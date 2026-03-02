Khói bốc lên từ khu vực Đại sứ quán Mỹ ở Kuwait

-
-
Công dân Trung Quốc thiệt mạng ở Iran
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh xác nhận ít nhất một công dân nước này đã thiệt mạng ở thủ đô Tehran của Iran. Bà Mao kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn và đàm phán ngoại giao để chấm dứt hoạt động quân sự, ngăn chặn xung đột lan rộng.
-
Vệ binh Cách mạng Iran phóng tên lửa tấn công Tel Aviv
IRGC thông báo đã phóng tên lửa tấn công khu phức hợp chính phủ Israel ở Tel Aviv, cũng như các trung tâm an ninh và quân sự ở Haifa, cùng khu vực Đông Jerusalem. Lực lượng này cho biết tên lửa đạn đạo Kheibar đã được sử dụng trong cuộc tấn công.
-
Israel công bố video cuộc không kích mới vào Iran
IDF đăng video ghi lại các cuộc không kích nhằm vào bệ phóng tên lửa cùng nhiều mục tiêu quân sự của Iran đêm 1/3.
-
Cháy lớn tại căn cứ Hạm đội 5 Mỹ ở Bahrain
Dữ liệu vệ tinh trên Hệ thống Quản lý Tài nguyên Thông tin về Hỏa hoạn (FIRMS) của NASA ghi nhận đám cháy lớn đang bùng phát tại căn cứ Hạm đội 5 hải quân Mỹ ở Bahrain.
Video do người dân ghi hình gần hiện trường cũng cho thấy cột khói lớn bốc lên tại khu vực.
-
Bahrain lần đầu ghi nhận người chết do đòn trả đũa của Iran
Bộ Nội vụ Bahrain cho biết các cuộc tấn công của Iran đã khiến một người chết. Đây là trường hợp thiệt mạng đầu tiên tại quốc gia này kể từ khi Tehran bắt đầu chiến dịch trả đũa.
-
Tiêm kích F-15 Mỹ rơi ở Kuwait
Truyền thông Kuwait hôm nay đưa tin một tiêm kích đa năng F-15 bị rơi ở nước này, phi công là người Mỹ và dường như không bị thương trong sự việc.
Tiêm kích F-15 Mỹ bốc cháy, rơi ở Kuwait
Tiêm kích được cho là F-15E Strike Eagle của không quân Mỹ rơi ở Kuwait, phi công nhảy dù thoát hiểm.
-
Ít nhất 31 người chết ở Lebanon vì cuộc không kích của Israel
Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc không kích của Israel vào miền nam nước này và thủ đô Beirut đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng, hơn 140 người bị thương. Truyền thông Lebanon đưa tin giới chức đang sơ tán người dân ở nhiều khu vực, trong đó có thành trì Dahiyeh của Hezbollah.
-
Khói bốc lên từ khu vực Đại sứ quán Mỹ ở Kuwait
Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết khói đang bốc lên từ khu vực Đại sứ quán Mỹ ở Kuwait. Chưa rõ có phải địa điểm này bị tập kích hay không.
Đại sứ quán Mỹ ở Kuwait không xác nhận thông tin, nhưng đã đưa ra cảnh báo an ninh và kêu gọi người dân tránh xa khu vực này. "Vẫn còn mối đe dọa từ các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhắm vào Kuwait. Đừng đến khu vực đại sứ quán", thông báo có đoạn.
-
IDF tăng tấn công Hezbollah
Tướng Rafi Milo, chỉ huy Bộ tư lệnh Phương Bắc của IDF, tuyên bố cường độ các cuộc tấn công nhằm vào Hezbollah sẽ gia tăng ở phía bắc và dọc biên giới Lebanon. Israel cũng không có ý định sơ tán cư dân khỏi khu vực này.
"Chúng tôi đã sẵn sàng cả phòng thủ và tấn công", ông nói.