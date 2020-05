Sơn Tùng làm phim tài liệu chiếu rạp

Ê-kíp Sơn Tùng thực hiện phim tài liệu âm nhạc "Sky Tour", kể về chuyến lưu diễn năm ngoái của ca sĩ.

Sơn Tùng giới thiệu trailer tác phẩm trên kênh Youtube của anh tối 31/5, thu hút hơn 700.000 lượt xem sau chưa đầy 12 giờ. Đoạn phim gợi nhớ những khoảnh khắc của tour diễn năm 2019, sự cổ vũ của người hâm mộ, cảnh ca sĩ chuẩn bị rồi tiến ra sân khấu. Ở cuối video, anh cho biết tour diễn là tuổi trẻ, nhiệt huyết, đam mê của mình.

Trailer phim "Sky Tour 2019" Trailer phim.

Từ tháng 7 đến tháng 8/2019, anh lần lượt hát ở TP HCM, Đà Nẵng và Hà Nội trong show Sky Tour. Bốn nhà sản xuất âm nhạc là Khắc Hưng, Slim V, Long Halo và Onionn đồng hành cùng ca sĩ. Nửa đầu năm 2020, Sơn Tùng ít hoạt động, do đó phim tài liệu được khán giả quan tâm. Trên Youtube và trang cá nhân của anh, nhiều người nói trông đợi phim.

Làm phim tài liệu về show diễn của ca sĩ là hoạt động khá quen thuộc trong làng nhạc, ví dụ như Bring the Soul: The Movie (2019) - xoay quanh nhóm BTS của Hàn Quốc, hay Michael Jackson's This Is It (2009) - kể về sự chuẩn bị của Michael Jackson cho show diễn dự kiến cùng năm, không thể diễn ra do nghệ sĩ mất vào tháng 6/2009.

Sky Tour 2019 do công ty của Sơn Tùng sản xuất, dự kiến ra rạp ngày 12/6. Tác phẩm là phim Việt thứ ba khởi chiếu sau khi rạp mở lại sau giãn cách xã hội, tiếp nối Truyền thuyết của Quán Tiên và Tôi là não cá vàng (ngày 5/6).

Ân Nguyễn