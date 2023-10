Sống ở Sài Gòn với lương tháng 7 triệu đồng

Từ tỉnh lẻ vào Sài Gòn lập nghiệp, lương tháng chỉ vỏn vẹn 7 triệu đồng, bạn tôi lúc nào cũng than thở phải chật vật lắm mới đủ sống.

Tôi nghĩ điều đó đúng, nhất là với những người ở tỉnh lẻ vào Sài Gòn lập nghiệp như bạn. Những chi phí như tiền thuê trọ, điện, nước, sinh hoạt, ăn uống và mua sắm vật dụng khác... sẽ ngốn hết khoản lương ít ỏi của bạn nếu không biết tiết kiệm, tính toán. Đó là còn chưa kể các vấn đề phát sinh không lường trước.

Vậy lối sống nào cho những người lương tháng 7 triệu đồng ở Sài Gòn? Tôi có một vài kinh nghiệm tích lũy từ chính những trải nghiệm của bản thân mình như sau:

Thứ nhất, ghi chép chi tiết các khoản chi tiêu hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày: Mỗi ngày, bạn nên có một tờ giấy hoặc cuốn sổ tay nhỏ để ghi chép lại toàn bộ những khoản chi tiêu của mình. Từ đó, bạn sẽ biết mình đã lãng phí tiền bạc vào các khoản nào, và có cách khắc phục, cân đối thu - chi cho những ngày, tuần, tháng tiếp theo. Nhờ đó, bạn cũng sẽ không còn phải lo mua sắm bừa bãi nữa.

Thứ hai, săn giảm giá: Thời đại 4.0, công nghệ lên ngôi, nên việc mua sắm hiện nay chủ yếu diễn ra trên mạng Internet. Việc săn mã giảm giá cho các đợt khuyến mãi cũng được chị em phụ nữ quan tâm. Dó đó, bạn cần có kế hoạch săn mã giảm giá để bản thân và gia đình tiết kiệm được các khoản chi tiêu. Mua được món đồ rẻ mà chất lượng tốt cũng là một niềm vui phải không nào?

Thứ ba, so sánh giá khi mua hàng: Ngày nay, để biết được giá một mặt hàng không quá khó khăn khi chúng ta có trợ thủ đắc lực là Internet. Thế nên, hãy tận dụng công cụ này để so sánh giá một mặt hàng ở nhiều cửa hàng hay thương hiệu khác nhau. Việc lựa chọn mua ngay một sản phẩm mà không so sánh giá sẽ là một sai lầm. Hãy là người tiêu dùng thông minh và biết chọn mua các mặt hàng có giá cả vừa túi tiền của mình.

>> Thách thức mua nhà thành phố của người thu nhập 7 triệu đồng

Thứ tư, quy tắc "mua hàng 24h": Chúng ta hay có thói quen vào một siêu thị với ý định mua vài món, nhưng khi ra về lại mang một đống sản phẩm không tính trước. Đó là do bạn vi phạm "quy tắc 24h". Quy tắc 24h nói rằng, nếu bạn do dự mua một sản phẩm nào đấy và bạn đặt nó xuống rồi không mua ngay, sau 24h tiếp theo bạn quay lại chỗ đó và vẫn thấy nó cần thiết thì hãy mua sản phẩm đó về. Quy tắc này đã được tôi áp dụng và thấy hiệu quả, giúp mình tiết kiệm việc mua lãng phí vài món đồ.

Thứ năm, mua khi có nhu cầu cần: Quy tắc này cũng khá giống với quy tắc 24h. Bên cạnh đó, bạn cần có một mảnh giấy hoặc quyển sổ tay nhỏ ghi lại những món mình định mua trong siêu thị rồi vào chỉ lấy đúng những món đó. Quy tắc này sẽ giúp bạn tiết kiệm khá nhiều thời gian để đi lòng vòng không biết mua gì và chọn gì. Hãy chọn sản phẩm thực sự cần và phù hợp, đừng chọn cái mình thích hay muốn.

Thứ sáu, sống có kế hoạch: Ví dụ như bạn nấu ăn tại nhà để tiết kiệm, hay lựa chọn quần áo đơn giản và tối giản, ăn món ăn bình dân... chẳng hạn. Nhìn chung, cứ chi tiêu hợp lý là được. Bạn cũng nên giữ hóa đơn điện, nước đến hạn để theo dõi chi tiêu hàng tháng, chuẩn bị cho những khoản chi đó từ trước để không rơi vào tình trạng khánh kiệt.

Thứ bảy là đa dạng các nguồn thu: Bạn cần có nhiều nguồn thu nhập khác nhau, có thể làm thêm ngoài giờ, cuối tuần hoặc dạy học... Việc đa dạng nguồn thu nhập sẽ giúp bạn không rơi tình trạng khó khăn về kinh tế.

Và cuối cùng, một phương thức để sống có kế hoạch với mức lương 7 triệu đồng một tháng ở Sài Gòn chính là bạn cần có sự kỷ luật trong quá trình thực hiện bất cứ mục tiêu nào. Làm được những điều trên, tôi tin, với lương tháng 7 triệu đồng, bạn vẫn có thế sống khỏe ở giữa đất Sài Gòn hoa lệ.

Thiên Phúc

>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.