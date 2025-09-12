Isak giúp Liverpool lấy công bù thủ?

AnhTheo chuyên gia giải Ngoại hạng Anh Alex Keble, bản hợp đồng kỷ lục Alexander Isak sẽ giúp Livepool nâng tầm hàng công, đồng thời khỏa lấp những thiếu hụt nơi hàng thủ.

Liverpool vừa khép lại kỳ chuyển nhượng kỷ lục với tổng chi tiêu khoảng 450 triệu USD cho bốn tân binh Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez và Hugo Ekitike, trước khi chốt thương vụ Isak. Việc mang về trung phong đẳng cấp như Isak khiến các đối thủ trực tiếp thêm phần e ngại.

Trong hai mùa Ngoại hạng Anh gần nhất, Isak ghi 44 bàn, chỉ kém Mohamed Salah (47) và Erling Haaland (49). Tiền đạo người Thụy Điển đá ít hơn Salah sáu trận, nhưng chỉ kém ngôi sao Ai Cập ba bàn.

Những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Ngoại hạng Anh mùa 2024-2025 và 2025-2026. Ảnh: Premier League

Isak nổi bật nhờ khả năng dứt điểm sắc bén, ghi bàn từ những tình huống khó, tỷ lệ dứt điểm thành bàn (không tính phạt đền) đạt 26,4% sau 95 cú. Thông số này cao hơn cả Haaland (21,6%) lẫn Salah (21,1%), và chỉ kém bốn cầu thủ tại giải.

Isak cũng thường tỏa sáng ở những trận cầu lớn, khi "xé lưới" Arsenal, Chelsea, Aston Villa, Nottingham Forest hay chính Liverpool - tức toàn bộ nhóm bảy đội dẫn đầu mùa trước, trừ Man City.

Vết gợn trong kỳ chuyển nhượng của Liverpool là việc đổ bể chiêu mộ trung vệ Marc Guehi từ Crystal Palace. Điều này khiến Liverpool chỉ có hai trung vệ chủ chốt là Ibrahima Konate và Virgil van Dijk cho đến ít nhất là tháng 1/2026. Những phương án dự phòng là Joe Gomez, tân binh 18 tuổi Giovanni Leoni và kéo Ryan Gravenberch xuống đá trái sở trường.

Tình huống Bournemouth khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Liverpool trong trận khai mạc Ngoại hạng Anh. Ảnh: Premier League

Nguy cơ này sớm lộ rõ ở hai vòng đầu gặp Bournemouth và Newcastle. Liverpool đã thủng lưới hai bàn từ những pha phản công nhanh - nhiều nhất từ đầu giải. Lối chơi thiên về tấn công, với Florian Wirtz thường xuyên dâng cao ở vị trí hộ công, khiến hàng tiền vệ Liverpool dễ bị khoét vào khoảng trống.

So với mùa 2024-2025, khả năng phòng ngự từ tuyến giữa của Liverpool sa sút rõ rệt qua ba vòng đầu Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026. Số pha tắc bóng trung bình mỗi 90 phút giảm từ 16,9 xuống còn 13,3 - cho thấy sự quyết liệt trong tranh chấp đã bị suy giảm. Nguy hiểm hơn cả là số lần cắt bóng tụt từ 7,9 xuống chỉ còn 3,7 - tức giảm hơn một nửa, phản ánh việc tuyến giữa pressing kém hiệu quả và để đối thủ dễ dàng thoát qua.

Tình huống Newcastle phản công, khi Szoboszlai và Wirtz đang dâng cao, trong trận gặp Liverpool ở vòng hai Ngoại hạng Anh. Ảnh: Premier League

Ngay cả số pha phạm lỗi - vốn cũng là cách để ngăn chặn phản công - cũng giảm từ 11,3 xuống 9,7 mỗi trận. Những con số này cho thấy hàng tiền vệ Liverpool đang thiếu sự cơ động và khả năng kiểm soát thế trận, góp phần khiến họ dễ bị khai thác bởi các tình huống phản công.

Một nỗi lo khác nằm ở hai hậu vệ biên. Những mùa trước, Trent Alexander-Arnold thường bó vào trung lộ để hỗ trợ pressing, còn giờ Jeremie Frimpong liên tục dâng cao chồng cánh, khiến Liverpool dễ bị phản công. Ở biên trái, tân binh Kerkez chưa thích nghi, từng bị Bruno Guimaraes vượt qua dễ dàng trong bàn mở tỷ số của Newcastle. Chính anh cũng góp phần khiến Liverpool phải hứng chịu nhiều pha tạt bóng hơn hẳn mùa trước.

Alexander Isak ra mắt Liverpool ngày 1/9. Ảnh: Liverpool FC

Nhưng Isak có thể giúp Liverpool giải quyết vấn đề hàng thủ bằng cách đơn giản nhất, là ghi nhiều bàn hơn đối thủ. Thực tế, những lo ngại về hàng thủ cũng có phần bị phóng đại, khi thầy trò Arne Slot toàn thắng ba trận, gồm việc giữ sạch lưới trước Arsenal, dấu hiệu cho thấy quá trình tìm kiếm sự cân bằng đang dần tiến triển.

Ngay cả khi chưa hoàn thiện hàng thủ, việc sở hữu Isak bên cạnh Salah, Wirtz và Ekitike đủ để biến Liverpool thành mũi tấn công khó cản với bất kỳ hàng thủ nào.

Câu hỏi đặt ra là Slot sẽ sắp xếp bộ tứ tấn công này thế nào. Trong màu áo Newcastle, Isak từng chơi khoảng 24% số phút ở cánh trái, nhưng khó có khả năng anh bị đẩy ra vị trí ít thoải mái nhất.

Ekitike - vốn chỉ 9 lần đá cánh trái ở cấp độ chuyên nghiệp - có thể được thử nghiệm hoặc lùi xuống đá hộ công, tương tự cách anh kết hợp cùng Omar Marmoush tại Frankfurt. Chính Slot cũng xác nhận "Tôi xem Ekitike chủ yếu là số 9, nhưng cậu ấy cũng có thể chơi lệch trái hoặc song song với một số 9 khác".

Biểu đồ những pha chạm bóng trong tình huống bóng sống của Hugo Ekitike tại Eintracht Frankfurt ở Bundesliga mùa 2024-2025. Ảnh: Opta

Phương án khác là giữ Cody Gakpo ở cánh trái, còn Ekitike trở thành quân bài dự phòng đa năng. Mùa trước, Slot thường xuyên xoay tua hàng công: Luis Diaz (28 trận đá chính), Gakpo (23), Diogo Jota (14) và Darwin Nunez (8) cùng cạnh tranh hai suất đá chính bên cạnh Salah. Mùa này, với sự góp mặt của Isak và Ekitike, kịch bản xoay vòng sẽ tiếp tục, nhất là khi Salah phải rời CLB khoảng một tháng để dự Cup châu Phi, giải diễn ra từ ngày 21/12/2025 đến 18/1/2026.

"Điều này đảm bảo Liverpool có chiều sâu đáng nể, luôn giữ được sự tươi mới cho hàng công và khả năng thay đổi cục diện từ ghế dự bị", Alex Keble bình luận trên trang chủ Ngoại hạng Anh. "Dĩ nhiên, không thể coi việc bổ sung Isak đồng nghĩa chắc chắn vô địch, nhưng cùng với nỗ lực tái cân bằng tuyến giữa và hàng thủ, cộng thêm hàng công vượt trội phần còn lại, Liverpool đang có cơ sở vững chắc để bảo vệ ngai vàng".

Hồng Duy (theo Premier League)