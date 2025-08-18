Sống như thế nào tránh được ung thư?

Tránh hút thuốc lá, ngừng uống rượu bia, hãy vận động nhiều và ăn lành mạnh sẽ giảm nguy cơ ung thư.

Ung thư đã cướp đi sinh mạng của khoảng 9,6 triệu người, tương đương 1/6 số ca tử vong trên toàn cầu vào năm 2018. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 30-50% tổng số ca ung thư có thể phòng ngừa được.

Trong khi một số yếu tố, như di truyền hoặc môi trường, không thể thay đổi, thì một số yếu tố nguy cơ có thể kiểm soát được.

Thuốc lá

Thuốc lá là nguyên nhân chính gây ung thư và tử vong liên quan đến ung thư. Theo WHO, khói thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất, và 69 trong số đó có thể gây ung thư phổi, miệng, họng, bàng quang...

Do đó, hãy tránh xa thuốc lá và các sản phẩm của nó hoàn toàn.

Rượu bia

Rượu bia được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế phân loại là chất gây ung thư Nhóm 1, liên quan đến 7 loại ung thư, bao gồm ung thư thực quản, gan, đại trực tràng và vú. Các nghiên cứu chỉ ra rằng rượu bia làm tăng nguy cơ ung thư hắc tố, ung thư tuyến tụy, tuyến tiền liệt và dạ dày.

Không có lượng rượu bia nào an toàn cho sức khỏe của bạn. Vì vậy, cách tốt nhất để loại bỏ nguy cơ là ngừng uống rượu bia.

Thịt chế biến sẵn được phân loại là Nhóm 1 gây ung thư cho người, gồm xúc xích, giăm bông, thịt xông khói. Ảnh: Bảo Bảo

Thiếu vận động

Thiếu vận động là một yếu tố chính khác dẫn đến ung thư. Các nghiên cứu chỉ ra rằng thừa cân và béo phì làm tăng nguy cơ ung thư thực quản, đại trực tràng, vú, nội mạc tử cung và thận. Béo phì khiến bạn có nguy cơ mắc nhiều bệnh hơn, bao gồm tiểu đường, huyết áp cao, bệnh tim mạch, đột quỵ và ít nhất 13 loại ung thư.

Theo WHO, chỉ số BMI cao là nguyên nhân gây ra 3,4% số ca ung thư vào năm 2012 và 110.000 ca ung thư vú mỗi năm.

Cách tốt nhất để giảm nguy cơ này là tập thể dục thường xuyên. Ngoài ra, hãy cố gắng duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Ăn uống kém lành mạnh

Ăn nhiều thịt chế biến sẵn, thịt đỏ và thực phẩm siêu chế biến làm tăng nguy cơ mắc ung thư, như ung thư đại trực tràng.

Thịt chế biến sẵn được phân loại là Nhóm 1 gây ung thư cho người, gồm xúc xích, giăm bông, thịt xông khói. Chúng chứa nhiều nitrat và nitrit, cùng với muối và các chất tăng hương vị khác.

Ngoài ra, ngũ cốc, đồ uống có đường, kẹo và món tráng miệng cũng tăng nguy cơ ung thư.

Do đó, hãy ăn uống cân bằng và bổ dưỡng, giàu ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau củ và chất béo lành mạnh. Chế độ ăn Địa Trung Hải được coi là một trong những cách ăn lành mạnh.

Mỹ Ý (Theo Times of India)