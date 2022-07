Sơn Tùng M-TP tung bản mới của 'There's no one at all'

Sơn Tùng M-TP tung bản mới ca khúc tiếng Anh đầu tay "There's no one at all", sau ồn ào MV bị gỡ bỏ hồi tháng 4.

Sơn Tùng M-TP tung phiên bản mới của 'There's no one at all' MV "There's no one at all" phiên bản mới của Sơn Tùng M-TP, ra mắt ngày 5/7. Video: YouTube Sơn Tùng M-TP Official

Anh phát hành trở lại ca khúc dịp sinh nhật tuổi 28, ngày 5/7. Sơn Tùng M-TP nói đây là món quà anh tặng người hâm mộ cùng lời nhắn "hãy cứ tận hưởng đi".

Ca khúc vẫn giữ bản phối theo thể loại hip hop pha rock. MV được dựng theo phong cách đơn giản, không có câu chuyện như phiên bản đầu tiên. Xuyên suốt là hình ảnh Sơn Tùng M-TP ngồi đàn piano giữa biển và hát. Nhạc phẩm có thêm câu phiêu tiếng Việt "Anh không cần em đâu" cuối MV. Trước đó, ca khúc được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Hình ảnh Sơn Tùng M-TP trong MV "There's no one at all" phiên bản mới. Ảnh: M-TP

There's no one at all phiên bản mới được phát hành trên nền tảng YouTube sau khi bản cũ bị gỡ bỏ hồi tháng 4 do nội dung không phù hợp, gây tranh cãi trên mạng xã hội. Cục Nghệ thuật Biểu diễn - đơn vị đề nghị dừng lưu hành MV - nhận định nội dung bản ghi âm, ghi hình There's no one at all mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc với hình ảnh tiêu cực.

Sơn Tùng M-TP sau đó xin lỗi các khán giả vì cảm giác không thoải mái khi xem MV. Anh cũng cho ngưng phát hành, gỡ bỏ sản phẩm trên các nền tảng. Đầu tháng 5, Sơn Tùng M-TP bị phạt 70 triệu đồng về sự việc.

Sơn Tùng M-TP bắt đầu những giai điệu đầu tiên của dự án vào giữa năm 2020, đến tháng 1 năm nay hoàn thành cảnh quay cho MV. Anh lần đầu thực hiện sản phẩm hát tiếng nước ngoài, xem đây là thử nghiệm, bước ngoặt mới sau 10 năm làm nghề.

Nghệ sĩ tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994 tại Thái Bình. Anh bén duyên ca hát với ca khúc Cơn mưa ngang qua vào tháng 8/2011. Năm 2012, anh đỗ thủ khoa Nhạc viện TP HCM, được nhạc sĩ Huy Tuấn dìu dắt. Anh tạo dấu ấn qua loạt hit tự sáng tác Lạc trôi, Chúng ta không thuộc về nhau, Hãy trao cho anh... Ca sĩ còn đóng phim điện ảnh Chàng trai năm ấy, phát hành phim tài liệu Sơn Tùng M-TP: Sky Tour Movie.

Sơn Tùng M-TP từng đoạt nhiều giải thưởng như: "Nghệ sĩ xuất sắc khu vực Đông Nam Á" (MTV Europe Music Awards 2015), "Single của năm" (Làn sóng xanh 2015), "Ca sĩ của năm" (Cống hiến 2016), "Ca sĩ được yêu thích nhất" (Làn sóng xanh 2016), ca sĩ đầu tiên của Việt Nam nhận nút vàng YouTube...

Tân Cao