Người đàn ông thương vợ sẽ giúp đỡ việc nhà, tự động chăm sóc con cái... chứ không phải 'đội vợ lên đầu', nói gì nghe nấy.

"Tư tưởng sợ vợ thường là của các ông chồng thấp cổ bé họng, thiếu bản lĩnh, thiếu tự tin, yếu kém trong việc lèo lái gia đình. Nó chẳng liên quan tí nào tới việc giữ gìn hạnh phúc hay mang lại cuộc sống bền đẹp cả. Tôi thấy mấy trường hợp sợ vợ thì một là vợ quá dữ, nắm kinh tế, lấn át chồng mọi mặt; hai là vợ bình thường nhưng chồng quá nhu nhược, không có chính kiến, để bị điều khiển mọi thứ.

Mọi người hay nhầm lẫn giữa việc sợ vợ và thương vợ. Người đàn ông thương vợ sẽ giúp đỡ vợ việc nhà, tự động chăm sóc con, dạy dỗ con, sẽ thấu hiểu vợ và hai bên cùng vun vén cho gia đình ngày một tốt hơn, vững mạnh hơn. Chứ cái kiểu tư tưởng làm đại nếu không thì vợ chửi, đi ra ngoài bôi bác vợ ở nhà dữ, rồi tự nhận mình là sợ vợ thì chẳng có gì đáng để tự hào".

Đó là quan điểm của độc giả Em là Nắng xung quanh câu chuyện "Đàn ông nên 'sợ' vợ để sống lâu". Nỗi sợ vợ của đàn ông bắt nguồn từ không chỉ do địa vị thấp hay tài trí kém vợ mà còn có rất nhiều lý do khác. Trong đó có cả lý do tình cảm. "Tôi sợ vợ tôi chứ sợ vợ ai?", "vợ không sợ thì còn biết sợ cái gì trên đời này nữa?"... đó là những câu nói vui được nhiều người đàn ông lý giải cho tính sợ vợ của mình. Thế nhưng liệu có phải những gia đình loại này thì xác suất hôn nhân bền vững hơn những cặp vợ chồng loại khác?

Không đồng tình với quan điểm "đàn ông sợ vợ thì gia đình hạnh phúc", bạn đọc Vtnthuy2016 cho rằng: "Trường hợp sợ vợ nhưng vợ cũng biết suy nghĩ lại nên vẫn tôn trọng chồng, thì hãy sợ vợ. Còn trường hợp sợ vợ như hai đấng sinh thành của tôi: vợ vẫn chán ghét khinh thường chồng, chửi luôn ba mẹ chồng, dạy con khinh thường cha mình, chồng nhu nhược sợ bị đuổi khỏi nhà, con bị nhồi sọ khinh thường cha mình, ghét bỏ họ hàng bên nội, con 36 tuổi mà vẫn mang nỗi ám ảnh tổn thương quá lớn đến không muốn lập gia đình... thì có nên sợ vợ không? Tôi thấy trong cuộc sống hôn nhân, hai bên phải tôn trọng lẫn nhau, đừng ai sợ ai".

Cùng chung quan điểm, độc giả Ronaldo nhấn mạnh: "Là đàn ông thì phải biết nể vợ, tôn trọng vợ. Nể ở đây là người chồng dù có bận ăn nhậu, vui chơi, công việc ở ngoài... thì cũng phải biết thời gian, giờ giấc để về với vợ. Không được đánh, quát mắng vợ. Còn người phụ nữ cũng phải biết sợ chồng, tôn trọng chồng, có những công việc lớn trong gia đình hay ngoài xã hội thì người vợ cũng không được quát mắng chồng trước mặt người ngoài, hay chứng tỏ bản thân mình hiểu chuyện nên nói hết phần người chồng".

>> 'Đàn ông tốt không sợ vợ'

"Không bài thuốc nào hay phương pháp nào nói 'sợ vợ sống lâu' cả. Ngược lại, nếu chồng không phản ứng, lâu ngày, vợ sẽ 'được đằng chân lên đằng đầu'. Đồng ý gia đình bớt khắc khẩu, tránh căng thẳng là điều nên làm, những lúc như vậy, vợ bạn lớn tiếng thì chồng cứ nói giọng nhẹ nhàng, phân tích. Nếu bạn sai thì xin lỗi và ngược lại vợ sai thì phải lắng nghe. Nếu cứ nhẫn nhịn cái vô lý của vợ thì đến một lúc nào đó sẽ 'tức nước vỡ bờ', bạn đọc Cá Mập Bay bổ sung.

Khẳng định đàn ông chỉ nên nhường nhịn chứ không nên sợ vợ, độc giả Dinhtananh26101999 nhấn mạnh: "Đây gọi là nhường nhịn. Phụ nữ không phải ai cũng biết chồng nhường nhịn để mà nhún nhường. Có nhiều bà vợ trèo được lên cổ chồng rồi, sẽ làm một bước ngồi lên đầu chồng ngay. Mà khi chồng đã để các bà ngồi lên đầu, thì vợ quát là im re, ho he một tiếng bị chửi. Như ông anh trai tôi, vì quá sợ vợ, đi làm bao nhiêu công đều bị vợ ghi, thấy chồng mua cái bình xịt tưới cây về cũng tra khảo 'tiền ở đâu ra'? Tóm lại, đàn ông phải có bản lĩnh chỉ nhường nhịn vợ thôi, chứ đừng ai sợ ai".

Chỉ ra mấu chốt để giữ gìn hạnh phúc gia đình, bạn đọc Nhanhau nhận định: "Vấn đề ở đây không phải là sợ vợ hay sợ chồng, mà là hai người cùng nhau nói chuyện, tìm phương hướng giải quyết để cuộc sống tốt hơn. Còn chồng hoặc vợ đã sai mà luôn cho là mình đúng, không chấp nhận sai, thì sao có thể dung hòa được với nhau? Nhẫn nhịn không phải là sai mà là cho qua đi cơn nóng để bình thường, từ đó mới biết sai ở đâu để sửa chữa, như vậy hôn nhân mới bền vững".

Lê Phạm tổng hợp

