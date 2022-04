Đề nghị dừng lưu hành MV của Sơn Tùng M-TP

Cục Nghệ thuật Biểu diễn đề nghị dừng lưu hành MV "There's no one at all" do Sơn Tùng M-TP ra mắt tối 28/4.

Chiều 29/4, trong văn bản gửi thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông), Cục cho biết: "Nội dung bản ghi âm, ghi hình There's no one at all mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em".

Cục đánh giá MV có dấu hiệu vi phạm quy định cấm "sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội"'. Đơn vị đề nghị thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử "ngay lập tức phải có biện pháp dừng lưu hành sản phẩm này".

Ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - nói: "Sau khi tiếp nhận thông tin từ phía Cục Nghệ thuật Biểu diễn, chúng tôi đã liên hệ phía Google, nền tảng MV đăng tải, yêu cầu sớm gỡ sản phẩm. Thông thường, quy trình này mất khoảng một, hai ngày. Ngoài ra, tôi hy vọng phía chủ sở hữu ca khúc có thể chủ động gỡ video sớm hơn".

Phía Sơn Tùng M-TP chưa phản hồi về những tranh cãi xung quanh sản phẩm âm nhạc mới của anh.

Hiện tại, đa số MV của nghệ sĩ trong nước lưu hành trên Youtube không giới hạn độ tuổi người xem. Năm 2019, khi ra mắt video Nếu ngày mai, đề cập vấn đề trầm cảm, bạo lực gia đình, cảnh tự sát, Soobin Hoàng Sơn tự gắn mác 16+ cho sản phẩm.

Sơn Tùng M-TP mặc áo in tên ban nhạc rock Nirvana. Ảnh: M-TP Entertainment

Sau nửa ngày ra mắt, MV bị một bộ phận khán giả phản đối vì cho rằng gieo cảm xúc tiêu cực. There's no one at all nói về nỗi cô đơn của chàng trai bị bỏ rơi, thể loại hip-hop pha rock. So với các MV nói về tình yêu trước đây của nam ca sĩ, sản phẩm mới mang màu sắc u tối hơn. Anh cho biết sáng tạo câu chuyện về đứa bé không gia đình, luôn tin mẹ mình sẽ trở lại. Cậu cố gắng sống như người bình thường nhưng lớn lên trong cô độc, thường bị bạn bè bắt nạt, trở nên nổi loạn. Cuối video là hình ảnh một chàng trai nhảy từ tòa nhà cao tầng xuống.

Nhiều hình ảnh khác thể hiện sự nổi loạn. Mở đầu, ca sĩ mặc áo in chữ Nirvana - ban nhạc rock của Mỹ, nổi tiếng với nhiều ca khúc đậm tính bất mãn, ưu phiền. Ở tuổi 27, Kurt Cobain - thủ lĩnh Nirvana - chọn cách kết thúc cuộc đời bằng một phát súng.

Trên trang cá nhân, doanh nhân Lâm Minh Chánh nói một người bạn của anh là hiệu trưởng trường mầm non, gửi đường link ca khúc và bày tỏ lo lắng các bạn trẻ học theo cách giải quyết tiêu cực trong MV của thần tượng.

Bên cạnh đó, một số người cho rằng mỗi nghệ sĩ có biên độ sáng tạo riêng. Việt Nữ - quản lý truyền thông ở TP HCM - nói chị tiếp nhận MV theo hướng một sản phẩm giải trí đơn thuần với các hình ảnh hoàn toàn hư cấu, không tác động đến cuộc sống của chị.

Nhân vật trong MV thường xuyên vướng vào bạo lực. Ảnh: M-TP Entertainment

Ngoài nội dung gây tranh cãi, câu chuyện đạo nhái ý tưởng của Sơn Tùng M-TP tiếp tục trở thành chủ đề được đưa ra bàn luận. Một số khán giả thực hiện video so sánh There's no one at all với Crooked (ra mắt năm 2003) của G-Dragon. Nhân vật chính trong hai MV cùng có cảnh xô xát trong ngõ, phá xe hơi, xô đổ thức ăn trên bàn... Kiểu tóc xoăn mỳ tôm của Sơn Tùng M-TP cũng bị nhiều khán giả nhận xét bắt chước tạo hình của Daesung trong MV mới của Big Bang - Still Life.

There's no one at all có phần lời ngắn, ca từ đơn giản, chủ yếu là các câu đơn chỉ hành động, với cụm "There's no one at all" được lặp đi lặp lại. Lần đầu hát tiếng Anh, Sơn Tùng M-TP hát không rõ lời, lạm dụng kỹ thuật chỉnh âm thanh, khiến nhiều khán giả cho biết không hiểu nội dung. Trước đây, khi hát tiếng Việt, Sơn Tùng M-TP cũng thường bị chê phát âm không tròn vành rõ chữ. Chất nhạc ca khúc dễ nghe nhưng chưa thực sự tạo điểm nhấn.

Về chỉ số, video nhạc mới kém hơn các MV trước đây của Sơn Tùng M-TP. Đứng đầu danh sách phổ biến trên Youtube sau 12 giờ nhưng ca khúc chỉ đạt bốn triệu lượt xem. Trong khi, Hãy trao cho anh (2019) và Chúng ta của hiện tại (2020) có lần lượt 12 triệu và 9 triệu lượt xem sau nửa ngày, còn Chạy ngay đi (2018) có 22 triệu lượt xem sau một ngày. Sau There's no one at all, Sơn Tùng M-TP dự định ra mắt một số ca khúc tiếng Anh khác.

