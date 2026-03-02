Thế giới
Khói bốc lên từ khu vực Đại sứ quán Mỹ ở Kuwait

Khói bốc lên từ khu vực Đại sứ quán Mỹ ở Kuwait

Các nhân chứng cho biết khói đang bốc lên từ khu vực Đại sứ quán Mỹ ở Kuwait, nhưng chưa rõ nguyên nhân.

  • > Tiếp tục cập nhật diễn biến xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran

  • Công dân Trung Quốc thiệt mạng ở Iran

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh xác nhận ít nhất một công dân nước này đã thiệt mạng ở thủ đô Tehran của Iran. Bà Mao kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn và đàm phán ngoại giao để chấm dứt hoạt động quân sự, ngăn chặn xung đột lan rộng.

  • Vệ binh Cách mạng Iran phóng tên lửa tấn công Tel Aviv

    IRGC thông báo đã phóng tên lửa tấn công khu phức hợp chính phủ Israel ở Tel Aviv, cũng như các trung tâm an ninh và quân sự ở Haifa, cùng khu vực Đông Jerusalem. Lực lượng này cho biết tên lửa đạn đạo Kheibar đã được sử dụng trong cuộc tấn công.

    AP26060254650019-7848-1772437999.jpg

    Khu vực bị hư hại sau đòn không kích tên lửa của Iran tại Tel Aviv, Israel, ngày 1/3. Ảnh: AP

  • Israel công bố video cuộc không kích mới vào Iran

    IDF đăng video ghi lại các cuộc không kích nhằm vào bệ phóng tên lửa cùng nhiều mục tiêu quân sự của Iran đêm 1/3.

    Israel tung video về cuộc không kích mới vào Iran
     
     

    Quân đội Israel đăng video về các cuộc không kích mới nhằm vào Iran. Video: X/@manniefabian

  • Cháy lớn tại căn cứ Hạm đội 5 Mỹ ở Bahrain

    Dữ liệu vệ tinh trên Hệ thống Quản lý Tài nguyên Thông tin về Hỏa hoạn (FIRMS) của NASA ghi nhận đám cháy lớn đang bùng phát tại căn cứ Hạm đội 5 hải quân Mỹ ở Bahrain.

    HCYlpuubMAEhuEa-1772434140-9679-17724341

    Khu vực ghi nhận đám cháy tại căn cứ Hạm đội 5 Mỹ ở Bahrain. Ảnh: X/@sentdefender

    Video do người dân ghi hình gần hiện trường cũng cho thấy cột khói lớn bốc lên tại khu vực.

    Cột khói lớn bốc lên từ căn cứ Hạm đội 5 Mỹ ở Bahrain
     
     

    Khói đen bốc lên ở khu vực gần căn cứ Hạm đội 5 Mỹ ở Bahrain. Video: X/@sentdefender

  • Bahrain lần đầu ghi nhận người chết do đòn trả đũa của Iran

    Bộ Nội vụ Bahrain cho biết các cuộc tấn công của Iran đã khiến một người chết. Đây là trường hợp thiệt mạng đầu tiên tại quốc gia này kể từ khi Tehran bắt đầu chiến dịch trả đũa.

  • Tiêm kích F-15 Mỹ rơi ở Kuwait

    Truyền thông Kuwait hôm nay đưa tin một tiêm kích đa năng F-15 bị rơi ở nước này, phi công là người Mỹ và dường như không bị thương trong sự việc.

    Tiêm kích F-15E Mỹ rơi ở Kuwait hôm nay. Ảnh: X/AMK Mapping

  • Ít nhất 31 người chết ở Lebanon vì cuộc không kích của Israel

    Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc không kích của Israel vào miền nam nước này và thủ đô Beirut đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng, hơn 140 người bị thương. Truyền thông Lebanon đưa tin giới chức đang sơ tán người dân ở nhiều khu vực, trong đó có thành trì Dahiyeh của Hezbollah.

    AP26061171355320-8999-1772431245.jpg

    Tòa nhà bị hư hại sai cuộc không kích của Israel vào Dahiyeh, ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon, ngày 2/3. Ảnh: AP

  • Khói bốc lên từ khu vực Đại sứ quán Mỹ ở Kuwait

    Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết khói đang bốc lên từ khu vực Đại sứ quán Mỹ ở Kuwait. Chưa rõ có phải địa điểm này bị tập kích hay không.

    Đại sứ quán Mỹ ở Kuwait không xác nhận thông tin, nhưng đã đưa ra cảnh báo an ninh và kêu gọi người dân tránh xa khu vực này. "Vẫn còn mối đe dọa từ các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhắm vào Kuwait. Đừng đến khu vực đại sứ quán", thông báo có đoạn.

    cats-1772436100-8006-1772436150.jpg

    Khói bốc lên từ khu vực sứ quán Mỹ tại Kuwait ngày 2/3. Ảnh: AFP

  • IDF tăng tấn công Hezbollah

    Tướng Rafi Milo, chỉ huy Bộ tư lệnh Phương Bắc của IDF, tuyên bố cường độ các cuộc tấn công nhằm vào Hezbollah sẽ gia tăng ở phía bắc và dọc biên giới Lebanon. Israel cũng không có ý định sơ tán cư dân khỏi khu vực này.

    "Chúng tôi đã sẵn sàng cả phòng thủ và tấn công", ông nói.

