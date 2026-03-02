Tiêm kích được cho là F-15E Strike Eagle của không quân Mỹ rơi ở Kuwait, phi công nhảy dù thoát hiểm.

Truyền thông Kuwait hôm nay đưa tin một tiêm kích đa năng F-15 bị rơi ở nước này, phi công là người Mỹ và dường như không bị thương trong sự việc. Đây dường như là lần đầu tiêm kích F-15 bị rơi trong tình huống chiến đấu kể từ khi loại chiến đấu cơ này được Mỹ và đồng minh biên chế.

Video được đăng trên mạng xã hội sau đó cho thấy tiêm kích F-15 đang xoay tròn và rơi tự do với đám cháy trên lưng. Hai phi công phóng ghế thoát hiểm, dấu hiệu cho thấy đây là chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle, và tiếp đất an toàn.

Tiêm kích F-15 Mỹ bốc cháy, rơi ở Kuwait Phi cơ được cho là F-15 bị rơi tại Kuwait ngày 2/3. Video: X/AMK Mapping

Còi báo động phòng không đã vang lên ở Kuwait lần thứ ba trong vòng vài giờ. Giới chức địa phương trước đó tuyên bố lưới phòng không Kuwait đã đánh chặn thành công "phần lớn máy bay không người lái (UAV)" tiếp cận thủ đô.

Hãng tin Al Jazeera cho biết khói đen dày đặc đã bốc lên sau khi một tiêm kích bị rơi ở thành phố Al Jahra, cách thủ đô Kuwait City khoảng 32 km về phía tây.

Không quân Mỹ và Bộ Quốc phòng Kuwait chưa bình luận về thông tin.

F-15 là tiêm kích hạng nặng được tập đoàn McDonnell Douglas phát triển năm 1967, bắt đầu biên chế cho không quân Mỹ từ năm 1976. Đây là một trong những dòng chiến đấu cơ chủ lực của Mỹ, được tối ưu cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và làm chủ vùng trời.

Phiên bản đa năng F-15E Strike Eagle được Mỹ phát triển vào thập niên 1980, dựa trên thiết kế chiến đấu cơ hai chỗ ngồi F-15B. Mỗi chiếc có giá xuất xưởng khoảng 31 triệu USD vào thời điểm năm 1998, tương đương gần 62 triệu USD hiện nay, chưa kèm theo vũ khí.

Biến thể này được bổ sung khả năng tiến công mặt đất với độ chính xác cao, thay vì chỉ giới hạn ở năng lực đối không như dòng F-15 nguyên bản, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ công kích sâu trong không phận đối phương mà không cần phụ thuộc vào máy bay tác chiến điện tử hoặc tiêm kích hộ tống.

Nguyễn Tiến (Theo AP, AFP, Reuters)