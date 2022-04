Sơn Tùng M-TP xin lỗi khán giả

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP xin lỗi, ngưng phát hành MV "There's no one at all" sau góp ý của khán giả về nội dung không phù hợp.

Tối 29/4, thông qua fanpage M-TP có hơn 14 triệu người theo dõi, Sơn Tùng M-TP phản hồi về ồn ào liên quan MV mới. Sau khi nhận góp ý của khán giả, ý kiến của các ban ngành, ca sĩ quyết định ngưng phát hành MV trên YouTube. Trước khi gỡ bỏ, MV có gần tám triệu lượt xem, đang vào Top 1 Thịnh hành YouTube ở Việt Nam.

Cùng đó, ca sĩ xin lỗi các khán giả vì cảm giác không thoải mái khi xem MV. Anh nói: "Tôi hiểu được vị trí và sức ảnh hưởng của mình đối với các bạn trẻ. Tôi luôn muốn mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội, đất nước".

Hình ảnh Sơn Tùng M-TP trong MV mới. Ảnh: M-TP

Sơn Tùng M-TP bắt đầu dự án với những giai điệu đầu tiên vào giữa năm 2020, đến tháng 1 năm nay hoàn thành cảnh quay cho MV. Theo ca sĩ, trong nghệ thuật luôn có những ẩn ý, chiều sâu nội tâm nhân vật, được người nghệ sĩ đặt để ở các phân cảnh, muốn khán giả cảm nhận. Ở MV mới, Sơn Tùng M-TP muốn gửi thông điệp: "Hãy thấu hiểu cảm xúc bên trong những người cô đơn, hiểu để yêu thương, che chở, và mở rộng tấm lòng của chúng ta trước khi quá muộn". Ca sĩ còn muốn thể hiện sự đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh, rằng: "Bạn không hề cô đơn, có rất nhiều người giống như bạn".

MV There's no one at all được ca sĩ phát hành tối 28/4, nói về tâm trạng của một chàng trai bị bỏ rơi, không người thân, thường bị bạn bè miệt thị, đánh đập. Phần lời Sơn Tùng M-TP viết chủ yếu là các câu đơn chỉ hành động, với cụm "There's no one at all" được lặp đi lặp lại. Cuối MV là hình ảnh nhân vật nhảy từ lầu cao xuống. Nhiều người cho rằng việc xây dựng câu chuyện theo chiều hướng tiêu cực, dễ gây tác động xấu đến người trẻ, nhất là với người có sức ảnh hưởng lớn như Sơn Tùng M-TP.

Chiều 29/4, trong văn bản gửi thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông), Cục Nghệ thuật Biểu diễn đề nghị dừng lưu hành MV. Cục cho biết: "Nội dung bản ghi âm, ghi hình There's no one at all mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em".

Cục đánh giá MV có dấu hiệu vi phạm quy định cấm "sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội"'.

Sau khi tiếp nhận thông tin, phản ứng của công chúng, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã liên hệ phía Google, nền tảng MV đăng tải, yêu cầu sớm gỡ sản phẩm. Theo Trung tâm báo chí TP HCM, chiều 29/4, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông gửi thư mời Sơn Tùng M-TP đến làm việc về các thông tin quanh MV.

There's no one at all được viết theo thể loại hip hop, pha rock - thể loại lần đầu Sơn Tùng M-TP thử nghiệm, viết và thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh. Nghệ sĩ nói dự án đánh dấu một bước ngoặt mới trong 10 năm làm nghề.

Nghệ sĩ tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994 tại Thái Bình. Anh bén duyên ca hát với ca khúc Cơn mưa ngang qua vào tháng 8/2011. Năm 2012, anh đỗ thủ khoa Nhạc viện TP HCM, được nhạc sĩ Huy Tuấn dìu dắt. Anh tạo dấu ấn qua loạt bài hit Lạc trôi, Chúng ta không thuộc về nhau, Hãy trao cho anh... Ca sĩ còn đóng phim điện ảnh Chàng trai năm ấy, phát hành phim tài liệu Sơn Tùng M-TP: Sky Tour Movie.

Sơn Tùng M-TP từng đoạt nhiều giải thưởng như: "Nghệ sĩ xuất sắc khu vực Đông Nam Á" (MTV Europe Music Awards 2015), "Single của năm" (Làn sóng xanh 2015), "Ca sĩ của năm" (Cống hiến 2016), "Ca sĩ được yêu thích nhất" (Làn sóng xanh 2016), ca sĩ đầu tiên của Việt Nam nhận nút vàng YouTube...

Tân Cao