Số ca nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP HCM tăng lên 79

Đến ngày 5/3, tổng số người phải đến viện khám sau khi ăn bánh mì vỉa hè trên đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu, tăng lên 79, trong đó 69 trường hợp phải nhập viện.

Các bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với các triệu chứng đường tiêu hóa như nôn ói, đau bụng, sốt... Bên cạnh 69 người nhập viện điều trị, 10 trường hợp khác có biểu hiện nhẹ nên được kê toa điều trị ngoại trú và tiếp tục theo dõi tại nhà.

Sở Y tế TP HCM cho biết đã chỉ đạo các bệnh viện rà soát việc tiếp nhận điều trị đối với những người bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan đến tiệm bánh mì trên. Các cơ sở y tế đảm bảo thu dung, phân loại và xử trí tuân thủ đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm, báo cáo nhanh các ca diễn biến nặng, kết quả vi sinh và biến chứng nếu có để kịp thời điều phối, thống nhất phác đồ.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc, tiệm ngừng bán theo yêu cầu từ phía chính quyền. Tiệm bánh mì này trước đây nằm ở góc ngã tư Đồ Chiểu - Lý Thường Kiệt, phường Vũng Tàu, được nhiều người địa phương biết đến, bán vào buổi sáng và chiều tối. Từ đầu năm nay, những người bán buổi tối chuyển về đường Đồ Chiểu, mở cửa từ 16h30 đến 21h. Các nguyên liệu như pate, thịt, chả, nước sốt... được họ chế biến tại nhà rồi mang ra bán.

Bác sĩ khám cho một bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở tiệm trên đường Đồ Chiểu. Ảnh: Minh Bằng

Những ngày qua có nhiều vụ ngộ độc hàng loạt sau ăn bánh mì xảy ra ở các tỉnh phía Nam. Trong hai ngày 1-2/3, 22 người tại TP HCM nghi ngộ độc sau ăn bánh mì heo quay. Tuần trước, hơn 70 người nhập viện với triệu chứng ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc 12 tại Đồng Tháp. Hai trường hợp này cơ quan chức năng đã lấy mẫu thức ăn kiểm nghiệm, hiện chưa rõ nguyên nhân.

Cuối năm ngoái, hơn 300 ngườitại TP HCM bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua ở các tiệm Cô Bích, nguyên nhân được xác định do nhiễm vi khuẩn Salmonella. Giữa tháng 12, hơn 200 người tại Quảng Ngãicũng bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì bán tại một chuỗi tiệm địa phương, do chả và rau nhiễm cùng tác nhân trên.

Lê Phương