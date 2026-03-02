'Nhiều chiến đấu cơ Mỹ rơi ở Kuwait'

Bộ Quốc phòng Kuwait cho biết "nhiều chiến đấu cơ Mỹ" đã bị rơi ở nước này sáng nay, nhưng các tổ lái đều sống sót và trong tình trạng ổn định. "Chúng tôi đã lập tức tìm kiếm, cứu hộ và sơ tán các tổ lái, đưa họ tới bệnh viện để kiểm tra, điều trị y tế", cơ quan này cho hay.

Số lượng và nguyên nhân máy bay rơi không được công bố. Giới chức Kuwait đang phối hợp với chính quyền Mỹ để điều tra nguyên nhân sự việc.

Video được công bố trước đó cho thấy một tiêm kích đa năng F-15E Mỹ rơi tự do và bốc cháy, dường như do bị phòng không bắn nhầm.

Khoảnh khắc F-15 Mỹ 'bị đồng đội bắn nhầm' Khoảnh khắc F-15 Mỹ 'bị đồng đội bắn nhầm' hôm 2/3. Video: Times of Israel, X/AMK Mapping