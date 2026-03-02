Khói bốc lên từ khu vực Đại sứ quán Mỹ ở Kuwait

Cháy lớn tại căn cứ Hạm đội 5 Mỹ ở Bahrain

Dữ liệu vệ tinh trên Hệ thống Quản lý Tài nguyên Thông tin về Hỏa hoạn (FIRMS) của NASA ghi nhận đám cháy lớn đang bùng phát tại căn cứ Hạm đội 5 hải quân Mỹ ở Bahrain.

Khu vực ghi nhận đám cháy tại căn cứ Hạm đội 5 Mỹ ở Bahrain. Ảnh: X/@sentdefender

Video do người dân ghi hình gần hiện trường cũng cho thấy cột khói lớn bốc lên tại khu vực.