quan trong cơ thể. Việc hồi phục phụ thuộc vào điều trị đúng, ăn uống đủ chất, uống đủ nước, và nghỉ ngơi hợp lý nhằm tăng cường sức đề kháng.

Người mắc sốt xuất huyết có thể ăn chuối để bổ sung năng lượng và kali, giảm buồn nôn. Tuy nhiên, bạn không nên ăn quá nhiều do chuối có thể gây tăng kali trong máu, buồn nôn và đau tim. Chuối chứa nhiều calo nên tiêu thụ quá mức có thể dẫn đến tăng cân và tăng đường huyết.

Người mắc sốt xuất huyết kiêng ăn chuối giúp bệnh nhanh khỏi là quan niệm không đúng. Ảnh: Vecteezy

Bệnh nhân nên uống đủ nước, ăn đa dạng thực phẩm dưới dạng cháo, súp, nước ép hoặc sinh tố để dễ tiêu hóa; tránh đồ cay nóng, thức ăn nhiều dầu mỡ và thực phẩm có màu đỏ, đen hoặc nâu để không gây triệu chứng giống sốt xuất huyết.

Ngoài ra, bạn cần theo dõi tình trạng bệnh và uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Khi bệnh giảm sốt vào ngày thứ tư, bạn không được chủ quan, cần theo dõi kỹ các dấu hiệu chuyển nặng như chảy máu chân răng, máu cam, nôn ra máu và tay chân lạnh để nhập viện kịp thời.

Sốt xuất huyết lây truyền qua vết đốt của muỗi vằn cái mang virus. Hiện tại, thời điểm giao mùa, bão lũ ở nhiều tỉnh thành tạo điều kiện cho muỗi phát triển dẫn đến số người mắc bệnh gia tăng. Theo Bộ Y tế, từ tháng 12/2024 đến nay, cả nước ghi nhậnhơn 86.000 ca mắc sốt xuất huyết, 17 ca tử vong. Riêng tháng 9, có hơn 21.000 ca mắc mới và 6 ca tử vong.

Để phòng bệnh, mọi người cần tránh bị muỗi đốt bằng cách ngủ màn kể cả ban ngày, mặc quần áo dài khi trời tối, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, phát quang bụi rậm và loại bỏ nơi sinh sống của muỗi. Vaccine phòng ngừa 4 type huyết thanh Den-1, Den-2, Den-3 và Den-4 đã có sẵn cho người từ bốn tuổi trở lên. Vaccine giúp giảm nguy cơ mắc bệnh hơn 80% và ngăn ngừa nguy cơ nhập viện hơn 90%, với lịch tiêm hai mũi cách nhau ba tháng. Phụ nữ nên tiêm chủng trước ba tháng hoặc tốt nhất một tháng trước khi mang thai.

BS.CKI Nguyễn Công Luận

Quản lý Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC