Số ca nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP HCM tăng lên 54

Đến sáng 4/3, thêm hàng chục người nhập viện sau khi ăn bánh mì trên đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu, nâng tổng số ca nghi ngộ độc tăng lên 54.

Bệnh Viện Đa khoa Vũng Tàu đang điều trị cho nhóm này. Cụ thể, 11 bệnh nhi và 38 người lớn nằm ở các khoa; 5 trường hợp đến khám với tình trạng nhẹ được cấp thuốc cho về nhà. Bác sĩ Lâm Tuấn Tú, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết hầu hết các bệnh nhân sức khỏe ổn định, đang được tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Tối 2/3, những thực khách này đều ăn bánh mì mua tại cùng một tiệm ở nhà 13 Đồ Chiểu, rồi xuất hiện hàng loạt triệu chứng như đau quặn bụng, tiêu chảy liên tục... sau vài giờ. Hiện chưa có kết luận nguyên nhân vụ việc.

Bác sĩ khám cho một bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở tiệm trên đường Đồ Chiểu. Ảnh: Minh Bằng

Tiệm này trước đây nằm ở góc ngã tư Đồ Chiểu - Lý Thường Kiệt, phường Vũng Tàu, được nhiều người địa phương biết đến, bán vào buổi sáng và chiều tối. Từ đầu năm nay, những người bán buổi tối chuyển về số 13 Đồ Chiểu, mở cửa từ 16h30 đến 21h. Các nguyên liệu như pate, thịt, chả, nước sốt... được họ chế biến tại nhà rồi mang ra bán.

Đoàn kiểm tra liên ngành UBND phường Vũng Tàu đến kiểm tra khu vực sơ chế của tiệm, lấy mẫu thực phẩm để làm rõ nguyên nhân. Chủ cơ sở xuất trình giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và giấy khám sức khỏe theo quy định.

Từ chiều qua, tiệm ngừng bán theo yêu cầu từ phía chính quyền.

Những ngày qua có nhiều vụ ngộ độc hàng loạt sau ăn bánh mì xảy ra ở các tỉnh phía Nam. Trong hai ngày 1-2/3, 22 người tại TP HCM nghi ngộ độc sau ăn bánh mì heo quay. Tuần trước, hơn 70 người nhập viện với triệu chứng ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc 12 tại Đồng Tháp. Hai trường hợp này cơ quan chức năng đã lấy mẫu thức ăn kiểm nghiệm, hiện chưa rõ nguyên nhân.

Cuối năm ngoái, hơn 300 người tại TP HCM bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua ở các tiệm Cô Bích, nguyên nhân được xác định do nhiễm vi khuẩn Salmonella. Giữa tháng 12, hơn 200 người tại Quảng Ngãi cũng bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì bán tại một chuỗi tiệm địa phương, do chả và rau nhiễm cùng tác nhân trên.

Trường Hà