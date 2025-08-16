Nên tiêm vaccine gì khi thường xuyên bị muỗi đốt?

Tôi thường xuyên bị muỗi đốt thì nên tiêm những loại vaccine gì để phòng bệnh? (Thúy Anh, 30 tuổi, Bình Dương)

Trả lời:

Muỗi là vật trung gian gây ra nhiều bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản, Chikungunya, sốt rét, sốt vàng da, Zika... Trong đó, một số bệnh ở Việt Nam đã có vaccine phòng ngừa phù hợp với độ tuổi của bạn, cụ thể như sau:

Vaccine sốt xuất huyết: sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây ra, lây từ người sang người chủ yếu thông qua vết đốt của muỗi vằn cái Aedes aegypti. Hiện Việt Nam có vaccine phòng được cả 4 type huyết thanh virus sốt xuất huyết gây bệnh, gồm: Den-1, Den-2, Den-3 và Den-4. Vaccine tiêm cho trẻ từ 4 tuổi và người lớn, giúp ngăn ngừa nguy cơ nhiễm bệnh và tái mắc bệnh đến hơn 80% và phòng nguy cơ nhập viện do sốt xuất huyết đến hơn 90%. Lịch tiêm gồm hai mũi, cách nhau ba tháng. Phụ nữ dự định mang thai nên hoàn thành lịch tiêm tốt nhất trước ba tháng, tối thiểu một tháng.

Vaccine viêm não Nhật Bản: Viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm do virus viêm não Nhật Bản B gây ra. Bệnh do muỗi Culex đốt các loài chim hoang dã và gia súc mang mầm bệnh như heo, trâu, bò, ngựa... sau đó truyền sang người. Có nhiều vaccine phòng ngừa viêm não Nhật Bản, có trong chương trình Tiêm chủng Mở rộng và tiêm chủng dịch vụ. Tùy vào lịch sử tiêm chủng của bạn, bác sĩ sẽ tư vấn loại vaccine và lịch tiêm phù hợp.

Người hay bị muỗi đốt nên ưu tiên tiêm vaccine ngừa sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản và tiêm vaccine ngừa sốt vàng nếu đi đến vùng dịch. Ảnh minh họa: Vecteezy

Vaccine ngừa sốt vàng da: bệnh này thường gặp ở các nước vùng Nam Mỹ và châu Phi. Một số quốc gia ở châu Phi yêu cầu du khách từ 9 tháng hoặc một tuổi trở lên có giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine sốt vàng da để hoàn thành thủ tục nhập cảnh như: Cộng hòa Trung Phi, Congo, Kenya, Liberia... Nếu công việc của bạn phải đi lại nhiều hoặc có ý định đi du lịch ở vùng có dịch, cần thiết tiêm loại vaccine này. Liệu trình tiêm một mũi dành cho trẻ từ 9 tháng tuổi và người lớn, tiêm trước khi đi vào vùng dịch ít nhất 10 ngày.

Bên cạnh đó, bạn cần dọn dẹp nhà cửa thông thoáng, sạch sẽ, vệ sinh các dụng cụ chứa nước thường xuyên, đổ bỏ nước thừa đọng trong xô, chậu, khơi thông cống rãnh, xây dựng chuồng trại chăn nuôi cách xa nơi ở... đồng thời tập thói quen ngủ màn kể cả ban ngày để tránh bị muỗi đốt.

Ngoài ra, thời gian này đang là mùa mưa, bão lũ, bạn cũng có thể tiêm thêm các loại vaccine khác để phòng bệnh như cúm, não mô cầu, phế cầu gây viêm phổi... để bảo vệ sức khỏe.

Bác sĩ Nguyễn Văn Quảng

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC