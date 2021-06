Sở thích đặc biệt của các tỷ phú công nghệ

Jeff Bezos của Amazon, Sergey Brin của Google thích chinh phục vũ trụ, Mark Zuckerberg thích lướt ván và bắn cung, trong khi Paul Allen của Microsoft mê tàu ngầm.

Jeff Bezos thích du hành vũ trụ

Tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản 200 tỷ USD có nhiều đam mê kỳ lạ. Ông chủ Amazon thường dành nhiều thời gian của kỳ nghỉ để cưỡi ngựa 50 dặm (80 km) qua Tây Texas cùng cha và anh trai, hoặc một mình xuống hang tối sâu trăm mét với đồ bảo hộ và đèn pha, hay dành nhiều tuần trên biển để tìm kiếm các mảnh động cơ tàu vũ trụ Apollo 11 đưa con người lên Mặt trăng.

Jeff Bezos bên trong phi thuyền của Blue Origin. Ảnh: Reuters.

Jeff Bezos cũng có niềm yêu thích đặc biệt với máy bay và đã sở hữu nhiều máy bay riêng. Ông thậm chí suýt chết trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng do chính ông cầm lái. Vụ tai nạn nghiêm trọng đến mức, ông đã bị cấm lái trực thăng nhiều năm sau đó vì lý do an toàn.

Niềm đam mê lớn nhất của ông chủ Amazon là chinh phục vũ trụ. Ông thừa nhận rằng từ nhỏ, mình đã có ước mơ bay vào không gian. Năm 2000, Bezos đã thành lập Blue Origin với mục tiêu bay lên Mặt trăng và xa hơn với giá rẻ. Ngày 20/7 tới, ông sẽ hiện thực hóa ước mơ của mình khi là một trong những phi hành gia tham gia chuyến bay có người lái đầu tiên tàu trên New Shepard của Blue Origin.

Sergey Brin mê các loại vật thể bay

Người đồng sáng lập Google, Sergey Brin, quan tâm đặc biệt tới các vật thể bay được. Những năm qua, Brin làm việc cho một dự án khinh khí cầu bí mật tên LTA Research and Exploration. "LTA" là viết tắt của "Lighter Than Air", tức là "nhẹ hơn không khí". Dự án này được thành lập bên trong Trung tâm Nghiên cứu Ames của NASA với tầm nhìn đưa máy bay không phát thải vào đời sống.

Sergey Brin. Ảnh: AP.

Brin cũng đang tham gia dự án nghiên cứu một con tàu khác tương tự Zeppelin - khí cầu khung cứng thành công nhất hiện nay, nhưng hiện đại hơn với mục tiêu trở thành "một du thuyền hàng không xuyên lục địa". Năm 2008, người đồng sáng lập Google đầu tư 5 triệu USD vào công ty du lịch vũ trụ Space Adventures để thực hiện các chuyến bay ra ngoài Trái đất trong tương lai.

Paul Allen mê tàu ngầm và khám phá những thứ dưới nước

Cố đồng sáng lập Microsoft, Paul Allen, qua đời vào năm 2018 vì ung thư hạch. Khi còn sống, ông có nhiều sở thích đặc biệt, trong đó có việc sưu tầm du thuyền sang trọng, sở hữu hai câu lạc bộ thể thao Mỹ và đặc biệt là tàu ngầm cùng các phương tiện có thể lặn sâu hàng trăm mét dưới đáy biển.

Paul Allen, người đồng sáng lập Microsoft. Ảnh: Washington Post.

"Nếu bạn đi xuống hơn 300 mét dưới đáy biển, nó thực sự tối, nhưng cũng thực sự kỳ lạ và tuyệt vời", Allen nói với Geekwire năm 2011.

Tuy nhiên, Allen thường ít khi nhắc đến sở thích và cũng xem đó là điều bí mật. Fred Rodie, một trong những người đóng thuyền của Allen, nói với Seattle Times vào năm 2007 rằng Allen đã nhắc nhở ông "không nên nói về tàu ngầm" khi thực hiện công việc cho ông.

Theo Seattle Times, tàu ngầm của Allen có tên gọi là Pagoo, dài hơn 12 mét và có giá 12 triệu USD. Tàu ngầm có khả năng chở được 8 hành khách cùng 2 thành viên phi hành đoàn, có khả năng lặn tối đa 8 tiếng và được sơn màu vàng.

Ngoài Pagoo, Allen cũng sở hữu nhiều thiết bị lặn khác với mục đích tìm kiếm các hiện vật bị thất lạc, bao gồm các cổ vật từ thời Chiến tranh thế giới thứ I và thứ II. Ông từng có mặt trong chuyến lặn xuống đáy của Rãnh Mariana năm 2012 của đạo diễn James Cameron, theo Geekwire.

Giống nhiều đồng nghiệp của mình, Allen cũng có tham vọng chinh phục không gian. Năm 2011, ông đã khởi động dự án Stratolaunch Systems với mục tiêu chế tạo máy bay lớn nhất thế giới, phóng vệ tinh đưa con người lên vũ trụ.

Mark Zuckerberg thích lướt sóng, bắn cung

Mark Zuckerberg trổ tài bắn cung. Ảnh: Facebook.

CEO Facebook có nhiều sở thích tiêu khiển trong thời gian rảnh rỗi. Ông thường lướt sóng mỗi kỳ nghỉ, thường là ở Hawaii. Gần đây, ông bị bắt gặp đang lướt sóng với khuôn mặt trắng bệch, cũng như sử dụng vòng đeo giá 80 USD để ngăn cá mập tấn công.

Mark Zuckerberg cũng có các sở thích ngoài trời khác, trong đó có bắn cung và ném lao.

Jack Dorsey thiền định hàng giờ mỗi ngày

So với các tỷ phú công nghệ khác, CEO Twitter có sở thích mang tính hướng nội nhiều hơn. Thay vì lướt ván hoặc khám phá không gian bên ngoài, Dorsey nhịn ăn và tham gia vào các bài thiền trong tĩnh lặng.

Jack Dorsey. Ảnh: Reuters.

Năm 2018, Dorsey đã kỷ niệm sinh nhật của mình bằng chuỗi thiền 10 ngày tại Myanmar. Ông sau đó đã mô tả trải nghiệm này là "vô cùng đau đớn": Ngồi thiền từ 4h sáng tới 9h tối, không được phép ăn tối, đọc sách, nghe nhạc hay giao tiếp với người khác. Sau mỗi lần thiền, trên người Dorsey có hơn 100 vết muỗi đốt.

Sau trải nghiệm này, Dorsey chỉ thiền 2 tiếng mỗi ngày và ăn 7 bữa một tuần, hầu hết là bữa tối.

Larry Ellison chi hàng triệu USD để đua thuyền

Người sáng lập Oracle sinh năm 1944, mê chèo thuyền từ 20 tuổi. Tuy nhiên, ông thừa nhận đã "không nghiêm túc" với môn thể thao này cho đến những năm 1990 - khi đã ngoài 40 tuổi.

Larry Ellison. Ảnh: Business Insider.

Larry Ellison đã mua một chiếc thuyền buồm dài 23 mét gọi là Sayonara. Ông bắt đầu tham dự các giải đua thuyền buồm thế giới và giành chức vô địch. Tuy nhiên, ông cũng suýt chết trong một cơn bão ở cảng Sydney.

Sau đó, Ellison bắt đầu tranh tài tại America Cup - giải đua thuyền buồm thường niên diễn ra ba hoặc bốn năm một lần. Năm 2010, Ellison và đoàn của ông đã giành chiến thắng. Khi đó, tỷ phú đã 66 tuổi.

Ellison hiện chi hàng trăm triệu USD cho sở thích đua thuyền. Ông cũng ra mắt giải đua của riêng mình và nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn. Theo một số thống kê, giải đua này có giá trị thương mại hơn 200 triệu USD.

Bảo Lâm (theo Business Insider)